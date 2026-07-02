Así era el avión que sirvió al hijo de El Chapo para trasladar y entregar al “Mayo Zambada” en EEUU

El sistema de ubicación fue removido, los registros de vuelo borrados y las balizas de navegación desactivadas. Crédito: Pie de Nota

El Mayo Zambada fue trasladado por Joaquín Guzmán López “El Güero” a Estados Unidos a bordo de una aeronave modificada para evadir rastreo, en un operativo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) calificó como “heroico y sin precedentes”, confirmando así su participación en el operativo que tuvo como resultado la captura de ambos objetivos, según información obtenida por Pie de Nota.

El aterrizaje ocurrió en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, a pocos kilómetros de El Paso, Texas, donde agentes del FBI y otras agencias federales estadounidenses ya aguardaban a Zambada y a Guzmán López, además confirmaron que ninguno venía esposado y fueron detenidos al salir de la aeronave.

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La aeronave con identidad falsa

El aparato es un Beechcraft King Air de 1976 que fue modificado mediante pintura para aparentar ser un modelo más reciente. Aterrizó con la matrícula N287KA misma que es clonada de una aeronave existente, y llevaba en su interior el número de serie BB-1137, correspondiente al avión suplantado.

El documento obtenido por Pie de Nota reveló que la serie real es la BB-191, un avión de los años setenta operado inicialmente en Colombia, mismo número que fue removido de los motores y de varios paneles interiores para impedir su identificación. Crédito: Pie de Nota

El documento obtenido por Pie de Nota reveló que la serie real es la BB-191, un avión de los años setenta operado inicialmente en Colombia, mismo número que fue removido de los motores y de varios paneles interiores para impedir su identificación.

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Sistema de evasión incorporado al vuelo

El sistema de transmisión de ubicación fue extraído de la cola para evitar el rastreo de la aeronave, además los registros de vuelos anteriores también fueron eliminados por completo.

Para activar el sistema de plan de vuelo instalado en su lugar, era necesario ejecutar una secuencia específica de interruptores: un código secreto conocido únicamente por el piloto o los pilotos a cargo, también, las luces intermitentes de navegación, tanto en las alas como en la cola, fueron retiradas para dificultar su detección en el aire.

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La aeronave contaba además con un sistema no convencional de extensión de combustible, diseñado para prolongar así poder alargar las horas en las que la aeronave se mantenía en vuelo.

Marcas de forcejeo en el interior

Pie de Nota informó que en el interior del avión había marcas físicas en la sección central, donde se ubican los asientos largos como tallones de zapatos sobre los asientos, ventanas rotas y respaldos quebrados, además se hizo mención sobre que los tripulantes llevaban bolsas de Oxxo con alimentos como papas, dulces, refrescos y toallitas húmedas.

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En el interior del avión había marcas físicas en la sección central. Crédito: Pie de Nota

Como llegó “El Mayo” a su captura

Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue arrestado el 25 de julio de 2024 en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, tras ser engañado por Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán— para abordar una aeronave que lo llevó a territorio estadounidense sin su consentimiento.

El Güero Guzmán llegando a EEUU. Cortesía: Pie de Nota

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó los arrestos ese mismo día. El entonces fiscal general Merrick Garland declaró que ambos enfrentaban múltiples cargos por encabezar operaciones criminales del cártel, incluidas sus redes de fabricación y tráfico de fentanilo. Las autoridades estadounidenses ofrecían USD 15 millones de recompensa por Zambada y USD 5 millones por Guzmán López.

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Acuerdo de culpabilidad y sentencia pendiente

En agosto de 2025, Zambada se declaró culpable ante una corte federal de Brooklyn de los delitos imputados. En esa audiencia emitió una disculpa pública: “Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a la gente en Estados Unidos y México. Pido disculpas por todo esto y asumo la responsabilidad de mis actos”.

La audiencia de sentencia ha sido postergada en tres ocasiones, estaba prevista para enero de 2026, luego para el 13 de abril y después para el 18 de mayo. Quedó fijada para el 20 de julio de 2026, mientras que la de Guzmán López fue programada para el 31 de agosto.

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