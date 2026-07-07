México

¿Quién fue el padre de El Mayo Zambada? La muerte por cáncer cerebral que marcó la vida del capo

Un memorando presentado por la defensa de Ismael “El Mayo” Zambada ante un tribunal de Estados Unidos revela nuevos detalles sobre la infancia del fundador del Cártel de Sinaloa, incluida la muerte de su padre por cáncer cerebral cuando él tenía apenas 12 años

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La defensa de Ismael "El Mayo" Zambada aseguró que la muerte de su padre por cáncer cerebral lo obligó a abandonar la escuela cuando tenía 12 años. (Anayeli Tapia/Infobae)
La defensa de Ismael "El Mayo" Zambada aseguró que la muerte de su padre por cáncer cerebral lo obligó a abandonar la escuela cuando tenía 12 años. (Anayeli Tapia/Infobae)

La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada dio a conocer por primera vez detalles inéditos sobre la vida personal del histórico fundador del Cártel de Sinaloa, al revelar que la muerte de su padre, víctima de cáncer cerebral, cuando él tenía apenas 12 años, fue el acontecimiento que modificó por completo el rumbo de su vida.

La información forma parte de un memorando de sentencia entregado este lunes al juez federal Brian Cogan, en Estados Unidos, como parte de la estrategia legal con la que los abogados buscan que el narcotraficante cumpla la cadena perpetua que enfrentará en un centro penitenciario con atención médica especializada.

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Aunque el documento no pretende minimizar la gravedad de los delitos atribuidos a Zambada, sí intenta explicar el contexto familiar y social que, según la defensa, influyó en el camino que terminó convirtiéndolo en uno de los narcotraficantes más poderosos del continente.

La muerte de su padre cambió el rumbo de su infancia

De acuerdo con el memorando, Ismael Zambada nació el 30 de enero de 1950 en una familia campesina de Sinaloa. Era el segundo de siete hermanos y el primer hijo varón.

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Durante su infancia asistió a una pequeña escuela rural y posteriormente fue enviado a vivir con su abuela en Culiacán para continuar sus estudios. Sin embargo, únicamente logró concluir el sexto año de primaria.

El memorando presentado ante un tribunal de Estados Unidos reconstruye la infancia y los primeros años del fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota
El memorando presentado ante un tribunal de Estados Unidos reconstruye la infancia y los primeros años del fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

La razón, según la defensa, fue la muerte de su padre, quien falleció a consecuencia de un cáncer cerebral cuando Zambada tenía apenas 12 años.

Los abogados sostienen que ese hecho obligó al entonces adolescente a abandonar definitivamente la escuela para asumir el papel de jefe de familia.

Como el hijo varón de mayor edad, tuvo que hacerse cargo del rancho familiar, mantener la producción agrícola y garantizar el sustento de sus seis hermanos menores.

“El señor Zambada cree que si su padre no hubiera fallecido, probablemente habría continuado sus estudios”, señala el documento presentado ante la Corte.

La defensa explica que el futuro capo ya conocía las labores del campo, pues desde niño ayudaba a su padre sembrando maíz y cuidando el ganado. Incluso, cuando estudiaba en Culiacán, regresaba los fines de semana y durante las vacaciones para trabajar en la granja familiar.

