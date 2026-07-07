Quién es el influencer Brayan Zariñan, denunciado por presunto abuso sexual en un spa (RS)

Una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México involucra al influencer Brayan Zariñán en un presunto abuso sexual ocurrido durante un tratamiento en un spa.

El caso trasciende en redes sociales debido a la notoriedad pública que alcanzó Zariñán tras su participación en el reality show de TV Azteca en 2024.

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La acusación: Trabajadora señala abuso durante su jornada

Según lo difundido en la cuenta de X del periodista Carlos Jiménez, la víctima, empleada de un spa, relata que el incidente sucedió al brindar un servicio al influencer. La trabajadora asegura que Zariñán aprovechó la situación para agredirla sexualmente. Posteriormente, el creador de contenido le pidió disculpas, argumentando que todo se trató de un malentendido.

La denuncia fue presentada formalmente ante el Ministerio Público. La víctima expuso los detalles del caso ante la autoridad y señaló que el contacto no fue consentido.

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Reacción inmediata: Redes sociales bloqueadas y silencio público

La acusación: Trabajadora señala abuso durante su jornada (RS)

Tras difundirse la denuncia, Brayan Zariñán no ha emitido ninguna postura pública sobre el caso. Su cuenta de Instagram fue configurada como privada y su perfil de TikTok dejó de estar disponible. Hasta el momento, no existen declaraciones oficiales del influencer ni de algún representante legal sobre el proceso.

El tema ha generado diversas reacciones en plataformas digitales. Usuarios han señalado la ausencia de Zariñán en sus espacios habituales de publicación, así como la falta de respuesta ante los señalamientos.

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Quién es Brayan Zariñán: De reality show a la controversia legal

Antes del escándalo, Brayan Zariñán se posicionaba como uno de los creadores de contenido emergentes en el entorno digital mexicano. En 2024, participó en el reality show de supervivencia Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón, transmitido por TV Azteca. En la competencia, formó equipo junto a su hermano Brandon Zariñán, logrando llegar hasta la final.

Su presencia en televisión impulsó su alcance en redes sociales. Bajo el usuario yanmilleroficial, compartía videos de comedia, estilo de vida, modelaje y caracterizaciones de cosplay. Esta actividad le permitió alcanzar una audiencia amplia, principalmente entre usuarios jóvenes.

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Perfil público y trayectoria previa al señalamiento

La imagen de Zariñán se construyó a base de contenido humorístico y colaboraciones con otros creadores. Su participación en “Abandonados” lo consolidó como un referente en las plataformas digitales. El formato del programa, basado en pruebas de supervivencia extremas y dinámicas de grupo, le dio visibilidad fuera del entorno digital.

A lo largo de 2024, su actividad en redes se centró en compartir rutinas de ejercicio, consejos de bienestar y colaboraciones con marcas de ropa y productos de cuidado personal. Los videos más populares de su cuenta reunieron miles de reproducciones y comentarios.

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Quién es Brayan Zariñán: De reality show a la controversia legal (RS)

La denuncia ante la Fiscalía y sus posibles implicaciones

La Fiscalía de la Ciudad de México ya investiga el caso, según la información publicada por Carlos Jiménez en su cuenta. La víctima detalló ante el Ministerio Público los hechos y la manera en que ocurrieron dentro del spa. El caso se encuentra en etapa inicial y las autoridades determinarán los pasos a seguir en los próximos días.

No se ha informado sobre la existencia de otras denuncias previas ni sobre posibles sanciones administrativas en el spa donde ocurrió el incidente.

Impacto en la carrera digital de Zariñán

El señalamiento por presunto abuso sexual marca un giro en la trayectoria pública de Brayan Zariñán. Hasta este 2026, el influencer mantenía una presencia constante en redes sociales y eventos de entretenimiento. La denuncia y el cierre de sus perfiles digitales dejan en pausa su actividad profesional y el contacto con sus seguidores.

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El caso permanece abierto. La autoridad ministerial continuará con la investigación para determinar la responsabilidad de Zariñán y las posibles consecuencias legales.