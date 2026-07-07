Así reaccionó Robert Pattinson al México vs Inglaterra en el Mundial: “Qué juego tan increíble”

Cast member Robert Pattinson attends the "The Odyssey" world premiere in London, Britain, July 6, 2026. REUTERS/Isabel Infantes

Robert Pattinson reaccionó al partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026 durante el estreno mundial de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, donde el actor interpreta al villano Antínoo: un personaje que conspira para matar al hijo de Odiseo y casarse con su esposa.

El encuentro con los medios se realizó este lunes en Londres, en la alfombra azul del estreno, y ahí un periodista le preguntó al actor sobre el partido del domingo. Pattinson, quien nació en Londres, no ocultó su entusiasmo:

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“Qué juego tan increíble. No pude verlo entero, tuve que esperar. Estuve rodando Batman esta mañana, así que probablemente lo hice fatal en una de las escenas”.

Bellingham anotó dos veces y Kane cerró el partido desde los once pasos

En el estreno mundial de La Odisea, de Christopher Nolan, el actor londinense admitió que tuvo que esperar para ver el resultado del partido porque estaba en el set de filmación. México cayó 3-2 ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026, con dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane desde el punto penal. REUTERS/Raquel Cunha

México cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido disputado el domingo en el Estadio Ciudad de México que comenzó con una hora de retraso por el mal clima. Jude Bellingham anotó dos veces en el primer tiempo, en un lapso de dos minutos, y Harry Kane convirtió desde el punto penal en la segunda mitad. Por el Tri descontaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez, también de penalti.

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El duelo arrancó con dominio mexicano. En el minuto 15, Raúl Jiménez remató de cabeza al ángulo desde dentro del área, pero el portero Jordan Pickford se hizo del balón. Después de media hora de buen juego por las bandas, Bellingham aprovechó una asistencia de Bukayo Saka para anotar el 0-1 y romper una racha de 396 minutos de México sin recibir goles en el torneo. Casi de inmediato, Kane le puso otra pelota al mediocampista del Real Madrid para el 0-2.

Quiñones encendió el Estadio Azteca antes del descanso

La pregunta llegó en la alfombra azul del estreno de La Odisea, en Londres, y Pattinson no esquivó la respuesta. El domingo, México cayó 3-2 ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026, en un partido disputado en el Estadio Ciudad de México que el actor inglés no pudo ver en vivo por estar en el set de filmación. REUTERS/Daniel Becerril

México reaccionó antes del descanso. En el 42, Quiñones aceptó un rebote en el área y venció a Pickford para poner el 1-2. El Estadio Ciudad de México se convirtió en una caldera. Pickford salvó a Inglaterra al despejar un remate de Jiménez en tiempo de compensación, y Bellingham evitó dos goles más con intervenciones sobre la línea.

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En el segundo tiempo, Inglaterra se quedó con diez jugadores por la expulsión de Jarrel Quansah, en el minuto 54, por una entrada fuerte contra Jesús Gallardo. Lejos de aprovechar la ventaja numérica, México concedió un penal: Rangel derribó a Gordon dentro del área y Kane puso el 1-3 desde los once pasos.

Jiménez acortó distancias, pero no alcanzó

El partido creció en intensidad. Bellingham cometió falta en el área y Jiménez anotó el 2-3 desde el punto penal para volver a encender las esperanzas. El empuje final no fue suficiente y México quedó eliminado por cuarta vez consecutiva en octavos de final, sin poder romper la barrera que no supera desde 1986.

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La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a mantener el ánimo y celebrar el papel del equipo. En la Ciudad de México, la tristeza por la eliminación convivió con festejos: se reportaron fuegos artificiales en el Zócalo y desde la Torre Latinoamericana. Inglaterra avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a Noruega.