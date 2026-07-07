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Citlalli Hernández se solidariza con Mbappé y acusa a la ultraderecha de “normalizar el odio”

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena difunde en X un pronunciamiento luego de que una legisladora de Paraguay genera polémica

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En un mensaje difundido en X, Citlalli Hernández rechaza la discriminación y afirma que el odio no puede presentarse como verdad, luego de publicaciones atribuidas a la senadora paraguaya Celeste Amarilla. (Infobae-Itzallana)
En un mensaje difundido en X, Citlalli Hernández rechaza la discriminación y afirma que el odio no puede presentarse como verdad, luego de publicaciones atribuidas a la senadora paraguaya Celeste Amarilla. (Infobae-Itzallana)

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, publicó un mensaje en la red social X en el que expresó su solidaridad con el futbolista francés Kylian Mbappé y su rechazo al racismo, en el contexto del escándalo generado por comentarios discriminatorios de una senadora paraguaya hacia el jugador.

Un pronunciamiento desde el gabinete mexicano, motivado por las declaraciones de una senadora paraguaya, muestra cómo las plataformas digitales empujan a los Estados a intervenir en disputas simbólicas con alcance internacional y costo reputacional. (@laderechadiario)
Un pronunciamiento desde el gabinete mexicano, motivado por las declaraciones de una senadora paraguaya, muestra cómo las plataformas digitales empujan a los Estados a intervenir en disputas simbólicas con alcance internacional y costo reputacional. (@laderechadiario)

El contexto de las declaraciones

De acuerdo con lo publicado en su cuenta de X, Hernández Mora sostuvo que “el odio y la discriminación jamás podrán disfrazarse de verdad ni de honestidad”. La funcionaria señaló que existen, según sus palabras, “pasquines digitales” financiados por empresarios afines a la ultraderecha internacional que, de acuerdo con su planteamiento, buscarían normalizar el odio, la mentira y la desinformación como herramientas políticas.

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El pronunciamiento se dio luego de que, según información difundida en redes sociales y retomada por medios internacionales, la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicara mensajes con contenido racista contra Mbappé tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026 frente a la selección francesa.

Lo que dijo Citlalli Hernández

En su publicación, la funcionaria contrastó lo que llamó “proyectos de nación populares”, que —según su descripción— incluyen la pluralidad y el respeto, frente a posturas que, a su juicio, solo ofrecerían:

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  • Odio
  • Mentiras
  • División

La secretaria de Gobernación cerró su mensaje reiterando su solidaridad con Kylian Mbappé y su postura en contra del racismo, sin profundizar en declaraciones adicionales hasta el momento.

Citlalli Hernández Mora publica un mensaje en X en el que manifiesta respaldo al futbolista francés y fija postura contra la discriminación, luego de la polémica por comentarios de una senadora paraguaya sobre el jugador. (@CitlaHM)
Citlalli Hernández Mora publica un mensaje en X en el que manifiesta respaldo al futbolista francés y fija postura contra la discriminación, luego de la polémica por comentarios de una senadora paraguaya sobre el jugador. (@CitlaHM)

La reacción internacional al caso

El caso de la senadora Amarilla ha generado reacciones a nivel internacional:

  • El futbolista Kylian Mbappé respondió públicamente a los señalamientos en su contra.
  • La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, calificó las declaraciones como inaceptables proviniendo de una responsable política.
  • La Federación Francesa de Fútbol (FFF) informó que presentaría una denuncia legal derivada del caso.
  • El Gobierno de Paraguay, a través de un comunicado oficial, indicó que las expresiones de la senadora corresponden a su responsabilidad individual y no representan la postura del Estado paraguayo.

El origen de la polémica

El pronunciamiento se dio después de que, según información difundida en redes sociales y retomada por medios internacionales, la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicara mensajes con contenido racista contra Mbappé tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026 frente a la selección francesa.

Reacciones internacionales al caso

El caso ha generado eco a nivel internacional:

  • Kylian Mbappé respondió públicamente a los señalamientos en su contra.
  • La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, calificó las declaraciones como inaceptables proviniendo de una responsable política.
  • La Federación Francesa de Fútbol (FFF) informó que presentaría una denuncia legal derivada del caso.
  • El Gobierno de Paraguay, mediante comunicado oficial, señaló que las expresiones de la senadora corresponden a su responsabilidad individual y no representan la postura del Estado paraguayo.

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