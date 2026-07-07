Nicolás Buenfil presume a su papá Ernesto Zedillo Jr. y recuerdan la escandalosa historia con Erika Buenfil

Nicolás Buenfil publicó en redes sociales un carrusel de fotos junto a su papá, Ernesto Zedillo Jr., y su hermana Isabella.

Nicolás Buenfil volvió a llamar la atención en redes sociales después de publicar una serie de fotografías en las que aparece acompañado de su papá, Ernesto Zedillo Jr., y su hermana Isabella. La publicación mostró una faceta más personal del joven, quien en los últimos años ha dejado ver la cercanía que mantiene con su familia paterna.

Las imágenes llegan después de una historia que durante mucho tiempo estuvo rodeada de discreción. Erika Buenfil, madre de Nicolás, decidió mantener reservados varios aspectos relacionados con la vida familiar del joven y enfocarse en su crecimiento, mientras el público seguía con interés la evolución de esta relación.

PUBLICIDAD

Ahora, lejos de los cuestionamientos del pasado, Nicolás ha elegido compartir una nueva etapa en la que destaca la convivencia con su padre y sus hermanos. La publicación se convirtió en una muestra del vínculo que han construido con el paso de los años y del cambio que ha tenido esta historia familiar.

La historia entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. que permaneció bajo reserva durante años

La actriz de telenovelas sostuvo un breve romance con el hijo del presidente Foto: Cuartoscuro

La relación entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. formó parte de una etapa importante en la vida de ambos, aunque durante años los detalles personales fueron manejados con cautela. Tras el nacimiento de Nicolás, la actriz decidió llevar gran parte de su maternidad de manera privada y proteger la vida de su hijo.

PUBLICIDAD

Con el paso del tiempo, el tema generó interés público debido a la poca exposición que existía alrededor de la dinámica familiar. Sin embargo, Erika ha explicado en distintas ocasiones que sus decisiones estuvieron enfocadas en darle tranquilidad y estabilidad a Nicolás durante su crecimiento.

Años después, la conversación alrededor de esta historia cambió. El interés dejó de estar únicamente en lo ocurrido en el pasado y comenzó a centrarse en la relación que Nicolás ha formado con su padre y con sus hermanos, especialmente con Isabella, con quien actualmente mantiene una convivencia cercana.

PUBLICIDAD

Erika Buenfil habla de la conexión entre Nicolás y su hermana Isabella

Nicolás Buenfil pudo convivir con su hermana Isabella y su padre, Ernesto Zedillo Jr. En la reunión solo faltó su otra media hermana, Victoria. Foto: @nico.buenfil

La actriz ha compartido públicamente su opinión sobre el vínculo que existe y ha destacado la buena relación que han desarrollado. Al hablar sobre Nicolás e Isabella, explicó: “Se llevan muy bien. Es una chica muy linda y ellos se han encontrado, se han identificado muchísimo”.

Buenfil también señaló que la convivencia entre ambos jóvenes ha sido positiva y que descubrieron una conexión especial. “A Nicolás le ha hecho mucho bien el saber que tiene una hermana y creo que ellas también están muy contentas de haber encontrado con Nicolás”, comentó.

PUBLICIDAD

La actriz incluso resaltó el parecido entre ellos y la forma en que se relacionan: “La primera vez que los vi juntos, yo decía: ‘Es impresionante lo que se parecen’”. Para Erika, esta cercanía representa una parte importante en la vida de su hijo, quien encontró nuevos lazos familiares.

Una nueva etapa donde Nicolás decide mostrar su vínculo familiar

Convivencia de Nicolás Buenfil con su padre (Fotos: @erikabuenfil50, @nico.buenfil)

El reciente carrusel de fotografías publicado por Nicolás Buenfil muestra una faceta distinta a la que durante años conoció el público.

El joven ha comenzado a compartir momentos junto a su padre y sus hermanas, dejando ver una relación que se ha fortalecido con el tiempo.

PUBLICIDAD

Erika Buenfil también ha expresado que Ernesto Zedillo Jr. estaría contento con esta convivencia y que, como madre, ella apoya que sus hijos construyan relaciones sanas. “El papá yo creo que está igual de contento que yo”, mencionó al hablar de esta nueva dinámica.