México

Quién es el influencer Brayan Zariñan, denunciado por presunto abuso sexual en un spa

El caso trasciende en redes sociales debido a la notoriedad pública que alcanzó Zariñán tras su participación en el reality show de TV Azteca

Guardar
Google icon
Quién es el influencer Brayan Zariñan, denunciado por presunto abuso sexual en un spa (RS)
Quién es el influencer Brayan Zariñan, denunciado por presunto abuso sexual en un spa (RS)

Una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México involucra al influencer Brayan Zariñán en un presunto abuso sexual ocurrido durante un tratamiento en un spa.

El caso trasciende en redes sociales debido a la notoriedad pública que alcanzó Zariñán tras su participación en el reality show de TV Azteca en 2024.

PUBLICIDAD

La acusación: Trabajadora señala abuso durante su jornada

Según lo difundido en la cuenta de X del periodista Carlos Jiménez, la víctima, empleada de un spa, relata que el incidente sucedió al brindar un servicio al influencer. La trabajadora asegura que Zariñán aprovechó la situación para agredirla sexualmente. Posteriormente, el creador de contenido le pidió disculpas, argumentando que todo se trató de un malentendido.

La denuncia fue presentada formalmente ante el Ministerio Público. La víctima expuso los detalles del caso ante la autoridad y señaló que el contacto no fue consentido.

PUBLICIDAD

Reacción inmediata: Redes sociales bloqueadas y silencio público

La acusación: Trabajadora señala abuso durante su jornada (RS)
La acusación: Trabajadora señala abuso durante su jornada (RS)

Tras difundirse la denuncia, Brayan Zariñán no ha emitido ninguna postura pública sobre el caso. Su cuenta de Instagram fue configurada como privada y su perfil de TikTok dejó de estar disponible. Hasta el momento, no existen declaraciones oficiales del influencer ni de algún representante legal sobre el proceso.

El tema ha generado diversas reacciones en plataformas digitales. Usuarios han señalado la ausencia de Zariñán en sus espacios habituales de publicación, así como la falta de respuesta ante los señalamientos.

Quién es Brayan Zariñán: De reality show a la controversia legal

Antes del escándalo, Brayan Zariñán se posicionaba como uno de los creadores de contenido emergentes en el entorno digital mexicano. En 2024, participó en el reality show de supervivencia Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón, transmitido por TV Azteca. En la competencia, formó equipo junto a su hermano Brandon Zariñán, logrando llegar hasta la final.

Su presencia en televisión impulsó su alcance en redes sociales. Bajo el usuario yanmilleroficial, compartía videos de comedia, estilo de vida, modelaje y caracterizaciones de cosplay. Esta actividad le permitió alcanzar una audiencia amplia, principalmente entre usuarios jóvenes.

Perfil público y trayectoria previa al señalamiento

La imagen de Zariñán se construyó a base de contenido humorístico y colaboraciones con otros creadores. Su participación en “Abandonados” lo consolidó como un referente en las plataformas digitales. El formato del programa, basado en pruebas de supervivencia extremas y dinámicas de grupo, le dio visibilidad fuera del entorno digital.

A lo largo de 2024, su actividad en redes se centró en compartir rutinas de ejercicio, consejos de bienestar y colaboraciones con marcas de ropa y productos de cuidado personal. Los videos más populares de su cuenta reunieron miles de reproducciones y comentarios.

Quién es Brayan Zariñán: De reality show a la controversia legal (RS)
Quién es Brayan Zariñán: De reality show a la controversia legal (RS)

La denuncia ante la Fiscalía y sus posibles implicaciones

La Fiscalía de la Ciudad de México ya investiga el caso, según la información publicada por Carlos Jiménez en su cuenta. La víctima detalló ante el Ministerio Público los hechos y la manera en que ocurrieron dentro del spa. El caso se encuentra en etapa inicial y las autoridades determinarán los pasos a seguir en los próximos días.

