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¿Hermanos juntos en La Noria? César Montes y su hermano podrían ser nuevos refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026

Alan Montes proviene del Serikspor de Turquía y está a punto de convertirse en refuerzo de la Máquina

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César Montes podría ser nuevo refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2026 (REUTERS)
César Montes podría ser nuevo refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2026 (REUTERS)

De acuerdo con Adrián Esparza Oteo, la llegada de Alan Montes a Cruz Azul se encuentra en la fase final, luego de que el defensor mexicano presentó los exámenes médicos y solo resta la firma del contrato para incorporarse al equipo en el Apertura 2026.Según la misma fuente, el club también mantiene negociaciones independientes para sumar a su hermano César Montes, con la posibilidad de que ambos jugadores coincidan en La Noria durante la próxima temporada.

Alan Montes proviene del Serikspor de Turquía y está a punto de convertirse en refuerzo de Cruz Azul, luego de haber cumplido con los requisitos médicos. Ahora, el club intensificará la búsqueda de César Montes tras cerrar la incorporación de Alan. Cabe indicar que el defensa central se desempeñó durante la primera parte de 2026 en la Primera División de Turquía y previamente jugó en la Liga MX con Necaxa.

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(Instagram / @alanmc00)
(Instagram / @alanmc00)

Cruz Azul busca reunir a los hermanos Montes

La negociación con César Montes es independiente a la de Alan, aunque la directiva cementera incrementará el esfuerzo para concretar su llegada. La prioridad es cerrar la contratación de Alan, pero la posibilidad de ver a ambos hermanos en la defensa de Cruz Azul se mantiene como uno de los principales objetivos del club para el torneo que inicia el 17 de julio.

Alan cuenta con el visto bueno del cuerpo técnico liderado por Joel Huiqui, quien ve en él un refuerzo clave para el esquema defensivo. El club espera oficializar su fichaje una vez que concluya el proceso administrativo y contractual.

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Trayectoria de Alan Montes

Alan Omar Montes Castro, nacido en 2000 en Monterrey, debutó en la Liga MX con Monterrey en 2019. Posteriormente, fue cedido a Necaxa, donde sumó minutos como defensa central y lateral. En 2025, Alan migró al futbol internacional con el Serikspor de Turquía, participando en la primera división de ese país y acumulando experiencia en torneos locales. Su rendimiento le permitió captar la atención de clubes mexicanos, hasta concretar su inminente regreso a la Liga MX con Cruz Azul.

(Instagram / @alanmc00)
(Instagram / @alanmc00)

El defensor destaca por su capacidad de juego aéreo y su lectura táctica. En la temporada más reciente, sumó más de 25 partidos en Turquía y anotó dos goles. Su regreso al futbol mexicano representa un movimiento estratégico para reforzar la zaga celeste de cara al Apertura 2026.

Trayectoria de César Montes

Por su parte, César Jasib Montes Castro, nacido en 1997, inició su carrera profesional con Monterrey, donde se consolidó como titular desde 2016 y consiguió títulos de liga, copa y la Liga de Campeones de Concacaf. En 2023, fue transferido al Espanyol de Barcelona, en España, donde acumuló más de 30 partidos en LaLiga y la Segunda División. César también integró la selección mexicana, participando en la Copa del Mundo de 2022 y en torneos internacionales como la Copa Oro.

Jun 18, 2025; Arlington, Texas, USA; Mexico defender Cesar Montes (3) interviews after receiving man of the match award in the match against Suriname during a group stage match of the 2025 Gold Cup at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images
Jun 18, 2025; Arlington, Texas, USA; Mexico defender Cesar Montes (3) interviews after receiving man of the match award in the match against Suriname during a group stage match of the 2025 Gold Cup at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images

A lo largo de su carrera, César Montes ha sido reconocido por su liderazgo y capacidad de anticipación. Tras su paso por Europa, permanece como uno de los defensores mexicanos más cotizados.

La posible reunión de los hermanos Montes en Cruz Azul genera expectativa entre la afición y la directiva, que busca fortalecer la defensa con dos jugadores de perfil internacional. La oficialización de Alan Montes es inminente, mientras que la gestión por César continuará en los próximos días.

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