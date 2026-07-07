México

Mezclar arroz molido con agua mineral: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Esta combinación aprovecha el almidón y los nutrientes del arroz para mejorar la apariencia de la piel

Guardar
Google icon
Botella de vidrio con agua mineral, cuenco con arroz molido, frasco de vidrio con mezcla de arroz y cuchara de madera en mesa rústica.
Un cuenco con arroz molido, una botella de agua mineral y un frasco con la mezcla se disponen sobre una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezclar arroz molido con agua mineral se ha convertido en un remedio frecuente dentro de las rutinas de belleza casera.

Esta combinación aprovecha el almidón y los nutrientes del arroz para mejorar la apariencia de la piel, mientras el agua mineral facilita la absorción de los ingredientes.

PUBLICIDAD

Especialistas en cosmética natural y usuarios en redes sociales destacan sus beneficios para limpiar, iluminar y dar uniformidad al rostro.

Cómo preparar una mascarilla de arroz molido y agua mineral

El proceso para crear la mascarilla es sencillo y requiere solo dos ingredientes básicos. Primero, es necesario licuar media taza de arroz blanco crudo hasta obtener un polvo muy fino. Después, se coloca una cucharada del arroz molido en un recipiente y se agrega agua mineral poco a poco, mezclando hasta formar una pasta de consistencia cremosa.

PUBLICIDAD

Esta combinación debe aplicarse sobre el rostro limpio y dejarse actuar durante 15 minutos. Para finalizar, se retira la mascarilla con agua tibia, eliminando cualquier residuo sobre la piel.

Un tazón con líquido blanco y una cuchara de madera, una botella de agua con gas, un saco con arroz molido, un mortero y plantas en el fondo.
Ingredientes y utensilios para preparar una bebida de arroz con agua mineral se disponen sobre una mesa rústica de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ilumina la piel y mejora su aspecto

El almidón de arroz molido contiene nutrientes que aportan un efecto iluminador. Al emplear la mascarilla de manera constante, usuarios reportan que la piel del rostro adquiere un tono más claro y suave. Según especialistas en belleza, el arroz promueve la regeneración celular y ayuda a mantener un cutis uniforme.

El brillo natural que se observa tras el uso de la mascarilla se debe a la capacidad del arroz para eliminar impurezas y células muertas. El resultado es una piel con apariencia más fresca y revitalizada.

Ayuda a quitar manchas y unificar el tono

Uno de los beneficios más citados de la mezcla de arroz molido y agua mineral es su capacidad para aclarar manchas oscuras, producto de la exposición solar, imperfecciones pasadas o cambios hormonales. El uso regular de la mascarilla puede contribuir a atenuar estas marcas y a unificar el tono facial.

El agua mineral, al mezclarse con el polvo de arroz, ayuda a que los nutrientes penetren mejor en la piel. Esto facilita el proceso de despigmentación y favorece una apariencia más homogénea.

Controla la grasa y reduce el brillo

La mascarilla de arroz molido actúa también como regulador de la grasa. Al aplicarla, se observa una reducción en el tamaño de los poros y una disminución del brillo en la zona T del rostro. Este efecto es útil para quienes tienen piel mixta o grasa y buscan opciones naturales para el control de la oleosidad.

El arroz absorbe el exceso de sebo y ayuda a mantener la piel mate por más tiempo. Además, el uso continuado puede mejorar la textura y prevenir la aparición de brotes.

Puntos clave para el uso de la mascarilla

Para obtener los mejores resultados, es importante seguir algunas recomendaciones durante la preparación y aplicación:

  • Utilizar arroz blanco crudo y molerlo hasta obtener un polvo muy fino.
  • Mezclar solo la cantidad necesaria para una aplicación.
  • No dejar la mascarilla más de 15 minutos sobre la piel para evitar resequedad.
  • Aplicar sobre el rostro limpio y seco.
  • Enjuagar completamente con agua tibia para retirar todos los residuos.
Mortero con arroz, botella de agua mineral, cuenco con agua de arroz, hojas verdes y piedras lisas sobre una tabla de madera.
Un mortero con arroz y una botella de agua mineral se encuentran junto a un cuenco con arroz en agua, sobre una tabla de madera, sugiriendo una preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de arroz molido y agua mineral, usada como mascarilla casera, se posiciona como una alternativa económica y fácil de preparar para el cuidado facial. Sus beneficios han sido difundidos tanto por expertos en belleza como por usuarios que buscan opciones naturales para mejorar la apariencia de su piel.

