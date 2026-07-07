México

La baja de homicidios durante el Mundial 2026 no significa que México sea menos violento, advierte estudio

La reducción de asesinatos podría coexistir con otras expresiones de violencia como las desapariciones o la extorsión, sostiene un análisis de la Universidad Iberoamericana

Guardar
Google icon
El estudio "Menos homicidios, más preguntas: Hipótesis y evidencia sobre la disminución de la violencia homicida en México" propone contrastar distintas hipótesis con la evidencia disponible. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
El estudio "Menos homicidios, más preguntas: Hipótesis y evidencia sobre la disminución de la violencia homicida en México" propone contrastar distintas hipótesis con la evidencia disponible. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

La reducción de homicidios registrada en México durante el Mundial 2026 fue una de las noticias más positivas en materia de seguridad de los últimos años. Sin embargo, especialistas advierten que el descenso de este delito, por sí solo, no permite concluir que el país atraviese una etapa de menor violencia.

La advertencia proviene del estudio Menos homicidios, más preguntas: Hipótesis y evidencia sobre la disminución de la violencia homicida en México, elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana y publicado en abril de este año, semanas antes del inicio de la Copa del Mundo. Aunque el documento antecede a los resultados observados durante el torneo, sus planteamientos han cobrado relevancia tras la jornada con menos homicidios registrada en más de una década.

PUBLICIDAD

Entre el 11 de junio y el 5 de julio, periodo en que México fue una de las sedes del Mundial 2026, el país acumuló mil siete homicidios dolosos, un promedio de 40 asesinatos diarios, la cifra más baja registrada en lo que va del año. El 16 de junio se contabilizaron únicamente 27 víctimas, el menor registro diario en más de diez años, mientras que el 3 de julio se reportaron 28 casos.

Las cifras fueron interpretadas por el Gobierno federal como un reflejo de los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad. No obstante, el estudio sostiene que una disminución de esa magnitud requiere un análisis más amplio antes de atribuirla a una sola causa.

PUBLICIDAD

Los datos reportados por el Gabinete de Seguridad

De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad federal, el lunes 6 de julio de 2026 se convirtió en la jornada con menor número de homicidios dolosos registrados en México en al menos ocho años. Ese día se contabilizaron 25 asesinatos, la cifra diaria más baja desde que existen registros comparables con la administración anterior.

La información, elaborada con datos proporcionados por las fiscalías de las 32 entidades federativas, establece un nuevo mínimo para el actual sexenio y supera el registro previo de 28 homicidios dolosos, alcanzado en dos jornadas distintas de junio y julio de 2026, lo que consolida un descenso sin precedentes recientes en los indicadores diarios de violencia letal.

Gráfico de barras naranja sobre fondo blanco que detalla los ocho estados de México con más homicidios de enero a mayo de 2026, mostrando porcentajes y cifras
Un gráfico de barras muestra los ocho estados con mayor número de homicidios en México de enero a mayo de 2026, destacando que estas entidades suman el 54% del total de casos de homicidios dolosos en el país. (Jovani Pérez | Infobae México)

Seis hipótesis para explicar la baja de homicidios

El documento parte de otro dato que considera inédito: entre septiembre de 2024 y febrero de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 a 48.8 víctimas, una reducción cercana al 44% en año y medio.

Para los investigadores, la discusión no debe centrarse únicamente en celebrar la caída de los homicidios, sino en comprender qué factores la están produciendo.

“La pregunta relevante ya no es únicamente si bajaron los homicidios, sino qué mecanismos están produciendo ese descenso, señala el estudio.

El análisis también cuestiona dos posturas recurrentes en el debate público: asumir que la reducción confirma automáticamente el éxito de la estrategia de seguridad o, en sentido contrario, afirmar sin evidencia que responde a una manipulación de las cifras oficiales.

En lugar de ello, propone contrastar distintas hipótesis con la evidencia disponible.

Entre las posibles explicaciones identifica seis factores que podrían actuar de simultaneamente:

  • Procesos estructurales de largo plazo, como una mayor expansión educativa.
  • Cambios en el control territorial ejercido por organizaciones criminales.
  • Nuevos equilibrios o pactos entre grupos delictivos.
  • Efectos de la estrategia federal de seguridad.
  • Sustitución de homicidios por otras formas de violencia, como las desapariciones y la extorsión.
  • Limitaciones o errores en los sistemas de medición estadística.

Los autores subrayan que ninguna de estas hipótesis excluye a las demás y que el fenómeno podría responder a una combinación de varios elementos.

Menos homicidios no implica necesariamente menos violencia

Uno de los principales planteamientos del estudio es que la reducción de homicidios no siempre refleja una disminución de la violencia en términos generales.

Desde la perspectiva del control territorial del crimen organizado, los investigadores explican que cuando un grupo criminal consolida su dominio sobre una región pueden disminuir los enfrentamientos entre organizaciones rivales y, con ello, los asesinatos. Sin embargo, esa aparente estabilidad puede coexistir con otras formas de violencia, como el cobro de derecho de piso, las extorsiones, el reclutamiento forzado o las desapariciones de personas.

