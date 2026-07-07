Abogado de “El Chapo” revela por qué las cartas enviadas a EEUU no son escritas por el narcotraficante y anuncia investigación

Joaquín Guzmán Loera se encuentra recluido en la ADX Florence, de Colorado, una prisión de máxima seguridad. Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae México

Gerardo Rincón Flores, abogado que representa a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en México, reiteró que las cartas enviadas en las últimas semanas a la Corte de Brooklyn no son escritas por el narcotraficante pese a que son firmadas a su nombre.

Las misivas, que suman aproximadamente diez, han sido enviadas desde finales del mes de abril y en inglés, en las que se solicitó en varias ocasiones su extradición a México y la realización de un nuevo juicio acusando que la sentencia a cadena perpetua más 30 años fue excesiva.

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“Las cartas que se han mandado ninguna es del señor Guzmán. No son de ‘El Chapo’, te lo confirmo. Yo tengo las pruebas. De hecho hice un manifiesto”, afirmó el abogado en entrevista con el periodista Luis Cárdenas.

Rincón Flores aclaró que será la primera carta que él mismo envíe desde la prisión de máxima seguridad la que lleve la firma auténtica de su cliente. Todo lo que circuló recientemente, dijo, es apócrifo.

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Por qué las cartas no pueden ser auténticas: los datos que lo revelaron

Carta recibida el pasado 30 de junio en la oficina de Brooklyn, donde se cambia el orden de los apellidos de "El Chapo". Crédito: X - @keegan_hamilton

El abogado explicó que sacar cualquier documento de la ADX Florence, en Colorado, la prisión de máxima seguridad donde está recluido Guzmán Loera, no es un trámite sencillo. Primero debe pasar por los filtros internos del penal y luego recibir la autorización expresa del FBI. Solo entonces puede salir.

Para ilustrar la rigurosidad del proceso, Rincón Flores recurrió a su propia experiencia: los poderes notariados que acreditan su representación tardaron casi dos meses en tramitarse. A eso se suman dos meses y medio más que lleva en los procedimientos de amparo. “No es cualquier cosa sacar una carta”, subrayó.

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A ese argumento procesal sumó que la letra y la firma no corresponden a los de Guzmán Loera, dos cosas que conoce porque tiene en su poder los documentos que el narcotraficante firmó para acreditar su representación. Al comparar esas rúbricas con las que aparecen en las cartas difundidas, las diferencias son evidentes, sostuvo.

ARCHIVO - Agentes escoltan a Joaquín "El Chapo" Guzmán a su llegada en avión para ser trasladado en una furgoneta en el aeropuerto MacArthur de Long Island, en Ronkonkoma, Nueva York, el 19 de enero de 2017. Guzmán escribió una carta a finales de marzo que se ha conocido ahora al juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, quejándose de que no puede hacer llamadas telefónicas ni recibir visitas de sus familiares en la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos en donde cumple cadena perpetua. (Autoridades de Justicia de Estados Unidos vía AP, Archivo)

El tercer argumento fue lingüístico, ya que “El Chapo” no habla inglés ni lo escribe. “Él no habla inglés, él no escribe el inglés. El español lo domina porque es mexicano, pero al escribir no tiene mucha facilidad”, señaló el abogado.

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Ya iniciaron una investigación para identificar al autor de las cartas

Rincón Flores también informó que ya elaboró un manifiesto con sus pruebas y lo remitió tanto al juez del caso como a Mariel Colón, la abogada que encabeza la defensa de Guzmán Loera en Estados Unidos. En ese documento identificó quién está probablemente detrás de las cartas falsas y en qué medios se difunden.

“Ya estuve en comunicación con ella, le hago saber quién probablemente lo está haciendo, quién está provocando esto para hacer nubes y distracciones”, fue la forma en que el abogado describió el propósito de las misivas apócrifas.

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Mariel Colón, dijo Rincón Flores, confirmó que las cartas son falsas y que ya hay una investigación formal en curso para dar con el autor de las misivas.

“Ya hay una investigación. Hay investigaciones de eso. La licenciada María Colón se enteró de eso, me lo confirmó, porque eso es falso. Esas cartas no las firmó el, el señor Guzmán. Ya hay una investigación por parte de eso y hay queja también ahí”, comentó.

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Rincón Flores ya había adelantado que las misivas no eran auténticas

Gerardo Rincón Flores, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México. (La Saga/Captura de pantalla)

No es la primera vez que el abogado denuncia la falsedad de estas cartas. El pasado mes de mayo, en una entrevista con Adela Micha, Rincón Flores ya había desmentido la autenticidad de cuatro misivas fechadas entre el 11 y el 15 de ese mes, y presentadas ante la Corte de Brooklyn.

En esas cartas, el presunto remitente se describía como “un ciudadano inocente de México al que se le han violado los derechos de política exterior conforme a las leyes de Estados Unidos”, pedía un nuevo juicio, invocaba la “First Step Act” y solicitaba permiso para recibir la visita de sus hijas gemelas.

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Los documentos fueron dirigidos a jueces, al secretario de Estado Marco Rubio y a quien el presunto autor llamó “gobernador de Brooklyn”, confundiendo el cargo con el de alcalde.

En aquella ocasión, Rincón Flores también advirtió el perjuicio que esas cartas generan a la estrategia legal: “En lugar de ayudar, perjudican”, dijo entonces.

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