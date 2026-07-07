El video de los jóvenes de secundaria antes de desaparecer en Puerto Vallarta: “Se iban a la sierra a trabajar tres meses”

Este video de cámaras de videovigilancia muestra una calle urbana con un vehículo blanco estacionado. Se observa a tres jóvenes caminando por la vía pública, quienes luego salen del encuadre. Las imágenes corresponden a las últimas captadas de Jhustin Enrique Torres Sandoval, Jordan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval antes de su desaparición en Puerto Vallarta, Jalisco.

La desaparición de tres adolescentes tras su graduación de secundaria en Guadalajara abrió una línea de investigación por posible reclutamiento forzado y colocó el caso dentro de una crisis más amplia en Jalisco, donde en los mismos días también se registraron otros tres casos en Puerto Vallarta. Los menores fueron vistos por última vez el 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso, horas después de salir de la Secundaria Técnica 113.

Las familias presentaron las denuncias el miércoles 1 de julio ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y pidieron la activación de los protocolos de búsqueda. La coincidencia temporal con otros tres casos en Puerto Vallarta elevó la preocupación por la posible intervención de grupos criminales en distintos puntos del estado.

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Las cámaras de vigilancia captaron el último rastro de Jhustin Enrique Torres Sandoval, Jordan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz. En las imágenes se observó que caminaban por Lomas del Paraíso junto con otro joven, quien sí regresó a su casa.

Aquel martes, Justin Enrique, Jordan Isaac y Christopher Alfredo, de entre 14 y 15 años de edad, habían acordado salir después de su ceremonia de graduación. Durante la tarde se reunieron con el compañero que aparecía en el video y después se perdió todo contacto con ellos.

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Los adolescentes de 15 y 14 años, Jhustin Enrique Torres Sandoval, Jordan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval, desaparecieron tras graduarse de la secundaria en Puerto Vallarta, Jalisco Foto: Captura de pantalla video

La Fiscalía mantuvo abierta la hipótesis de reclutamiento forzado

La principal línea de investigación apuntó a que los adolescentes habrían sido llevados a la sierra durante tres meses. Esa versión surgió de comentarios que uno de los jóvenes habría mandado a su madre antes de desaparecer.

La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas informó que realizaba entrevistas y que no descartaba un reclutamiento por parte del crimen organizado. Blanca Trujillo, titular de esa área, dijo: “Hay un dato de prueba que demuestra que tenían un interés en pertenecer a la delincuencia, pero no lo puedo afirmar, no hay una línea de investigación clara”.

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Esa declaración provocó inconformidad entre familiares de los tres adolescentes, que salieron a las calles de Guadalajara para exigir rapidez en las indagatorias y pedir que no se criminalizara a los menores. Los parientes sostuvieron que los jóvenes no tenían vínculos con grupos delictivos ni buscaban integrarse a un cártel.

Janet Nayeli Molina López, madre de Justin, relató que su hijo volvió a casa después de la ceremonia y salió poco tiempo más tarde para reunirse con amigos. A las 18:46 horas recibió su último mensaje: “Que se va a ir tres meses y que ore por él y que te ama mucho”.

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Tres adolescentes desaparecieron en Puerto Vallarta tras asistir a su ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso. Se trata de Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años, así como de Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14

La madre añadió: “No es una rutina que haga mi hijo”. También explicó que Justin ya había tramitado su ingreso a la Preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara.

Las familias describieron mensajes de despedida, extorsiones y temor

El caso de Jordan Isaac también dejó un indicio similar. Olivia Raquel Enríquez Ulloa, tía del adolescente, contó que el hermano menor del joven los escuchó despedirse mientras decía que irían “a trabajar a la sierra”.

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Enríquez Ulloa habló desde una experiencia marcada por otra ausencia: llevaba tres años y nueve meses buscando a su propio hijo desaparecido. “Es volver a empezar el dolor otra vez, abrir otra vez la llaga”, dijo entre lágrimas.

Seis siluetas de jóvenes se perfilan en un paisaje árido con montañas que ilustra la alarma por su desaparición y el posible reclutamiento criminal en Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre de Justin resumió la angustia que compartían las tres familias: “Realmente no es vida, estás muerta en vida. Estoy todo el tiempo pensando: ¿ya comió, le están pegando, está en el sol? Es una tortura”. También denunció que recibió llamadas y mensajes de extorsión de personas que afirmaban tener a su hijo.

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En el caso de Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, su madre y su hermana acudieron a interponer la denuncia formal. La ficha de búsqueda señaló que medía aproximadamente 1.80 metros, era de complexión delgada, tenía cabello negro y al momento de su desaparición vestía pantalón azul, camisa negra y gorra negra.

Los tres casos de Guadalajara se sumaron a otros tres registrados en Puerto Vallarta en un lapso cercano. Todos quedaron inscritos en una crisis de desapariciones que desde hace años afectaba a municipios como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, y que también alcanzaba zonas turísticas y corredores de tránsito.

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La coincidencia de ambos episodios durante el periodo de graduaciones de junio y julio encendió la alerta entre colectivos de búsqueda y padres de familia. Las tres familias de Guadalajara reiteraron su llamado a la ciudadanía para que cualquier dato sobre el paradero de los menores fuera entregado de inmediato a las autoridades.

Seis jóvenes graduados sin rostro caminan por un campo de agave en Jalisco, reflejando la preocupación por su posible reclutamiento criminal tras la desaparición de seis personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres adolescentes desaparecieron el 30 de junio en Guadalajara después de su graduación de la Secundaria Técnica 113.

La Fiscalía investigó como línea principal un posible reclutamiento forzado relacionado con la versión de que serían llevados a la sierra.

Las familias rechazaron cualquier vínculo de los menores con grupos delictivos y denunciaron extorsiones, mensajes de despedida y demora en la búsqueda.