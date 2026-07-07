Elton John confirma conciertos en México: fechas, sede y boletos

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Elton John vuelve a México con dos conciertos confirmados en la Ciudad de México, generando expectativa entre sus seguidores y la industria musical. El artista británico prepara un reencuentro especial luego de años de espera y obstáculos derivados de la pandemia.

Fechas, sede y detalles de los conciertos

Elton John ofrecerá dos conciertos en el Estadio Banorte los días 2 y 3 de octubre.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, el músico expresa: “Me emociona anunciar que ofreceré dos conciertos en el Estadio Banorte los días 2 y 3 de octubre”.

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FILE PHOTO: Elton John performs "Bennie and the Jets" as he wraps up the U.S. leg of his 'Yellow Brick Road' tour at Dodger Stadium in Los Angeles, California, U.S. November 20, 2022. REUTERS/David Swanson/File Photo

El artista destaca el significado de este regreso:

“La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo”.

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Elton John subraya que compartir este momento con sus fans mexicanos representa un reencuentro esperado.

¿Cuándo será la venta?

Para quienes buscan boletos, el acceso anticipado será exclusivo para miembros de Rocket Club, quienes podrán registrarse en el enlace disponible en la biografía del cantante.

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La preventa para fans inicia el miércoles 15 de julio a las 12:00 p. m., hora de la Ciudad de México.

La venta general de boletos comenzará el jueves 16 de julio, también a las 12:00 p. m.

Elton John concluye en su mensaje: “Estoy emocionado de poder compartir finalmente este momento tan especial con mis fans después de tantos años…”.

Lo que se sabía de su regreso a México

En las semanas previas al anuncio oficial, la expectativa sobre el posible regreso de Elton John a México creció a partir de diversas pistas en redes sociales y publicaciones de Banorte.

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El 3 de julio, los rumores sobre un concierto de despedida del cantante británico en la Ciudad de México cobraron fuerza gracias a una publicación de la cuenta de TikTok de Banorte, donde se mostraba la imagen de unos lentes sobre un piano, símbolos relacionados con el artista.

Aunque en ese momento no se mencionó el nombre de Elton John de manera explícita, la referencia detonó especulaciones inmediatas entre sus seguidores.

FILE PHOTO: Elton John speaks during the Stonewall National Monument Visitor Center Grand Opening Ceremony at the Stonewall Inn to mark the 55th anniversary of the 1969 Stonewall riots in Greenwich Village, New York, U.S., June 28, 2024. REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo

Las primeras versiones señalaban que el concierto podría realizarse en el Estadio Banorte, aunque no había detalles confirmados sobre fechas, horarios o venta de boletos.

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La posible presentación generó entusiasmo luego de más de una década de ausencia en escenarios mexicanos. Las redes sociales especulaban que el regreso de Elton John podría ocurrir entre septiembre y diciembre de 2026, especialmente porque el cantante tenía previsto presentarse en el festival Rock in Río, Brasil, el 7 de septiembre.

Elton John no se presentaba en México desde marzo de 2012, cuando ofreció conciertos en el Estadio Omnilife de Jalisco y en la Ciudad de México como parte de su gira Greatest Hits Tour. Antes de eso, en 2001, el cantante participó en una polémica actuación privada en el Castillo de Chapultepec durante la toma de posesión de Vicente Fox.

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Tras anunciar su retiro de las giras en 2018 y culminar su última gira oficial en 2023, su regreso a México era uno de los momentos más esperados por su público, y el tema se mantuvo como tendencia hasta la confirmación oficial del evento.