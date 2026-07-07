México

UNAM, IPN o CCH: cuál prepa te conviene elegir en el ECOEMS según lo que quieres estudiar

No todas las prepas del ECOEMS preparan para lo mismo ni funcionan igual, y esa diferencia impacta directamente en el acceso a la universidad

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Adolescente mexicano de 15 años con sudadera negra y mochila, corte de cabello tipo tazón, sobre fondo azul oscuro con el escudo de la UNAM y el escudo del IPN.
El proceso opera bajo el principio "Mi Derecho Mi Lugar" donde la SEP garantiza un lugar para cada egresado de secundaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) es el sistema que desde 2025 reemplaza a la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) para asignar lugares en el bachillerato público de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La diferencia con el esquema anterior es de fondo: el examen ya no es obligatorio para todos, y la institución que se elija puede determinar, desde los 15 años, el rumbo de la carrera universitaria.

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Ilustración plana de una balanza central con un diploma en un platillo y libros, lápices y una calculadora en el otro, mientras cuatro estudiantes pensativos los observan. Fondo azul pizarra.
Solo la UNAM y el IPN aplican examen de admisión dentro del ECOEMS, el resto de instituciones asignan por acceso directo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso opera bajo el principio “Mi Derecho Mi Lugar”. La SEP garantiza un lugar para cada egresado de secundaria, pero no todas las escuelas funcionan igual ni preparan para lo mismo.

Prepa o CCH: ambas abren las mismas puertas, pero por caminos distintos

La UNAM ofrece dos sistemas de bachillerato: la Escuela Nacional Preparatoria, (ENP), con 9 planteles, y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), con 5.

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Ambos requieren examen y promedio mínimo de 7.0 en secundaria, y los dos otorgan pase reglamentado a las licenciaturas de la universidad.

La ENP está organizada por años escolares (no semestres), cuenta con un total de 33 a 34 asignaturas a lo largo de todo el bachillerato, y la mayoría de sus materias son fijas.

Vista superior de una persona con cabello oscuro rizado atado, sosteniendo una tableta con el escudo de la UNAM y unos auriculares turquesa sobre una superficie blanca.
Tanto la UNAM como el IPN requieren promedio mínimo de 7.0 en secundaria para participar en el proceso con examen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CCH, en cambio, organiza el conocimiento en cuatro áreas —Matemáticas, Ciencias Experimentales, Histórico-Social y Talleres de Lenguaje— y a partir del quinto semestre el estudiante elige sus propias asignaturas optativas según sus intereses.

El plan de estudios 2025 del CCH ofrece flexibilidad en quinto y sexto semestre, permitiendo a los alumnos optar por áreas apegadas a su interés.

Un grupo de aproximadamente quince egresados mexicanos sonríe y lanza birretes al aire, algunos sostienen diplomas, frente a un edificio con arcos.
Los resultados del proceso de asignación ECOEMS 2026 se publican el 18 de agosto en la Gaceta Electrónica de Resultados en miderechomilugar.gob.mx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De un total de 332 créditos, 96 son optativos, permitiendo la especialización en materias como Derecho, Psicología o Química.

Cualquiera de las carreras de alta demanda la UNAM, como medicina, derecho o arquitectura puede hacerlo desde cualquiera de los dos sistemas.

Por qué el modelo del CCH se parece más a estudiar en la universidad

La diferencia radica en que la ENP requiere que el alumno defina su área de especialización técnica desde el inicio del último año escolar, mientras que el CCH ofrece un periodo de transición en los semestres finales donde el estudiante puede cursar asignaturas optativas diversas.

Cursar asignaturas de diferentes áreas puede permitirle al alumno evaluar su perfil profesional antes de seleccionar una carrera definitiva.

Una mesa de estudio con una laptop abierta mostrando gráficos, una calculadora, papeles con fórmulas, una mochila beige y varias pilas de libros académicos.
El CCH tiene 5 planteles y la ENP 9; ambos forman parte de la UNAM y otorgan pase reglamentado a sus licenciaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la mayoría de las carreras en la UNAM se cursan por semestres con materias dinámicas y no por años fijos.

En este sentido, la estructura semestral del CCH funciona como una preparación directa para la organización curricular que los alumnos encontrarán en la universidad.

En el IPN el plantel define tu especialidad: esto ofrece cada CECyT

Los planteles del IPN en la Zona Metropolitana del Valle de México son 16: los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), del 1 al 15, más el CET 1. También requieren examen y promedio mínimo de 7.0.

A diferencia de la ENP y el CCH, cuyo bachillerato es de formación general, el IPN ofrece un modelo bivalente: al egresar, el estudiante obtiene simultáneamente el certificado de preparatoria y un título de técnico.

Ilustración en acuarela color guinda con el logo del IPN en primer plano, estudiantes caminando al fondo, y el Big Ben y el Palacio de Westminster en el horizonte.
En el IPN el estudiante obtiene simultáneamente el certificado de preparatoria y un título de técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialidad no se elige libremente: la determina el plantel al que el interesado se registre.

La oferta se divide en tres áreas. En ingeniería y ciencias físico-matemáticas están Mecatrónica (CECyT 1, 2, 9 y 10), Sistemas Automotrices (CECyT 2, 3, 4, 7, 8, 17 y CET 1) y Telecomunicaciones (CECyT 10 y 11).

En ciencias médico-biológicas, el CECyT 6 concentra la mayor oferta: enfermería, laboratorista clínico, laboratorista químico y ecología.

Grupo de jóvenes estudiantes con sudaderas del IPN sosteniendo banderas de México y del IPN frente a un edificio con fachada de piedra y cristal.
El CECyT 6 del IPN concentra la mayor oferta en ciencias médico-biológicas: enfermería, laboratorista clínico, laboratorista químico y ecología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciencias sociales y administrativas, el CECyT 13 el plantel ofrece carreras técnicas en gastronomía y gestión de la ciberseguridad.

Para quienes tienen claro que quieren ingeniería, tecnología o ciencias de la salud, el IPN es la opción más directa.

Para quienes buscan acceso a cualquier licenciatura de la UNAM con tiempo para definir su vocación, el CCH ofrece mayor flexibilidad.

Composición dividida: una estudiante escribe en un aula con portátil y otra joven de fondo; y un joven trabaja con herramientas en un taller.
El IPN cuenta con 16 planteles en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ENP conviene a quienes prefieren una formación más estructurada desde el inicio.

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