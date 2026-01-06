Los principales virus emergentes que estarán bajo la lupa científica en 2026, según un investigador

La vigilancia científica puede cambiar el rumbo de las epidemias futuras, según un investigador de enfermedades infecciosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico especialista en enfermedades infecciosas, Patrick Jackson identificó los virus emergentes que requieren mayor vigilancia epidemiológica en 2026. En su columna para The Washington Post, resaltó que además de los patógenos conocidos en aumento, podrían surgir amenazas inesperadas en cualquier parte del mundo, lo que refuerza la necesidad de monitoreo constante para prevenir brotes y futuras pandemias.

De acuerdo con el profesor asociado de la Universidad de Virginia, agentes como la influenza aviar A (H5N1) figura entre los riesgos más monitoreados para 2026. Este virus H5N1 puede mutar con facilidad e infecta a múltiples especies animales.

El investigador Patrick Jackson detalló los principales patógenos a estudiar durante 2026 (UVA Health)

Influenza aviar A (H5N1): riesgo de pandemia

En 2024, se detectó por primera vez transmisión de aves a ganado lechero en Estados Unidos, donde el patógeno se estableció en rebaños de varios estados. Estudios señalaron que ya han ocurrido varios casos de transmisión de vaca a humano, lo que genera inquietud ante una posible adaptación al contagio entre personas.

Expertos adviertieron que las vacunas actuales contra la influenza probablemente no ofrecen protección frente al H5N1. Por ello, científicos desarrollan nuevas vacunas específicamente orientadas a este subtipo, que podrían estar disponibles en los próximos años.

La prioridad para los próximos meses será vigilar cambios genéticos que faciliten la transmisión sostenida entre personas, una condición clave para el inicio de una pandemia de gripe aviar.

El virus H5N1 encabeza la lista de amenazas epidemiológicas para 2026 por su capacidad de mutación y transmisión entre diferentes especies animales (CDC/NIAID vía AP)

Mpox: expansión mundial y riesgos actuales

El virus mpox (antes conocido como viruela del mono) se presenta ahora como una amenaza global asentada. Aunque fue identificado en los años 50 y durante décadas permaneció limitado al África subsahariana, en 2022 un brote global permitió su expansión a más de 100 países fuera del continente africano principalmente por transmisión directa entre personas.

Existen dos variedades principales de mpox: el linaje I, generalmente más agresivo, y el linaje II, que suele producir cuadros más leves. Tras el brote mundial, los casos descendieron, pero el linaje II persiste a nivel internacional.

Desde 2024, se ha observado un aumento de infecciones por linaje I en países de África Central. Además, desde agosto de 2025, se confirmaron cuatro casos del linaje I en Estados Unidos en personas sin antecedentes de viaje a África.

A pesar de que existe una vacuna preventiva, no hay tratamientos curativos eficaces contra mpox. El desarrollo futuro de la enfermedad y posibles brotes seguirán bajo atento seguimiento durante 2026, señaló el especialista consultado por The Washington Post.

El virus mpox, antes conocido como viruela del mono, se consolidó como amenaza global tras expandirse a más de 100 países desde 2022 (REUTERS)

Virus Oropouche: vigilancia ante expansión regional

El virus Oropouche, transmitido por mosquitos y jejenes mordedores, dejó de ser una infección restringida al Amazonas para transformarse en un desafío emergente en Sudamérica, América Central y el Caribe.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares, que suelen resolverse en pocos días. En ocasiones, la debilidad puede prolongarse o la enfermedad presentarse de modo recurrente. Hasta la fecha, no existe tratamiento específico ni vacuna.

Desde principios de los años 2000, el área de transmisión se amplió notablemente. La presencia de los vectores transmisores en Norteamérica indica un riesgo potencial incluso en estados del sureste de Estados Unidos.

Actualmente, los casos detectados en el país norteamericano corresponden principalmente a viajeros procedentes de otras regiones, aunque la columna de The Washington Post advirtió que será necesario intensificar la vigilancia en 2026.

El virus Oropouche dejó de estar restringido al Amazonas y representa un nuevo riesgo sanitario para gran parte del continente americano (Johan Largo/Infobae)

Amenazas virales adicionales en 2026

Otras amenazas virales persisten para el año próximo. Los brotes globales de virus de chikunguña afectan especialmente a viajeros, quienes pueden considerar la vacunación si se encuentran en riesgo.

El sarampión registró una mayor incidencia a nivel mundial, asociada a la disminución de las tasas de vacunación. El resurgimiento del VIH preocupa por la interrupción de recursos internacionales que dificultan el combate sostenido de la epidemia, a pesar de la existencia de terapias eficaces.

El especialista Jackson advirtió mediante The Washington Post que la alteración de los ecosistemas y el incremento de la movilidad humana contribuyen a la posible aparición de virus desconocidos. Este panorama obliga a mantener estrategias flexibles para identificar y contener nuevas amenazas en el escenario global.

Las relaciones entre la salud humana, animal y el medio ambiente determinan los desafíos de la vigilancia de enfermedades a escala global. Permanecer atentos a virus conocidos y emergentes, así como avanzar en innovaciones de vacunas y tratamientos, será determinante para contrarrestar el impacto de futuras amenazas infecciosas.