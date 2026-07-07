Mezclar arroz molido con agua mineral: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Un cuenco con arroz molido, una botella de agua mineral y un frasco con la mezcla se disponen sobre una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezclar arroz molido con agua mineral se ha convertido en un remedio frecuente dentro de las rutinas de belleza casera.

Esta combinación aprovecha el almidón y los nutrientes del arroz para mejorar la apariencia de la piel, mientras el agua mineral facilita la absorción de los ingredientes.

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Especialistas en cosmética natural y usuarios en redes sociales destacan sus beneficios para limpiar, iluminar y dar uniformidad al rostro.

Cómo preparar una mascarilla de arroz molido y agua mineral

El proceso para crear la mascarilla es sencillo y requiere solo dos ingredientes básicos. Primero, es necesario licuar media taza de arroz blanco crudo hasta obtener un polvo muy fino. Después, se coloca una cucharada del arroz molido en un recipiente y se agrega agua mineral poco a poco, mezclando hasta formar una pasta de consistencia cremosa.

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Esta combinación debe aplicarse sobre el rostro limpio y dejarse actuar durante 15 minutos. Para finalizar, se retira la mascarilla con agua tibia, eliminando cualquier residuo sobre la piel.

Ingredientes y utensilios para preparar una bebida de arroz con agua mineral se disponen sobre una mesa rústica de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ilumina la piel y mejora su aspecto

El almidón de arroz molido contiene nutrientes que aportan un efecto iluminador. Al emplear la mascarilla de manera constante, usuarios reportan que la piel del rostro adquiere un tono más claro y suave. Según especialistas en belleza, el arroz promueve la regeneración celular y ayuda a mantener un cutis uniforme.

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El brillo natural que se observa tras el uso de la mascarilla se debe a la capacidad del arroz para eliminar impurezas y células muertas. El resultado es una piel con apariencia más fresca y revitalizada.

Ayuda a quitar manchas y unificar el tono

Uno de los beneficios más citados de la mezcla de arroz molido y agua mineral es su capacidad para aclarar manchas oscuras, producto de la exposición solar, imperfecciones pasadas o cambios hormonales. El uso regular de la mascarilla puede contribuir a atenuar estas marcas y a unificar el tono facial.

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El agua mineral, al mezclarse con el polvo de arroz, ayuda a que los nutrientes penetren mejor en la piel. Esto facilita el proceso de despigmentación y favorece una apariencia más homogénea.

Controla la grasa y reduce el brillo

La mascarilla de arroz molido actúa también como regulador de la grasa. Al aplicarla, se observa una reducción en el tamaño de los poros y una disminución del brillo en la zona T del rostro. Este efecto es útil para quienes tienen piel mixta o grasa y buscan opciones naturales para el control de la oleosidad.

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El arroz absorbe el exceso de sebo y ayuda a mantener la piel mate por más tiempo. Además, el uso continuado puede mejorar la textura y prevenir la aparición de brotes.

Puntos clave para el uso de la mascarilla

Para obtener los mejores resultados, es importante seguir algunas recomendaciones durante la preparación y aplicación:

Utilizar arroz blanco crudo y molerlo hasta obtener un polvo muy fino.

Mezclar solo la cantidad necesaria para una aplicación.

No dejar la mascarilla más de 15 minutos sobre la piel para evitar resequedad.

Aplicar sobre el rostro limpio y seco.

Enjuagar completamente con agua tibia para retirar todos los residuos.

Un mortero con arroz y una botella de agua mineral se encuentran junto a un cuenco con arroz en agua, sobre una tabla de madera, sugiriendo una preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de arroz molido y agua mineral, usada como mascarilla casera, se posiciona como una alternativa económica y fácil de preparar para el cuidado facial. Sus beneficios han sido difundidos tanto por expertos en belleza como por usuarios que buscan opciones naturales para mejorar la apariencia de su piel.

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