Memorando de defensa · Juez Brian Cogan
El Mayo
Zambada:
vida y crimen
Datos inéditos revelados por su defensa ante un tribunal federal de Estados Unidos, donde enfrenta cadena perpetua.
Perfil
16
Hijos
De 6 a 55 años
12
Años al perder a su padre
Cáncer cerebral · ~1962
Último grado escolar
Primaria · Culiacán
Cronología
1950
Nace en Sinaloa
Segundo de siete hermanos y primer hijo varón de una familia campesina. Desde niño trabaja junto a su padre: siembra maíz y cuida ganado. Es enviado a Culiacán a vivir con su abuela para continuar sus estudios.
~1962
Muere su padre — abandona la escuela
Su padre fallece de cáncer cerebral. Como el varón de mayor edad, abandona la escuela a los 12 años para asumir la jefatura familiar: mantiene el rancho y garantiza el sustento de sus seis hermanos menores.
"Si su padre no hubiera fallecido, probablemente habría continuado sus estudios." — Memorando de defensa
~1969
Primera siembra de marihuana
A los 19 años, un amigo mayor lo convence de sembrar marihuana en una zona montañosa, oculta entre sembradíos de maíz. Primera cosecha: ~60 libras a ~180 pesos por kilogramo —unos 15 dólares de la época.
2024
Detenido en Nuevo México
Arrestado junto a Joaquín Guzmán López. Diversas versiones señalan que habría sido llevado bajo engaños. Enfrenta cadena perpetua ante el juez federal Brian Cogan. Su defensa pide que cumpla la pena en un centro con atención médica especializada.
De campesino a narcotraficante
Paso 01
La muerte del padre
~12 años · ~1962
El detonante que la defensa identifica como punto de inflexión. Sin la muerte de su padre, según el propio documento, Zambada habría continuado sus estudios. En cambio, asumió la jefatura familiar y abandonó la escuela.
Paso 02
Trabajo legal en el campo
12–19 años
Combina el rancho familiar con la carnicería de un tío, donde reparte carne entre comunidades. Durante años opera únicamente dentro de la economía rural legítima.
Paso 03
Primera siembra ilegal
~19 años · ~1969
Un amigo mayor lo introduce al cultivo de marihuana en la sierra. Ocultan las plantas entre el maíz.
~60 libras · ~$15 USD/kg
Paso 04
Ascenso al crimen organizado
1970s en adelante
Establece vínculos con otros productores de drogas en Sinaloa. Esos contactos lo impulsan hasta convertirse en cofundador del Cártel de Sinaloa.
Infobae México
Fuente: memorando ante el juez federal Brian Cogan · EUA

A los 15 años comenzó además a trabajar en una carnicería administrada por un tío, donde repartía carne entre distintas comunidades mientras seguía atendiendo las actividades agrícolas.

Así comenzó su incursión en el narcotráfico

El memorando también reconstruye lo que describe como el inicio de la carrera criminal de El Mayo.

Según la versión presentada por sus abogados, fue hasta los 19 años cuando un amigo ligeramente mayor lo convenció de sembrar marihuana en una zona montañosa cercana a su comunidad.

Ambos ocultaban las plantas entre los sembradíos de maíz para evitar ser descubiertos por las autoridades.

La primera cosecha fue modesta. De acuerdo con el documento, lograron obtener alrededor de 60 libras de marihuana, que fueron vendidas por aproximadamente 180 pesos por kilogramo, equivalentes a unos 15 dólares de la época.

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El padre del capo murió cuando Zambada tenía apenas 12 años de cáncer cerebral. Freepik

Con el paso del tiempo, Zambada continuó alternando la agricultura tradicional con el cultivo ilegal de marihuana y amapola, además de la crianza de ganado.

Posteriormente comenzó a establecer relaciones con otros productores de drogas en Sinaloa, vínculos que terminarían por impulsarlo hasta convertirse en una de las principales figuras del narcotráfico en México.

La defensa también aporta nuevos datos sobre su vida personal al señalar que su primer matrimonio fue con Rosario Niebla, con quien tuvo cinco hijos y permaneció cerca de dos décadas.

Posteriormente sostuvo otras relaciones sentimentales y, de acuerdo con el memorando, actualmente tiene 16 hijos, cuyas edades oscilan entre los 6 y los 55 años.

¿Qué es el cáncer cerebral?

El documento señala que el padre de El Mayo falleció a consecuencia de un cáncer cerebral, una enfermedad que consiste en el crecimiento anormal de células dentro del cerebro.

Este tipo de cáncer puede originarse directamente en el tejido cerebral o llegar desde otros órganos mediante metástasis. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dolores de cabeza persistentes, convulsiones de aparición repentina, pérdida de fuerza en alguna extremidad, alteraciones del equilibrio, problemas para hablar y cambios en la visión.

El diagnóstico suele realizarse mediante estudios de imagen, como la resonancia magnética, mientras que los tratamientos pueden incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia, dependiendo del tipo, tamaño y ubicación del tumor.

La reconstrucción biográfica presentada por la defensa forma parte de los argumentos que serán considerados por el juez antes de dictar la sentencia definitiva contra quien durante décadas fue uno de los líderes más influyentes del Cártel de Sinaloa.

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