No se ha informado sobre la existencia de otras denuncias previas ni sobre posibles sanciones administrativas en el spa donde ocurrió el incidente.

Impacto en la carrera digital de Zariñán

El señalamiento por presunto abuso sexual marca un giro en la trayectoria pública de Brayan Zariñán. Hasta este 2026, el influencer mantenía una presencia constante en redes sociales y eventos de entretenimiento. La denuncia y el cierre de sus perfiles digitales dejan en pausa su actividad profesional y el contacto con sus seguidores.

El caso permanece abierto. La autoridad ministerial continuará con la investigación para determinar la responsabilidad de Zariñán y las posibles consecuencias legales.

Temas Relacionados

Brayan ZariñanTikTokAbuso sexualmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Automovilistas se encaran con familiares que buscan a adolescente desaparecida en Topilejo

Se registró un bloqueo en la carretera México-Cuernavaca, con dirección hacia Morelos

Automovilistas se encaran con familiares que buscan a adolescente desaparecida en Topilejo

¿Hermanos juntos en La Noria? César Montes y su hermano podrían ser nuevos refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026

Alan Montes proviene del Serikspor de Turquía y está a punto de convertirse en refuerzo de la Máquina

¿Hermanos juntos en La Noria? César Montes y su hermano podrían ser nuevos refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026

Abogado de “El Chapo” revela por qué las cartas enviadas a EEUU no son escritas por el narcotraficante y anuncia investigación

Más de nueve misivas han sido firmadas a nombre del exlíder del Cártel de Sinaloa en las que se exige su extradición a México

Abogado de “El Chapo” revela por qué las cartas enviadas a EEUU no son escritas por el narcotraficante y anuncia investigación

Elton John confirma conciertos en México: fechas, sede y boletos

El famoso mandó un extenso mensaje al público nacional

Elton John confirma conciertos en México: fechas, sede y boletos

Javier Aguirre revela el mensaje que le dio a Gilberto Mora tras su error en el Mundial 2026

El estratega del Tricolor habló del papel de los jóvenes jugadores y del aprendizaje que dejan este tipo de experiencias

Javier Aguirre revela el mensaje que le dio a Gilberto Mora tras su error en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿México no investigaba a ‘El Mayo’ Zambada? Esto respondió Harfuch

¿México no investigaba a ‘El Mayo’ Zambada? Esto respondió Harfuch

Abogado de “El Chapo” revela por qué las cartas enviadas a EEUU no son escritas por el narcotraficante y anuncia investigación

El video de los jóvenes de secundaria antes de desaparecer en Puerto Vallarta: “Se iban a la sierra a trabajar tres meses”

25 homicidios en un día: México alcanzó su mínimo histórico de violencia letal en al menos ocho años

Violencia digital obliga a periodistas mujeres a autocensurarse en redes sociales: México, el país más letal en 2026

ENTRETENIMIENTO

Elton John confirma conciertos en México: fechas, sede y boletos

Elton John confirma conciertos en México: fechas, sede y boletos

Edna Monroy responde a quienes la culpan del divorcio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro: “¿Soy responsable? No”

Nicolás Buenfil presume a su papá Ernesto Zedillo Jr. y recuerdan la escandalosa historia con Erika Buenfil

Pedro Sola arremete contra quienes tienen ‘perrhijos’: “¿Se volvieron locos?"

Familia de Gilberto Mora: quiénes son sus hermanas, padres y más sobre el ‘niño de la Selección Mexicana’

DEPORTES

¿Hermanos juntos en La Noria? César Montes y su hermano podrían ser nuevos refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026

¿Hermanos juntos en La Noria? César Montes y su hermano podrían ser nuevos refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026

Javier Aguirre revela el mensaje que le dio a Gilberto Mora tras su error en el Mundial 2026

El mensaje bíblico con el que la Hormiga González agradeció su debut con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Isaac del Toro desciende a la octava posición en la clasificación general del Tour de Francia tras la Etapa 4

Víctor Méndez obtiene la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Halterofilia