Temas Relacionados

ArrozAgua mineralBellezamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Topos México finaliza labores de búsqueda en Venezuela tras agotarse la ventana de supervivencia

La coordinación con organismos internacionales redefine tareas: Protección Civil LEMA toma el control del despeje pesado, la ONU vía OCHA pasa a logística humanitaria y las fuerzas armadas ajustan su despliegue

Topos México finaliza labores de búsqueda en Venezuela tras agotarse la ventana de supervivencia

Hermanos Martínez Larios: estructura clave de Los Chapitos en Sinaloa, historia, caída y operativos recientes

Tras la muerte de “El Monstruo” y la captura de “El Gabito” y “El Owen”, solo “El Casco 81” permanece prófugo, lo que motivó intensos operativos federales en Sinaloa

Hermanos Martínez Larios: estructura clave de Los Chapitos en Sinaloa, historia, caída y operativos recientes

Calendario de Cruz Azul en la Legues Cup 2026: estas son las fechas y los horarios de los partidos de la Máquina

El debut de la Máquina está programado para el próximo 6 de agosto

Calendario de Cruz Azul en la Legues Cup 2026: estas son las fechas y los horarios de los partidos de la Máquina

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 7 de julio

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 7 de julio

Detención de “El Mayo” y caso Rocha Moya tensan la relación entre México y Estados Unidos: reavivan el debate sobre la soberanía

La crisis de seguridad en Sinaloa y las tensiones diplomáticas entre ambos países han convertido este caso en un símbolo de la compleja relación bilateral

Detención de “El Mayo” y caso Rocha Moya tensan la relación entre México y Estados Unidos: reavivan el debate sobre la soberanía
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mitos y realidades del crimen fronterizo en Euphoria 3: lo que Zendaya traficó en pantalla y lo que ocurre en la vida real

Mitos y realidades del crimen fronterizo en Euphoria 3: lo que Zendaya traficó en pantalla y lo que ocurre en la vida real

Con atractiva jovencitas: denuncian forma de secuestro de adolescentes en plazas públicas

Procesan a 40 adolescentes en Michoacán: fiscalía alerta que el crimen organizado los recluta para cometer homicidios y secuestros

De las cárceles al retiro: 6 binomios caninos donados por EEUU a México se despiden de sus labores en detección de drogas y armas

Hermanos Martínez Larios: estructura clave de Los Chapitos en Sinaloa, historia, caída y operativos recientes

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”

Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”

Quién es el influencer Brayan Zariñan, denunciado por presunto abuso sexual en un spa

Elton John confirma conciertos en México: fechas, sede y boletos

Edna Monroy responde a quienes la culpan del divorcio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro: “¿Soy responsable? No”

Nicolás Buenfil presume a su papá Ernesto Zedillo Jr. y recuerdan la escandalosa historia con Erika Buenfil

DEPORTES

Calendario de Cruz Azul en la Legues Cup 2026: estas son las fechas y los horarios de los partidos de la Máquina

Calendario de Cruz Azul en la Legues Cup 2026: estas son las fechas y los horarios de los partidos de la Máquina

Chicharito reacciona a la eliminación de México contra Inglaterra: “Se aprende más de las derrotas que de las victorias”

David Faitelson explota contra los detractores de Argentina y Messi por el triunfo ante Egipto: “Déjense de estupideces”

¿Hermanos juntos en La Noria? César Montes y su hermano podrían ser nuevos refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026

Javier Aguirre revela el mensaje que le dio a Gilberto Mora tras su error en el Mundial 2026