El documento también plantea que, si una parte de la violencia letal se oculta mediante desapariciones, una reducción en los registros de homicidio no necesariamente implica una disminución equivalente en la victimización. Por ello, recomienda analizar ambos fenómenos de manera conjunta antes de sacar conclusiones.

Aunque reconoce que la estrategia de seguridad del Gobierno federal podría estar contribuyendo al descenso de los homicidios, el Programa de Seguridad Ciudadana sostiene que aún hacen falta evaluaciones independientes que permitan determinar cuánto del resultado puede atribuirse a las políticas públicas y cuánto responde a cambios en las dinámicas del crimen organizado u otros factores.

Para los investigadores, la disminución de los homicidios representa una noticia positiva, pero también una oportunidad para profundizar en el análisis de la violencia en México y comprender con mayor precisión qué está cambiando detrás de las cifras.

Temas Relacionados

HomicidioExtorsiónDesapariciónDelitosMundial 2026Copa del Mundo 2026ViolenciaGrupo criminalNarco en MéxicoNarcotráfico en México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cártel de Sinaloa: cómo nació la organización criminal que alguna vez lideró El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán, ahora detenidos en EEUU

La organización consolidó su poder bajo el liderazgo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y otros capos históricos, hasta llegar a la actual confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos tras las detenciones de 2024

Cártel de Sinaloa: cómo nació la organización criminal que alguna vez lideró El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán, ahora detenidos en EEUU

¿Quién fue el padre de El Mayo Zambada? La muerte por cáncer cerebral que marcó la vida del capo

Un memorando presentado por la defensa de Ismael “El Mayo” Zambada ante un tribunal de Estados Unidos revela nuevos detalles sobre la infancia del fundador del Cártel de Sinaloa, incluida la muerte de su padre por cáncer cerebral cuando él tenía apenas 12 años

¿Quién fue el padre de El Mayo Zambada? La muerte por cáncer cerebral que marcó la vida del capo

Ceci Flores acusa a la Comisión de Búsqueda de Sinaloa de revictimización y presionar para limitar jornadas a horario de oficina

La activista pidió que el personal de la Comisión se capacite en derechos humanos y trato digno hacia las familias buscadoras

Ceci Flores acusa a la Comisión de Búsqueda de Sinaloa de revictimización y presionar para limitar jornadas a horario de oficina

Receta de camarones a la diabla con chile guajillo: el secreto para preparar un platillo picoso, jugoso y lleno de sabor

Una opción ideal para quienes disfrutan los mariscos con un toque intenso, perfecta para compartir en cualquier ocasión y acompañar con arroz, pasta o tortillas recién hechas

Receta de camarones a la diabla con chile guajillo: el secreto para preparar un platillo picoso, jugoso y lleno de sabor

Diferencias entre ENP, CCH e IPN: así funciona la asignación de planteles con ECOEMS

No todas las prepas del ECOEMS preparan para lo mismo ni funcionan igual, y esa diferencia impacta directamente en el acceso a la universidad

Diferencias entre ENP, CCH e IPN: así funciona la asignación de planteles con ECOEMS
MÁS NOTICIAS

NARCO

Despiden a la periodista Roxana Guzmán entre llantos y música tras su asesinato en Veracruz: “Sé libre como siempre lo quisiste ser”

Despiden a la periodista Roxana Guzmán entre llantos y música tras su asesinato en Veracruz: “Sé libre como siempre lo quisiste ser”

¿México no investigaba a ‘El Mayo’ Zambada? Esto respondió Harfuch

Abogado de “El Chapo” revela por qué las cartas enviadas a EEUU no son escritas por el narcotraficante y anuncia investigación

El video de los jóvenes de secundaria antes de desaparecer en Puerto Vallarta: “Se iban a la sierra a trabajar tres meses”

25 homicidios en un día: México alcanzó su mínimo histórico de violencia letal en al menos ocho años

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”

Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”

Quién es el influencer Brayan Zariñan, denunciado por presunto abuso sexual en un spa

Elton John confirma conciertos en México: fechas, sede y boletos

Edna Monroy responde a quienes la culpan del divorcio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro: “¿Soy responsable? No”

Nicolás Buenfil presume a su papá Ernesto Zedillo Jr. y recuerdan la escandalosa historia con Erika Buenfil

DEPORTES

Chicharito reacciona a la eliminación de México contra Inglaterra: “Se aprende más de las derrotas que de las victorias”

Chicharito reacciona a la eliminación de México contra Inglaterra: “Se aprende más de las derrotas que de las victorias”

David Faitelson explota contra los detractores de Argentina y Messi por el triunfo ante Egipto: “Déjense de estupideces”

¿Hermanos juntos en La Noria? César Montes y su hermano podrían ser nuevos refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026

Javier Aguirre revela el mensaje que le dio a Gilberto Mora tras su error en el Mundial 2026

El mensaje bíblico con el que la Hormiga González agradeció su debut con la Selección Mexicana en el Mundial 2026