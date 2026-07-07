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Edna Monroy responde a quienes la culpan del divorcio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro: “¿Soy responsable? No”

La periodista rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no tuvo relación con la ruptura

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Edna Covarrubias acusó de violencia doméstica a Juan Diego Covarrubias, su exesposo.
Edna Covarrubias acusó de violencia doméstica a Juan Diego Covarrubias, su exesposo. (Facebook)

Edna Monroy decidió poner un alto a las versiones que la señalan como la responsable de la separación entre su exesposo, Juan Diego Covarrubias, y la influencer Renata Haro. A través de videos publicados en Instagram, la periodista negó cualquier vínculo con el proceso de divorcio y aseguró que ya no está dispuesta a permanecer en silencio mientras continúan las acusaciones en su contra.

La comunicadora explicó que llevaba más de seis años sin hablar públicamente sobre el actor, con quien estuvo casada, hasta que recientemente volvió a verse relacionada con él por comentarios en redes sociales. “Ahora sí ya estoy harta de que me estén implicando en temas que yo no provoqué, en los que no tengo responsabilidad y que ni me interesan”, expresó al inicio de uno de sus videos.

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Monroy sostuvo que su intención no es generar una nueva polémica, sino defender su reputación. “¿Que si soy responsable de un divorcio? No, no tuve absolutamente nada que ver. Tal vez simplemente abrió los ojos”, afirmó, al rechazar los mensajes de usuarios que la responsabilizan de la ruptura entre el actor y la creadora de contenido.

“Nunca hablé de él en seis años”: la periodista explica por qué decidió responder

Edna Monroy inicia una nueva etapa personal tras romper el ciclo de violencia en su relación (IG)
Edna Monroy inicia una nueva etapa personal tras romper el ciclo de violencia en su relación (IG)

En su relato, Edna Monroy recordó que, tras divorciarse de Juan Diego Covarrubias, tomó la decisión de no hablar sobre el final de su matrimonio. “Cuando me divorcié del ex, tomé una decisión: nunca hablar mal de esa persona, nunca exponer lo que viví. Preferí guardar silencio, cerrar ese capítulo y seguir con mi vida”, explicó.

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La periodista señaló que la situación cambió en noviembre de 2025, cuando, según su versión, vio a su exesposo aparecer en una fotografía junto a quien identifica como su “violentador”. A partir de ese momento, aseguró que comenzaron publicaciones que, sin mencionar su nombre, daban elementos para que usuarios la señalaran como presunta responsable de amenazas contra la familia del actor.

“Recibí miles de mensajes de odio. Perdí campañas, perdí oportunidades de trabajo y caí en una depresión muy fuerte”, afirmó. También sostuvo que invitó públicamente a que se presentara una denuncia formal para esclarecer los hechos. “Yo no tenía absolutamente nada que esconder... Hasta donde tengo conocimiento, esa denuncia nunca llegó”, aseguró.

Edna Monroy rechaza las acusaciones y responde a las dudas de los seguidores

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En un segundo video, la periodista respondió una a una las preguntas que, dijo, recibe con frecuencia en redes sociales. “Jamás hice eso. No tengo tiempo ni para mí, imagínense para personas irrelevantes”, declaró al negar que hubiera creado cuentas falsas o enviado amenazas, además de reiterar que recomendó acudir a la policía cibernética para investigar el origen de esos perfiles.

También negó haber difundido videos relacionados con Juan Diego Covarrubias. “Solo publiqué un screenshot tapándole los ojos para que supieran las pruebas que yo tenía”, explicó, al tiempo que aseguró que, tras mostrar esa evidencia, “hasta sus abogados me buscaron para intentar llegar a un arreglo”. Asimismo, reiteró que nunca recibió una notificación por una supuesta demanda en su contra.

Finalmente, dejó claro que no celebra la separación del actor y Renata Haro. “No, porque hay tres menores inocentes, quienes no pidieron estar involucradas en este tema”, expresó. Sus declaraciones llegan después de que Juan Diego Covarrubias pidiera públicamente frenar las especulaciones sobre su divorcio y aclarara que la decisión de poner fin a su matrimonio responde a asuntos personales entre él y Renata Haro, descartando versiones sobre una infidelidad y solicitando respeto para la madre de sus hijas.

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