Despiden a la periodista Roxana Guzmán entre llantos y música tras su asesinato en Veracruz: “Sé libre como siempre lo quisiste ser”

La periodista fue localizada sin vida luego de un grupo de encapuchados la sacara de su casa a la fuerza. (Redes sociales/Captura de pantalla)

Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue sepultada la mañana de este martes en compañía de familiares y amigos en el municipio de Nanchital, Veracruz, luego de su secuestro y posterior asesinato.

El cuerpo de la periodista, y directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue velado horas antes en el mismo domicilio donde fue sacada a la fuerza por un grupo de sujetos encapuchados y armados que irrumpieron en su casa el pasado 2 de junio.

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Entre llantos y música, Rubicelia Ramírez, su madre, la despidió con un emotivo mensaje que también da cuenta de su labor periodística que fue truncada por policías municipales e integrantes de la célula criminal denominada Grupo Sombra o Mafia Veracruzana.

“Vuela alto Roxana, vuela lo más alto que puedas. Aquí dejas buenas amistades, buenos recuerdos, y dos hermosos bebés que dejas aquí, mi vida. No te preocupes, vuela alto y sé libre como siempre lo quisiste ser, sabes que te amamos con todo el corazón", dijo su madre en medio de lágrimas durante la sepultura de la comunicadora.

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Un coche fúnebre espera en el exterior mientras familiares y amigos asisten al funeral de la periodista Roxana Guzmán, tras la identificación de sus restos —recuperados durante una investigación sobre su secuestro y asesinato, perpetrados con la presunta complicidad de agentes policiales según las autoridades— en Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, estado de Veracruz, México, el 6 de julio de 2026. REUTERS/Angel Hernandez

El cortejo fúnebre se llevó a cabo entre música, aplausos y un discreto operativo de seguridad que acompañó a familiares y amigos de Roxana Guzmán mientras se dirigían al panteón Santa Elena, ubicado también en el municipio de Nanchital.

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, aseguró la madre de la periodista

Horas antes, cuando esperaba el cuerpo de su hija, Ribicelia Ramírez agradeció el trabajo de las autoridades estatales y federales, pero dijo que la justicia que esperará no será principalmente la que ellos deberían garantizar.

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“Yo creo que yo la única justicia que voy a esperar es la de Dios. Es la de Dios la que voy a esperar. Que él se encargue, que él se encargue de esas personas”, afirmó a medios de comunicación.

Su respuesta dejó en evidencia la desconfianza que mantiene luego de que su hija fue secuestrada en su propia casa y, tras 24 días de búsqueda y exigencia de justicia, localizada sin vida en una vivienda del municipio de Moloacán luego de que un detenido reveló el paradero de su cuerpo.

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La puerta de la casa de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada por hombres armados no identificados en su residencia el 2 de junio, se ve dañada en Nanchital, estado de Veracruz, México, el 12 de junio de 2026. REUTERS/Angel Hernandez

Van ocho detenidos por su asesinato, entre ellos cuatro policías y el líder de Grupo Sombra

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha realizado la detención de cho personas por homicidio doloso calificado, entre ellas cuatro integrantes del grupo criminal Fuerzas Especiales Grupo Sombra y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

Fue José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, el detenido en Coatzacoalcos que reveló el paradero del cuerpo de la periodista en un domicilio de Moloacán.

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Sus declaraciones también fueron esenciales para identificar y capturar a Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, señalado como jefe operativo del Cártel Mafia Veracruzana.

Exigen esclarecer el caso.

La Fiscalía acreditó ante la autoridad judicial que el homicidio fue obra de un grupo con división de tareas. Tres de los imputados enfrentaron cargos por participar directamente en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora: Javier Iván, alias “Delta 1” y líder del Grupo Sombra; Cadena Escayola, alias “Delta 7”; y Luis Arturo, alias “Delta 11” o “El Pelón”.

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Esos tres actuaron, según la investigación ministerial, en complicidad con Karen Monserrat, alias “La Hiena”, en el homicidio posterior de la periodista. Los cuatro restantes —Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”— se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a las operaciones del grupo delictivo.

Esta mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las investigaciones continúan y que aún falta por detener a más personas involucradas en la desaparición y asesinato de Roxana Guzmán.

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