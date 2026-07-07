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El mensaje bíblico con el que la Hormiga González agradeció su debut con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Tras la eliminación del país en la Copa del Mundo, los jugadores rompieron filas

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La Hormiga González será uno de los jugadores jóvenes que tendrá su primera experiencia mundialista (REUTERS)
La Hormiga González será uno de los jugadores jóvenes que tendrá su primera experiencia mundialista (REUTERS)

El futbolista Armando ‘La Hormiga’ González cerró su participación en el Mundial 2026 con un mensaje de fe y agradecimiento, recurriendo a un versículo bíblico en sus redes sociales.

Tras la eliminación de la Selección Mexicana, el mediocampista compartió una reflexión que rápidamente generó reacciones entre la afición y compañeros, sin anticipar el contenido espiritual de su publicación.

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El mensaje de Hormiga González: fe y gratitud con un versículo bíblico

A través de Instagram, Hormiga González escribió:

“Gracias ✝️ mx💓 Romanos 10:11”. El versículo elegido dice: “Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado”. La publicación estuvo acompañada de una foto del jugador de rodillas en la cancha, mostrando un gesto de oración y humildad.

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El joven de 22 años ingresó al minuto 67 sustituyendo a Gilberto Mora como parte de la estrategia del técnico Javier Aguirre para reforzar el ataque del Tricolor, el cual estaba sufriendo para generar peligro en la portería del conjunto paraguayo.
Armando “la Hormiga” González, delantero canterano de Chivas, cumplió uno de sus mayores sueños al debutar con la selección mexicana el 18 de noviembre durante el amistoso contra Paraguay en San Antonio, Texas, donde el cuadro tricolor cayó por marcador de 1-2 frente a los sudamericanos. Crédito: X: Chivas

Las respuestas no se hicieron esperar. En los comentarios, se leyeron mensajes como:

“Queda mucho camino hermano, eres ídolo”, “Todo llega hermanito mío”, “Ánimo, queda mucho por demostrar”, y “Un ejemplo dentro y fuera de la cancha... literal, la definición de crack”.

La comunidad resaltó la fortaleza y el carácter del futbolista, mientras otros destacaron el valor de confiar en los tiempos de Dios: “Aún queda mucho hermano, los tiempos de Dios son perfectos”.

hormiga gonzalez
(Instagram)

El emotivo momento con Chicharito tras el partido

Tras la eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026, el cierre del partido dejó una escena que conmovió tanto a los seguidores como a quienes siguieron la transmisión.

Armando “La Hormiga” González se acercó a Javier “Chicharito” Hernández en la zona de prensa y le brindó un abrazo de consuelo.

El joven delantero, visiblemente afectado por la derrota, no pudo contener las lágrimas ante la leyenda mexicana, en un gesto que expuso la dureza de la eliminación y la solidaridad entre futbolistas de distintas generaciones.

(Infobae México: Jovani Pérez)
(Infobae México: Jovani Pérez)

Este breve encuentro entre ambos atacantes simbolizó el relevo generacional del fútbol mexicano. Frente a las cámaras, el pasado y el futuro del tricolor compartieron un momento de apoyo que dió cuenta del peso emocional que conlleva representar a la selección nacional.

La escena también evidenció el respeto y la admiración que González siente por Hernández, quien en su momento vivió situaciones similares antes de dar el salto a Europa.

Durante el torneo, “La Hormiga” González fue el delantero que menos minutos sumó, lo que generó debate entre la afición al considerar su buen desempeño en la Liga MX. Pese a la tristeza de la eliminación, la escena transmitió la importancia del respaldo emocional y el aprendizaje que se transmite entre generaciones dentro del vestuario nacional.

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