Cártel de Sinaloa: cómo nació la organización criminal que alguna vez lideró El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán, ahora detenidos en EEUU

Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada encabezaron durante años una de las organizaciones criminales más influyentes del continente. (Jovani Pérez/Infobae)

El pasado lunes se dio a conocer que Ismael El Mayo Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, aceptó la pena de cadena perpetua en Estados Unidos para tratar de evitar una cárcel de máxima seguridad, de acuerdo con una carta difundida por su abogado Frank A. Perez, dirigida al juez.

“El acusado Ismael Zambada García acepta que, como consecuencia de los graves delitos que ha cometido, será sentenciado a prisión de por vida”, se lee en el texto.

PUBLICIDAD

Hay que recordar que El Mayo Zambada, quien actualmente cuenta con 76 años de edad, fue entregado a autoridades estadounidenses a finales del julio de 2024 por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de quien fuera su socio en el Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y se declaró culpable en agosto de 2025. La carta del abogado llega dos semanas antes de la audiencia en la que el narcotraficante esperaba conocer su sentencia. Esta, después de haber sido aplazada un par de veces, debía realizarse el 20 de julio.

El abogado inicia la carta poniendo sobre la mesa que el líder criminal lidia con un complejo cuadro de problemas de salud relacionados con la edad, por lo que solicita que la prisión a la que sea enviado esté adecuadamente equipada para atender la necesidad de tratamiento médico del acusado. A. Pérez argumenta que no solicitan una instalación de baja seguridad ni un trato especial, sino que El Mayo requiere un entorno médico o administrativo seguro. “Él reconoce y acepta que la sentencia que imponga este tribunal. Excluirá cualquier posibilidad de ser liberado de su encarcelamiento”, añade A. Perez.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que el otro ex máximo líder del Cártel de Sinaloa y ex socio de Zambada García, Joaquín El Chapo Guzmán, también se encuentra encarcelado en Estados Unidos, sentenciado a cadena perpetua.

La captura de El Mayo Zambada en 2024 profundizó la disputa interna entre Los Chapitos y Los Mayos, dos de las principales facciones del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

Cómo el Cártel de Sinaloa se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo

La historia del Cártel de Sinaloa se remonta a las zonas serranas del estado del mismo nombre, donde durante las décadas de 1960 y 1970 numerosas familias campesinas comenzaron a dedicarse al cultivo de marihuana y amapola, aprovechando las condiciones geográficas de la región y la creciente demanda de drogas en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros traficantes en consolidar operaciones a gran escala fue Pedro Avilés Pérez, considerado uno de los pioneros del narcotráfico moderno en México. Entre las personas que introdujo al negocio se encontraba Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien con el paso de los años se convertiría en el rostro más conocido de la organización criminal.

Tras la muerte de Avilés en un enfrentamiento con autoridades en 1978, los grupos sinaloenses diversificaron sus actividades y comenzaron a participar en el tráfico de cocaína procedente de Colombia.

PUBLICIDAD

Del Cártel de Guadalajara al dominio nacional

A finales de la década de 1970, varios de estos grupos trasladaron parte de sus operaciones a Guadalajara, donde surgió el llamado Cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

Con el apoyo del narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, la organización estableció vínculos con el Cártel de Medellín, creando la ruta que durante décadas dominaría el tráfico de cocaína: cargamentos enviados por vía aérea y marítima hacia Centroamérica y México para posteriormente cruzarlos por tierra hacia Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Cártel de Sinaloa: ascenso, fracturas y poder Historia de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo Cronología Líderes Datos clave Facciones 1960s Orígenes en la sierra sinaloense ▶ Origen

Familias campesinas de Sinaloa comienzan a cultivar marihuana y amapola en zonas serranas, aprovechando la geografía accidentada y la demanda creciente desde Estados Unidos. Pedro Avilés Pérez consolida las primeras operaciones a gran escala. 1970s Cártel de Guadalajara y la cocaína colombiana ▶ Expansión

Grupos sinaloenses se trasladan a Guadalajara. Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo forman el Cártel de Guadalajara. Con apoyo del hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, establecen vínculos con el Cártel de Medellín y crean la ruta de cocaína que dominará por décadas. 1978 Muerte de Pedro Avilés Pérez ▶ Hito

Avilés muere en enfrentamiento con autoridades. Su caída acelera la diversificación de los grupos sinaloenses hacia el tráfico de cocaína. Entre sus pupilos se encontraba Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera. 1985 Asesinato del agente Kiki Camarena ▶ Quiebre

El asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena genera presión masiva del gobierno de Estados Unidos sobre México. Marca el principio del fin del Cártel de Guadalajara y la dispersión de sus facciones por el país. 1990s Nacimiento del Cártel de Sinaloa ▶ Consolidación

El Chapo Guzmán y Héctor "El Güero" Palma permanecen en Sinaloa y consolidan la nueva organización. Inicia una guerra con el Cártel de Tijuana. La alianza con la familia Valencia da origen al Cártel del Milenio, que les permite controlar puertos del Pacífico y el negocio de las metanfetaminas. 2008 Ruptura con los Beltrán Leyva ▶ Guerra interna

La fractura entre El Chapo y los hermanos Beltrán Leyva desencadena uno de los episodios más violentos en la historia del narcotráfico mexicano. El liderazgo queda compartido entre Guzmán, Ismael "El Mayo" Zambada y Juan José "El Azul" Esparragoza Moreno. 2010 Muerte de Nacho Coronel y surgimiento del CJNG ▶ Rival

