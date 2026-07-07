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Pese a los aranceles, México rompe récord de exportaciones y consolida su liderazgo como principal socio comercial de EEUU

Las importaciones de México desde ese Estados Unidos sumaron 358 mil 900 millones de dólares, un 7% de incremento

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Vista aérea de un puerto en Guatemala al atardecer, con pilas de contenedores de carga, múltiples grúas, dos buques mercantes y remolcadores en el agua.
México rompe récord de exportaciones con Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Economía anunció que las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron un valor de 54 mil 180 millones de dólares durante mayo, marcando un récord histórico registrado en un mes, según los datos revelados por por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Durante el mismo periodo, el país importó bienes de EEUU por un monto de 33 mil 050 millones de dólares. Mientras que en los últimos doce meses, comprendido entre junio de 2025 y mayo 2026, las ventas nacionales al exterior reportaron 558 mil millones de dólares (un incremento del 8% con respecto al mismo lapso del año previo). Las importaciones de México desde ese país sumaron 358 mil 900 millones de dólares, un 7% de aumento.

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“Con estos datos, México se consolida como el mayor socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam”, escribió la dependencia a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

Asimismo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el récord de exportaciones históricas se explica por la posición preferente que mantiene nuestro país para acceder al mercado estadounidense, la mejor a nivel mundial.

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Destacando el hecho de que en el contexto de mayores aranceles impuestos por el país vecino a nivel global México sigue consolidando su liderazgo como principal socio comercial.

Secretaría de Economía
Comunicado de la Secretaría de Economía sobre exportaciones entre México y Estados Unidos. (X - @SE_mx)

Asia gana terreno como socio comercial de México ante la incertidumbre en torno al T-MEC

Hace unos días el funcionario reveló que la relación comercial que mantiene el país con China se encuentra en un buen momento, en un contexto donde el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está generando incertidumbre en las inversiones del país.

“Es un proveedor de muchos bienes para México y también nosotros exportamos a China”, aseguró durante la mañanera del pueblo del pasado 2 de julio en Palacio Nacional.

Por otro lado, informó que por el momento no se prevén nuevos acuerdos de libre comercio, ya que la prioridad es defender la posición nacional frente a su principal mercado: Estados Unidos. Mientras que con Canadá se mantienen dos pactos dentro del sector financiero: el TPAT y T-MEC.

Plan de inversiones en México ante la incertidumbre del T-MEC

Marcelo Ebrard dio a conocer que parte de la estrategia para reducir la dependencia de otras regiones del mundo, se centra en aumentar el flujo de las inversiones de EEUU, las cuales representan el 40% del capital extranjero en México.

Destacó que ante la incertidumbre autoridades están previendo el financiamiento de otros países pertenecientes a la Unión Europea, especialmente de España; así como de Corea del Sur y Japón.

España destaca entre los países de la Unión Europea como uno de los que más está invirtiendo en México”, señaló.

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