México

Ex reo mató a balazos a una joven frente a su novio en Iztapalapa

Trataron de llevarla a un hospital pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas

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El hombre de 34 años tiene antecedentes penales y le fue encontradas varias bolsas de marohuana Foto: SSC
El hombre de 34 años tiene antecedentes penales y le fue encontradas varias bolsas de marohuana Foto: SSC

Una mujer murió tras un ataque a balazos en Iztapalapa y la SSC detuvo a un hombre de 34 años señalado como probable responsable, luego de que la pareja de la víctima indicó la ruta de escape y permitió que los policías lo alcanzaran calles más adelante en la colonia San Juan Xalpa.

El caso ocurrió en el cruce de Carril y Laureles, donde operadores del C2 Oriente alertaron sobre una persona lesionada. Cuando los uniformados llegaron, hablaron con un joven de 23 años que se identificó como pareja sentimental de la mujer y relató que un sujeto se acercó y le disparó de forma directa sin mediar palabra.

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Familiares de la víctima la trasladaron por sus propios medios a un hospital cercano. Ahí murió después de recibir atención por las heridas de bala.

El agresor intentó escapar a pie y fue detenido con nueve dosis de aparente marihuana

delitos en aumento, violencia social, criminalidad mexicana, impunidad, víctimas, seguridad ciudadana, tragedia nacional, crimen impune. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el testimonio recabado por los policías, el agresor trató de huir en un automóvil, pero no logró abordarlo. Después corrió por calles aledañas y esa ruta fue señalada por el denunciante, lo que permitió implementar un cerco de búsqueda.

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Metros adelante, los agentes interceptaron al sospechoso y le realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo policial. Durante esa inspección le encontraron nueve bolsitas de plástico con una hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

El detenido fue presentado ante el agente del Ministerio Público junto con lo asegurado. La autoridad ministerial quedó a cargo de definir su situación jurídica y de integrar la carpeta de investigación por homicidio calificado, además de los posibles delitos contra la salud.

La agresión fue presenciada por la pareja de la víctima, quien aportó la descripción física del hombre y explicó cómo había escapado. Ese dato fue el que activó la movilización policial inmediata en la zona de San Juan Xalpa.

delitos en aumento, violencia social, criminalidad mexicana, impunidad, víctimas, seguridad ciudadana, tragedia nacional, crimen impune. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detenido ya tenía un ingreso previo al sistema penitenciario de la CDMX

Tras un cruce de información en bases de datos institucionales, la SSC informó que el hombre detenido registraba un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2011. Ese antecedente correspondía al delito de robo agravado.

La información oficial también indicó que el hombre fue enterado de sus derechos constitucionales al momento de su detención. Después quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial para las diligencias correspondientes.

El caso podría ser investigado bajo protocolo de feminicidio debido a que la víctima fue una mujer asesinada con disparos de arma de fuego. Esa definición quedaría en manos del Ministerio Público conforme al avance de la indagatoria.

Tres pares de manos con esposas se ven a través de los barrotes de una celda de prisión; al fondo se aprecian personas con vestimenta blanca.
Tres personas con esposas muestran sus manos a través de los barrotes de una celda de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención ocurrió el 6 de julio de 2026, fecha en la que la SSC dio a conocer el comunicado del caso. En ese reporte, la dependencia precisó que el sospechoso fue capturado en posesión de aparente droga y que estaría relacionado con la agresión armada en la que la mujer perdió la vida.

El ataque se cometió frente a la pareja sentimental de la víctima, un elemento que quedó incorporado al primer recuento de los hechos hecho por la policía. También quedó asentado que el agresor no cruzó palabra antes de abrir fuego.

La secuencia reconstruida por los agentes señaló que primero llegó el aviso del C2 Oriente, luego la entrevista con el testigo y después el despliegue en las calles cercanas para localizar al probable responsable. Ese operativo concluyó con la captura del hombre y el aseguramiento de la presunta marihuana.

  • La mujer fue atacada a balazos en calles de la colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa, y murió después en un hospital.
  • La pareja de la víctima presenció la agresión, informó la ruta de escape y permitió la detención del hombre de 34 años.
  • El sospechoso llevaba nueve bolsitas de aparente marihuana y tenía un antecedente penitenciario de 2011 por robo agravado.

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