La muerte de Ignacio "Nacho" Coronel debilita la alianza con el Cártel del Milenio. Surge el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que con el tiempo se convierte en el principal rival del grupo sinaloense. 2014–2017 Capturas y extradición de El Chapo ▶ Detención

El Chapo es capturado en 2014 y nuevamente en 2017, para ser extraditado a Estados Unidos. El liderazgo queda dividido entre El Mayo Zambada y los hijos de Guzmán: Los Chapitos. 2024 Detención de El Mayo y nueva fractura ▶ Crisis actual

En julio de 2024, Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López son detenidos en Nuevo México. Diversas versiones señalan que Guzmán López habría llevado a El Mayo bajo engaños. La fractura entre Los Chapitos y Los Mayos detona una nueva ola de violencia en Sinaloa. Haz clic en un nodo para ver información del personaje Pedro Avilés †1978 Félix Gallardo Cártel Gdl. El Chapo Guzmán Extraditado El Mayo Zambada Det. 2024 Los Chapitos Los Mayos Beltrán Leyva Ruptura 2008 CJNG Rival Alianza / herencia Ruptura / rivalidad Líder principal Haz clic en un personaje para ver su perfil ~60 Años de historia 3 Capturas de El Chapo 2024 Detención de El Mayo 2 Facciones en guerra 4+ Cárteles derivados 1985 Caso Camarena 🔴 Los Chapitos Facción Guzmán Hijos de El Chapo. Haz clic para ver más. Hijos de Joaquín Guzmán Loera. Heredaron la estructura operativa de su padre tras su extradición a Estados Unidos en 2017. Joaquín Guzmán López, uno de los hijos, habría sido quien entregó a El Mayo Zambada a autoridades estadounidenses en julio de 2024, según diversas versiones. Ese episodio detonó el conflicto abierto con Los Mayos. 🟡 Los Mayos Facción Zambada Leales a El Mayo. Haz clic para ver más. Facción leal a Ismael "El Mayo" Zambada García, cofundador histórico del Cártel de Sinaloa. Tras la detención de Zambada en Nuevo México en julio de 2024, la facción enfrenta una disputa abierta con Los Chapitos. El conflicto ha incrementado la violencia en el estado de Sinaloa. ⚔ EN CONFLICTO ⚔ 🔵 CJNG Rival externo Principal rival. Haz clic para ver más. El Cártel Jalisco Nueva Generación surgió en 2010 tras la muerte de Ignacio "Nacho" Coronel, que debilitó la alianza entre Sinaloa y el Cártel del Milenio. Se convirtió en el principal rival del Cártel de Sinaloa a nivel nacional, disputando plazas en múltiples estados. ⚫ Beltrán Leyva Escisión 2008 Ruptura histórica. Haz clic para ver más. Aliados históricos del Cártel de Sinaloa hasta 2008. La ruptura con El Chapo Guzmán desencadenó uno de los episodios más violentos en la historia del narcotráfico mexicano. La organización fue debilitada significativamente tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009.

El asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, provocó una fuerte presión del gobierno estadounidense y marcó el principio del fin del Cártel de Guadalajara.

Tras la captura y caída de sus principales líderes, las distintas facciones se dispersaron por el país. Mientras los Arellano Félix se asentaron en Tijuana y los Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez, El Chapo Guzmán y Héctor “El Güero” Palma permanecieron operando desde Sinaloa, donde comenzaron a consolidar la organización que más tarde sería conocida como Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Durante esos años también establecieron una alianza con la familia Valencia, dando origen al Cártel del Milenio, lo que les permitió controlar puertos del Pacífico e ingresar al negocio de las metanfetaminas mediante la importación de precursores químicos desde Asia.

Capturas, rupturas y una nueva guerra interna

La expansión del grupo estuvo acompañada por constantes enfrentamientos con organizaciones rivales. En los años noventa inició una guerra con el Cártel de Tijuana y posteriormente, en 2008, la ruptura entre El Chapo y los hermanos Beltrán Leyva desencadenó uno de los episodios más violentos en la historia del narcotráfico mexicano.

PUBLICIDAD

Durante esa etapa, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, compartieron el liderazgo de la organización junto con Guzmán.

El Chapo Guzmán fue uno de los máximos líderes del Cártel de Sinaloa.

En 2010, la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel debilitó la alianza con el Cártel del Milenio y favoreció el surgimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que con el tiempo se convertiría en el principal rival del grupo sinaloense.

PUBLICIDAD

Las capturas de El Chapo en 2014 y 2017, así como su posterior extradición a Estados Unidos, modificaron nuevamente el equilibrio interno de la organización.

Desde entonces, el liderazgo quedó dividido entre El Mayo Zambada y los hijos de Guzmán, conocidos como Los Chapitos.

La detención de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López en julio de 2024 en Nuevo México profundizó esa fractura. De acuerdo con diversas versiones, Guzmán López habría llevado a El Mayo bajo engaños hasta el lugar donde finalmente fue detenido por autoridades estadounidenses.

Ese episodio detonó una nueva disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, una confrontación que ha provocado un aumento de la violencia en Sinaloa y que representa el capítulo más reciente en la historia de una de las organizaciones criminales más poderosas de México.