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Javier Aguirre revela el mensaje que le dio a Gilberto Mora tras su error en el Mundial 2026

El estratega del Tricolor habló del papel de los jóvenes jugadores y del aprendizaje que dejan este tipo de experiencias

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(REUTERS/Eloísa Sánchez)
(REUTERS/Eloísa Sánchez)

La eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026 dejó una de las escenas más complicadas para Gilberto Mora, quien perdió un balón que terminó en una contra del conjunto inglés y posteriormente en gol.

Pese al impacto de la jugada, Javier Aguirre salió en defensa del joven futbolista y destacó su valentía para intentar una acción de desequilibrio.

El técnico mexicano aseguró que, lejos de reclamarle la equivocación, buscó darle confianza al jugador de 17 años, quien quedó afectado tras la acción que influyó en el resultado final.

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Javier Aguirre habló con Gilberto Mora tras su error ante Inglaterra

Gilberto Mora
(EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

En entrevista con Denise Maerker, Aguirre fue cuestionado sobre los errores puntuales que pueden definir partidos importantes, como ocurrió con la pérdida de balón de Gilberto Mora ante Inglaterra.

El ‘Vasco’ explicó que entiende la decisión del futbolista, pues considera que ese tipo de intentos forman parte del crecimiento de un jugador joven que busca marcar diferencia en partidos de alta exigencia.

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“Es difícil, a un chico de 17 años le das la pelota y su instinto le dice ‘vámonos’, quiero driblar y me voy, y ahí se la roban y nos agarran mal parados”, comentó.

Aguirre reveló que después de la jugada habló con Mora para reconocer su actitud y evitar que el error afectara su confianza.

“Le dije: ‘estoy orgulloso de ti, porque tuviste la valentía de intentar eso’. Estaba devastado”, señaló el entrenador mexicano.

El ‘Vasco’ quería que Gilberto Mora hiciera historia en el Mundial 2026

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Javier también destacó la confianza que tuvo en Gilberto Mora durante la Copa del Mundo, al grado de considerarlo como una opción para cobrar un penal en caso de presentarse la oportunidad.

El entrenador explicó que buscaba darle responsabilidad al joven debido a su edad y al potencial que ha mostrado dentro de la cancha.

“Si había un penal, iba Mora. ¿Sabes por qué? Porque tiene 17 años y solo cuatro jugadores con esa edad anotaron en un Mundial, uno de ellos Pelé, y yo quería que él pasara a la historia”, explicó.

Javier Aguirre confía en el futuro de Gilberto Mora

Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)
(REUTERS)

Finalmente, el técnico mexicano aseguró que el entorno del futbolista es clave para que pueda continuar con su desarrollo y evitar que se pierda como ha ocurrido con otros talentos juveniles.

Aguirre destacó el respaldo de su familia, especialmente el papel de su padre, quien también tuvo una trayectoria como futbolista, además del acompañamiento que recibe en su club.

“Su entorno es el ideal; su padre, exfutbolista, ayuda horrores, es muy sólido, muy íntegro. Está en muy buenas manos, en un muy buen equipo y con un gran directivo, que no le va a cortar las alas”, concluyó.

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