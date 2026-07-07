Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”

Gala Montes revela en una transmisión en vivo que está distanciada de su hermana Beba Montes - (Instagram/@galamontes)

Gala Montes explicó durante una transmisión en vivo que la distancia con su hermana Beba Montes ha implicado también un alejamiento de su sobrina Alabama. La actriz relató que la última vez que vio a la niña fue hace mucho tiempo y que no ha logrado comunicarse ni con su hermana ni con Alabama, lo que le genera tristeza y preocupación.

Al referirse al tema, Gala admitió que exponer públicamente la situación familiar podría causar controversia, pero decidió hacerlo por la inquietud que le provoca no saber cómo están. “Ustedes han visto que cuando alguien hace público algo, entonces cuando yo sí accedo a hacerlo público, a ver qué se va a hacer un problema seguramente, pero bueno, me vale”, expresó.

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La intérprete subrayó cuánto quiere a su sobrina y señaló que ha intentado mantenerse cercana a ella pese a las dificultades derivadas del distanciamiento familiar.

La actriz afirma que no logra comunicarse con Beba Montes ni con Alabama desde hace mucho tiempo, lo que le provoca tristeza y preocupación. Foto: IG, galamontes

Durante su transmisión, Gala Montes dejó claro que mantiene un cariño especial por su sobrina y que, aunque no existe una convivencia constante, ha tratado de demostrarle su afecto. “Yo sé que Alabama, que yo a Alabama le he dado todo lo que he podido, que la amo”, afirmó.

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La actriz también mencionó que continúa enviándole detalles y regalos, aunque expresó que percibe una diferencia en la relación con su hermana. Según sus palabras, siente que la comunicación cambia dependiendo de las circunstancias y recordó algunos momentos en los que sí convivían con normalidad.

“¿Por qué no me puede mandar un mensaje? O sea, neta, ¿es que tan mala soy?”, cuestionó Gala durante la transmisión. La actriz también recordó un viaje que compartió con su familia: “La acabo de llevar a un viaje a Tailandia y a Japón y ahí no me decías nada. Ahí no me decías nada, ¿verdad?”.

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Además, Gala habló sobre la sensación de que muchas veces su esfuerzo no es correspondido. “Nadie me regala nada, ¿Quién me regala?”, expresó, al referirse a la manera en que percibe la falta de detalles por parte de algunas personas cercanas.

Gala Montes habla de los regalos, su cumpleaños y una etapa de cambios personales

La intérprete asegura que quiere a Alabama y que ha intentado mantenerse cercana pese al distanciamiento familiar. (Instagram)

Otro de los puntos que abordó la actriz fue la relación que mantiene con su familia en fechas importantes. Gala recordó que en ocasiones ha sentido que no recibe la misma atención que ella brinda a los demás, especialmente en momentos como su cumpleaños.

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“En mi cumpleaños no están, ¿no? Para empezar”, comentó. También relató una experiencia en la que recibió un detalle que consideró poco significativo y explicó que para ella el valor no está en el dinero, sino en la intención: “Hazme un cuadro, una manualidad. Lo que sea. Échale ganas, no es de varo”.

Las declaraciones también tocaron otros cambios en la vida personal de Gala, ya que durante la conversación se mencionó que su Icho Van, su expareja y quien también trabajaba como su mánager ya no forma parte de su equipo.

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La relación entre Gala y Beba Montes queda en pausa mientras crecen las preguntas

Gala Montes comenta que en su cumpleaños no recibe la misma atención y pide gestos con intención más que regalos de dinero. (Instagram/ @labebamontes)

La situación llamó la atención debido a que, tiempo atrás, Gala y Beba habían mostrado momentos de convivencia familiar en redes sociales, incluyendo viajes y convivencias que compartieron.

Por ello, la reciente confesión de la actriz sorprendió a quienes seguían de cerca la relación entre ambas hermanas.

Hasta ahora, Beba Montes no ha emitido una respuesta pública sobre las declaraciones de Gala. La actriz, por su parte, insistió en que su preocupación principal es recuperar la comunicación y poder convivir nuevamente con Alabama.

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