Citlalli Hernández se solidariza con Mbappé y acusa a la ultraderecha de “normalizar el odio”

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, publicó un mensaje en la red social X en el que expresó su solidaridad con el futbolista francés Kylian Mbappé y su rechazo al racismo, en el contexto del escándalo generado por comentarios discriminatorios de una senadora paraguaya hacia el jugador.
El contexto de las declaraciones
De acuerdo con lo publicado en su cuenta de X, Hernández Mora sostuvo que “el odio y la discriminación jamás podrán disfrazarse de verdad ni de honestidad”. La funcionaria señaló que existen, según sus palabras, “pasquines digitales” financiados por empresarios afines a la ultraderecha internacional que, de acuerdo con su planteamiento, buscarían normalizar el odio, la mentira y la desinformación como herramientas políticas.
PUBLICIDAD
El pronunciamiento se dio luego de que, según información difundida en redes sociales y retomada por medios internacionales, la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicara mensajes con contenido racista contra Mbappé tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026 frente a la selección francesa.
Lo que dijo Citlalli Hernández
En su publicación, la funcionaria contrastó lo que llamó “proyectos de nación populares”, que —según su descripción— incluyen la pluralidad y el respeto, frente a posturas que, a su juicio, solo ofrecerían:
PUBLICIDAD
- Odio
- Mentiras
- División
La secretaria de Gobernación cerró su mensaje reiterando su solidaridad con Kylian Mbappé y su postura en contra del racismo, sin profundizar en declaraciones adicionales hasta el momento.
La reacción internacional al caso
El caso de la senadora Amarilla ha generado reacciones a nivel internacional:
- El futbolista Kylian Mbappé respondió públicamente a los señalamientos en su contra.
- La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, calificó las declaraciones como inaceptables proviniendo de una responsable política.
- La Federación Francesa de Fútbol (FFF) informó que presentaría una denuncia legal derivada del caso.
- El Gobierno de Paraguay, a través de un comunicado oficial, indicó que las expresiones de la senadora corresponden a su responsabilidad individual y no representan la postura del Estado paraguayo.
El origen de la polémica
El pronunciamiento se dio después de que, según información difundida en redes sociales y retomada por medios internacionales, la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicara mensajes con contenido racista contra Mbappé tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026 frente a la selección francesa.
PUBLICIDAD
Reacciones internacionales al caso
El caso ha generado eco a nivel internacional:
- Kylian Mbappé respondió públicamente a los señalamientos en su contra.
- La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, calificó las declaraciones como inaceptables proviniendo de una responsable política.
- La Federación Francesa de Fútbol (FFF) informó que presentaría una denuncia legal derivada del caso.
- El Gobierno de Paraguay, mediante comunicado oficial, señaló que las expresiones de la senadora corresponden a su responsabilidad individual y no representan la postura del Estado paraguayo.
<br>
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD