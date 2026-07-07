25 homicidios en un día: México alcanzó su mínimo histórico de violencia letal en al menos ocho años

Agentes de policía inspeccionan una escena del crimen en Sonora, donde se registra una caída histórica de la violencia con tres homicidios menos por día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 6 de julio de 2026 marcó el punto más bajo de violencia letal en México en al menos ocho años: el país registró 25 homicidios dolosos en un solo día, la cifra diaria más reducida desde que existen registros comparables con la administración anterior.

El dato proviene del reporte consolidado del Gabinete de Seguridad federal, elaborado con información oficial de las fiscalías de los 32 estados. La jornada superó el piso mínimo previo de 28 casos, anotado en dos ocasiones durante junio y julio de este año.

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El mapa de la violencia ese día

Michoacán concentró la mayor incidencia con 3 homicidios, el 12% del total nacional. Cinco entidades —Sinaloa, Puebla, Tabasco, Chiapas y Morelos— reportaron 2 víctimas cada una.

Los 12 casos restantes se distribuyeron entre Campeche, Chihuahua, la Ciudad de México, Guerrero, Nayarit, Guanajuato, Quintana Roo, Hidalgo, Sonora, el Estado de México, Baja California y Nuevo León, con un homicidio por entidad. Las otras 14 entidades federativas cerraron la jornada sin ninguna víctima.

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El lunes 6 de julio desplazó todas las marcas anteriores de la administración de Claudia Sheinbaum y superó incluso el récord del sexenio de López Obrador. Crédito: Infobae

De esta forma, el 6 de julio encabeza ahora la lista de los 10días con menos homicidios dolosos documentados por el gobierno federal. Desplazó al 7 de junio y al 3 de julio de 2026, cuando se contabilizaron 28 víctimas en cada fecha.

La jornada quedó también por debajo del 15 de mayo (29 casos), del 5 de febrero, el 2 de abril y el 7 y 14 de mayo (31 homicidios cada uno), y del 21 de marzo de 2026 y el 26 de septiembre de 2025, que cerraron con 32 casos respectivamente.

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La comparación con el sexenio anterior

Según los datos oficiales, la cifra del lunes supera incluso el mínimo histórico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: el 20 de enero de 2022, la jornada más tranquila de ese sexenio, se registraron 39 homicidios dolosos. El 6 de julio de 2026 quedó 14 casos por debajo de ese umbral.

La tendencia de descenso tiene antecedentes documentados. En mayo de 2026, el promedio diario fue de 47.3 homicidios, frente a los 86.9 que se registraban en septiembre de 2024, al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa caída sostenida de casi 39 casos diarios en 20 meses constituyó el piso más bajo desde el inicio del registro comparativo.

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El lunes 6 de julio desplazó todas las marcas anteriores de la administración de Claudia Sheinbaum y superó incluso el récord del sexenio de López Obrador. Crédito: Infobae

El factor del partido de la Selección Mexicana

El resultado del lunes coincidió con el partido en que la Selección Mexicana cayó ante Inglaterra 3-2 en el Estadio de la Ciudad de México. El encuentro congregó a millones de personas en sus hogares y en los Fan Fests habilitados por el gobierno, lo que redujo la circulación en espacios públicos durante varias horas de la noche.

Ese tipo de eventos masivos con transmisión pública ha mostrado, en distintos contextos, una correlación con la disminución temporal de incidentes violentos en zonas urbanas. El dato no fue atribuido de forma directa por las autoridades a la coincidencia deportiva, pero el contexto quedó registrado en los reportes del día.

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Lo que muestran los datos acumulados de 2026

El acumulado de enero a mayo de 2026 arrojó un promedio de 50.4 homicidios dolosos diarios, el más bajo para ese período desde 2016. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, presentó esa cifra en la conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo período de 2026, 28 estados presentaron una reducción en su promedio diario. San Luis Potosí encabezó esa caída con un descenso de 81 por ciento, seguido por Zacatecas con 63% y Quintana Roo con 60.8 por ciento

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