¿México no investigaba a ‘El Mayo’ Zambada? Esto respondió Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, habla durante una rueda de prensa tras la muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", en una operación militar, en Palacio Nacional de Ciudad de México, México, 23 de febrero de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que sí existía orden de aprehensión contra Ismael “El Mayo” Zambada.

Además explicó que también había comunicación constante con agencias del gobierno de Estados Unidos y que las autoridades mexicanas hacen “el trabajo que se tiene que hacer”.

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Por su parte el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el gobierno mantenía un intercambio de información “permanente” con distintos organismos, pero sostuvo que esa información no siempre era precisa: “Hay un intercambio de información permanente con diferentes organismos, no siempre la información es tan precisa, por eso es el intercambio de información constante”.

García Harfuch detalló que no era lo mismo recibir datos y colaboración de agencias estadounidenses a que les indicaran de forma directa dónde estaba una persona: “Es muy diferente tener información y colaboración de agencias norteamericanas a que te digan ahí está directamente la persona, son dos cosas muy diferentes”.

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Añadió que, cuando se recibía información, se valoraba su veracidad y la viabilidad de una operación para actuar; dijo que así se habían obtenido los resultados presentados por las autoridades mexicanas.

Sobre si habían recibido información para detener a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como Los Chapitos, García Harfuch respondió: “Hemos tenido información pero ninguna para lograr la detención de estas personas”.

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El funcionario también mencionó que, en Durango, sí se atendieron denuncias de inmediato y se detuvo a “un sujeto relevante” relacionado con la extorsión. Agregó que tenía entendido que la Fiscalía contaba con denuncias y, si se probaban, operarían “de manera inmediata”.

¿El gobierno de México buscaba a El Mayo Zambada?

Sí, el gobierno de México buscaba a Ismael “El Mayo” Zambada, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene órdenes de aprehensión vigentes y había solicitado formalmente su extradición a Estados Unidos desde julio de 2024.

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Sin embargo, tras su traslado a EEUU, la situación generó fricciones diplomáticas entre ambos países por las siguientes razones:

Captura sin aviso: el gobierno mexicano confirmó que no participó ni estuvo involucrado en el operativo de su detención en julio de 2024.

Denuncia de secuestro: la FGR determinó que Zambada fue víctima de un secuestro en Culiacán y trasladado a territorio estadounidense en contra de su voluntad.

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Violación de soberanía: las autoridades mexicanas han exigido a Estados Unidos que aclare la presunta participación de agencias como el FBI en el operativo, argumentando que una intervención sin informar a México representaría una violación a la soberanía nacional.

Participación del FBI en detención de El Mayo Zambada sin permiso de México sería una violación

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó a los Estados Unidos que aclare la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, luego de que el Buró de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se atribuyó de manera reciente el operativo donde fue asegurada la avioneta que lo trasladó junto a Joaquín Guzmán López desde México a Nuevo México en julio de 2024.

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Roberto Velasco Álvarez, titular de la SRE, informó durante la conferencia de prensa de este martes que se realizó la solicitud para esclarecer las condiciones en las que se efectuó la captura del narcotraficante, quien pocos meses después acusó que fue secuestrado y entregado a EEUU por el hijo de su exsocio, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A casi dos años de la detención, y de que las autoridades mexicanas han pedido en varias ocasiones información que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se ha otorgado hasta el momento, fue la mandataria quien explicó que el principal objetivo es esclarecer si se mintió sobre el operativo.

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Y es que, el 9 de agosto de 2024, el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo de captura de “El Mayo”, pero fue el periodista Luis Chaparro para el medio Pie de Nota que reveló la semana pasada la atribución del FBI, luego de donarla al War Eagles Air Museum en Santa Teresa, Nuevo México, para que sea expuesta.