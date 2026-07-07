UNAM, IPN o CCH: cuál prepa te conviene elegir en el ECOEMS según lo que quieres estudiar

El proceso opera bajo el principio "Mi Derecho Mi Lugar" donde la SEP garantiza un lugar para cada egresado de secundaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) es el sistema que desde 2025 reemplaza a la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) para asignar lugares en el bachillerato público de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La diferencia con el esquema anterior es de fondo: el examen ya no es obligatorio para todos, y la institución que se elija puede determinar, desde los 15 años, el rumbo de la carrera universitaria.

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Solo la UNAM y el IPN aplican examen de admisión dentro del ECOEMS, el resto de instituciones asignan por acceso directo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso opera bajo el principio “Mi Derecho Mi Lugar”. La SEP garantiza un lugar para cada egresado de secundaria, pero no todas las escuelas funcionan igual ni preparan para lo mismo.

Prepa o CCH: ambas abren las mismas puertas, pero por caminos distintos

La UNAM ofrece dos sistemas de bachillerato: la Escuela Nacional Preparatoria, (ENP), con 9 planteles, y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), con 5.

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Ambos requieren examen y promedio mínimo de 7.0 en secundaria, y los dos otorgan pase reglamentado a las licenciaturas de la universidad.

La ENP está organizada por años escolares (no semestres), cuenta con un total de 33 a 34 asignaturas a lo largo de todo el bachillerato, y la mayoría de sus materias son fijas.

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Tanto la UNAM como el IPN requieren promedio mínimo de 7.0 en secundaria para participar en el proceso con examen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CCH, en cambio, organiza el conocimiento en cuatro áreas —Matemáticas, Ciencias Experimentales, Histórico-Social y Talleres de Lenguaje— y a partir del quinto semestre el estudiante elige sus propias asignaturas optativas según sus intereses.

El plan de estudios 2025 del CCH ofrece flexibilidad en quinto y sexto semestre, permitiendo a los alumnos optar por áreas apegadas a su interés.

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Los resultados del proceso de asignación ECOEMS 2026 se publican el 18 de agosto en la Gaceta Electrónica de Resultados en miderechomilugar.gob.mx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De un total de 332 créditos, 96 son optativos, permitiendo la especialización en materias como Derecho, Psicología o Química.

Cualquiera de las carreras de alta demanda la UNAM, como medicina, derecho o arquitectura puede hacerlo desde cualquiera de los dos sistemas.

Por qué el modelo del CCH se parece más a estudiar en la universidad

La diferencia radica en que la ENP requiere que el alumno defina su área de especialización técnica desde el inicio del último año escolar, mientras que el CCH ofrece un periodo de transición en los semestres finales donde el estudiante puede cursar asignaturas optativas diversas.

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Cursar asignaturas de diferentes áreas puede permitirle al alumno evaluar su perfil profesional antes de seleccionar una carrera definitiva.

El CCH tiene 5 planteles y la ENP 9; ambos forman parte de la UNAM y otorgan pase reglamentado a sus licenciaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la mayoría de las carreras en la UNAM se cursan por semestres con materias dinámicas y no por años fijos.

En este sentido, la estructura semestral del CCH funciona como una preparación directa para la organización curricular que los alumnos encontrarán en la universidad.

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En el IPN el plantel define tu especialidad: esto ofrece cada CECyT

Los planteles del IPN en la Zona Metropolitana del Valle de México son 16: los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), del 1 al 15, más el CET 1. También requieren examen y promedio mínimo de 7.0.

A diferencia de la ENP y el CCH, cuyo bachillerato es de formación general, el IPN ofrece un modelo bivalente: al egresar, el estudiante obtiene simultáneamente el certificado de preparatoria y un título de técnico.

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En el IPN el estudiante obtiene simultáneamente el certificado de preparatoria y un título de técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialidad no se elige libremente: la determina el plantel al que el interesado se registre.

La oferta se divide en tres áreas. En ingeniería y ciencias físico-matemáticas están Mecatrónica (CECyT 1, 2, 9 y 10), Sistemas Automotrices (CECyT 2, 3, 4, 7, 8, 17 y CET 1) y Telecomunicaciones (CECyT 10 y 11).

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En ciencias médico-biológicas, el CECyT 6 concentra la mayor oferta: enfermería, laboratorista clínico, laboratorista químico y ecología.

El CECyT 6 del IPN concentra la mayor oferta en ciencias médico-biológicas: enfermería, laboratorista clínico, laboratorista químico y ecología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciencias sociales y administrativas, el CECyT 13 el plantel ofrece carreras técnicas en gastronomía y gestión de la ciberseguridad.

Para quienes tienen claro que quieren ingeniería, tecnología o ciencias de la salud, el IPN es la opción más directa.

Para quienes buscan acceso a cualquier licenciatura de la UNAM con tiempo para definir su vocación, el CCH ofrece mayor flexibilidad.

El IPN cuenta con 16 planteles en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ENP conviene a quienes prefieren una formación más estructurada desde el inicio.