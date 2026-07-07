México

Hasta que te conocí: el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a cines mexicanos

La canción que se popularizó con el Mundial 2026 llegará a la pantalla grande

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Primer plano de Juan Gabriel llorando en el escenario, vistiendo un traje negro con bordados dorados, con un micrófono en la mano y mariachis borrosos al fondo
(YouTube: Juan Gabriel)

El regreso de Juan Gabriel al Palacio de Bellas Artes, ahora en pantalla grande, despierta una expectación inédita entre los seguidores del artista.

Cinemex anunció la proyección especial del concierto “Mi Primer Bellas Artes”, casi diez años después de la muerte del cantante.

La película permitirá revivir la presentación de 1990, cuando el llamado Divo de Juárez se convirtió en el primer cantautor de música popular en actuar en el principal recinto cultural de México.

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La noticia surge en medio de una ola viral: la interpretación de Hasta que te conocí se ha convertido en el himno espontáneo de la afición mexicana durante la Copa Mundial 2026 y en redes sociales.

El fenómeno Juan Gabriel en cines

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las funciones especiales en están programadas para julio y agosto de 2026, aunque la cadena todavía no ha confirmado una fecha exacta de estreno ni el precio definitivo de la entrada.

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Estimaciones basadas en otros eventos similares sugieren que los boletos costarán entre 150 y 180 pesos por persona.

Quienes deseen asegurar su lugar podrán hacerlo en la preventa a partir del 28 de julio. El concierto se exhibirá exclusivamente en salas de Cinemex, lo que ha generado una respuesta entusiasta en redes sociales y entre los fanáticos del artista.

  • El concierto “Mi Primer Bellas Artes” de Juan Gabriel se proyectará en Cinemex en julio y agosto de 2026.
  • La preventa de boletos comenzará el 28 de julio.
  • Se espera que el precio de las entradas oscile entre 150 y 180 pesos.
  • La interpretación de “Hasta que te conocí” ha sido adoptada como himno de la afición mexicana durante la Copa Mundial 2026.
  • El evento revive la histórica presentación de Juan Gabriel de 1990 junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.

El regreso del concierto a las salas de cine responde al renovado interés por la obra de Juan Gabriel. En septiembre de 2024, la Cineteca Nacional reunió a cientos de personas en una proyección similar, y poco después miles se congregaron en el Zócalo capitalino para corear sus éxitos.

Un concierto que marcó historia

La presentación original en Bellas Artes, entre el 9 y el 12 de mayo de 1990, generó controversia en su momento: el acceso de un artista popular a un espacio tradicionalmente reservado para la música clásica y la ópera dividió opiniones de críticos y especialistas.

Con el paso de los años, aquellas funciones se consolidaron como uno de los momentos más recordados de la cultura popular mexicana.

La interpretación de Hasta que te conocí desde el escenario de Bellas Artes cuenta ya con cerca de 800 millones de reproducciones en YouTube y ha logrado conquistar nuevas audiencias, especialmente entre jóvenes de la Generación Z a través de videos y reacciones virales.

Cuántas versiones de Juan Gabriel en Bellas Artes existen

  • Juan Gabriel ofreció conciertos en Bellas Artes en 1990, 1997 y 2013.
  • La función de 1990 fue la primera vez que un cantautor popular se presentó en el recinto.
  • El debate inicial dio paso a la consagración del evento como referente de la música mexicana contemporánea.

La decisión de Cinemex de llevar “Mi Primer Bellas Artes” a las salas responde tanto a la demanda de los seguidores como al fenómeno cultural que sigue vigente más de tres décadas después. Para miles de fans, será la oportunidad de revivir en pantalla grande uno de los momentos más emblemáticos de la música nacional.

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