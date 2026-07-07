México Deportes

Álvaro Fidalgo respalda a Rafa Márquez como nuevo técnico del Tri tras el Mundial 2026: “Fenomenal”

El mediocampista también habló sobre Gil Mora y Memo Ochoa

Guardar
Google icon
alvaro fidalgo, rafa marquez -México- 7 julio
(REUTERS Pedro Nunes/Reuters)

El mediocampista Álvaro Fidalgo respaldó públicamente a Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, luego de la eliminación del Tri en el Mundial 2026.

En un encuentro con la prensa, Fidalgo habló sobre el futuro del equipo, el ambiente que se vivió durante el torneo y la llegada de Márquez al banquillo, sin adelantar detalles de su postura hasta responder directamente sobre el nuevo entrenador.

PUBLICIDAD

Fidalgo respalda a Rafa Márquez como técnico del Tri

Durante la conversación con reporteros, Fidalgo expresó su confianza en el proceso que inicia con Rafa Márquez al frente de la Selección.

“No, bueno, fenomenal. Estuvimos todo el proceso. Al final fue con Rafa. A mí me tocó todos estos días más la anterior fecha FIFA. Y nada, estoy seguro que queda en muy buenas manos”, afirmó el jugador.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Alvaro Fidalgo looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Alvaro Fidalgo looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha

Fidalgo remarcó el valor del trabajo realizado por el cuerpo técnico previo y cómo Márquez, junto con su equipo, supo consolidar un grupo fuerte:

“Rafa, Javier, Paul, Tony, creo que formaron algo muy único y muy difícil de conseguir”. Mostró agradecimiento a Javier Aguirre, pero dejó claro que confía plenamente en el nuevo ciclo con Márquez.

Reconocimiento a Memo Ochoa y a la nueva generación

Fidalgo también habló sobre la despedida de Memo Ochoa del Tri, reconociendo la trayectoria del arquero:

“Lo conozco desde hace cinco años ya. Coincidí con él en el Ame y le tengo un cariño enorme. Es una leyenda, se merece todo lo que vivió en su carrera y lo que le dio a México”.

El mexicano Álvaro Fidalgo celebra después de anotar el tercer gol de México en su partido ante Chequia por el Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Silvia Izquierdo)
El mexicano Álvaro Fidalgo celebra después de anotar el tercer gol de México en su partido ante Chequia por el Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Sobre el joven Gil Mora, Fidalgo señaló: “Es un chico que no tiene techo, unas condiciones y cualidades impresionantes… lo que hizo en el mundial no es normal a los diecisiete años”. Además, pidió paciencia y apoyo para el joven.

El mediocampista resaltó el ambiente de unión y orgullo colectivo que generó la selección durante el torneo:

“La ilusión que se vivió, cómo estaba el país con nosotros cada día… todos soñamos que podíamos hacer algo grande”. Añadió que “el fútbol muchas veces no es justo y sí creo que merecíamos más ayer”, insistiendo en que el equipo va “por el buen camino”.

Rafa Márquez toma el mando: el inicio de una nueva era

Rafa Márquez fue confirmado como director técnico de la Selección Mexicana tras la salida de Javier Aguirre.

Soccer Football - Friendly international - Mexico v Valencia - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - October 12, 2024 Mexico coach Javier Aguirre and assistant coach Rafael Marquez REUTERS/Henry Romero
Rafa Márquez será el director técnico de la Selección Mexicana para el proceso mundialista 2030 (REUTERS/Henry Romero)

Márquez, quien ya había trabajado como auxiliar, asumirá oficialmente el cargo en la siguiente fecha FIFA, con su primer partido programado en septiembre 2026.

La designación de Márquez fue recibida con optimismo tanto por jugadores como por la afición, quienes ven en él la oportunidad de dar continuidad al proyecto y consolidar una nueva generación de futbolistas.

Temas Relacionados

Álvaro FidalgoRafa MárquezSelección MexicanaMundial 2026mexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bélgica manda mensaje a Donald Trump tras eliminar a Estados Unidos del Mundial 2026: “Revoca esto”

La selección belga goleó 4-1 a Estados Unidos y aprovechó el resultado para lanzar un mensaje al presidente estadounidense en redes sociales

Bélgica manda mensaje a Donald Trump tras eliminar a Estados Unidos del Mundial 2026: “Revoca esto”

Giuliana Olmos, tenista mexicana, avanza a los cuartos de final de Wimbledon

La tenista nacional logró colocarse junto a su pareja entre las mejores ocho duplas del mundo y sigue lista para hacer historia en el torneo

Giuliana Olmos, tenista mexicana, avanza a los cuartos de final de Wimbledon

¿Le tocará a Inglaterra? “La maldición” que acecha a quienes eliminan a México cuando es anfitrión de un Mundial

Los dos equipos que eliminaron a México en sus Mundiales como anfitrión llegaron a la final y la perdieron

¿Le tocará a Inglaterra? “La maldición” que acecha a quienes eliminan a México cuando es anfitrión de un Mundial

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 7 de julio, resultados, fixture y el minuto a minuto de la previa del partido de Argentina

Los campeones del mundo se miden ante Egipto en busca de los cuartos de final. Miles de hinchas albicelestes coparon las calles de Atlanta

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 7 de julio, resultados, fixture y el minuto a minuto de la previa del partido de Argentina

Gilberto Mora rompe el silencio tras la eliminación de México del Mundial 2026

El jugador más joven en disputar un Mundial 2026 se despidió del torneo entre lágrimas. Este martes, Mora agradeció desde sus redes sociales

Gilberto Mora rompe el silencio tras la eliminación de México del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: las tres cárceles médicas donde “El Mayo” pide cumplir su cadena perpetua

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: las tres cárceles médicas donde “El Mayo” pide cumplir su cadena perpetua

Así son las tres cárceles médicas donde “El Mayo” Zambada pide cumplir su cadena perpetua en EEUU

Caso contra Los Chapitos y Rocha Moya: EEUU condena a Julio Marín González, lavador y traficante de fentanilo

“El Mayo” Zambada confiesa cómo inició en el narco: pobreza, la muerte de su padre y su primer cultivo de marihuana a los 19 años

“El Mayo” Zambada hace sorprendente revelación: tiene 16 hijos y el más pequeño lo tuvo a los 70 años

ENTRETENIMIENTO

¿Ernesto Laguardia es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 4? Grave error desata controversia

¿Ernesto Laguardia es el primer nominado de La Casa de los Famosos México 4? Grave error desata controversia

Maquillista recibe pago de Ninel Conde después de denuncia viral: “Quedó resuelta la deuda”

Gabriel Soto revela detalles de su relación con Ana Carla Sinclair y ventila los gastos que cubría

Así reaccionó Robert Pattinson al México vs Inglaterra en el Mundial: “Qué juego tan increíble”

Hasta que te conocí: el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a cines mexicanos

DEPORTES

Bélgica manda mensaje a Donald Trump tras eliminar a Estados Unidos del Mundial 2026: “Revoca esto”

Bélgica manda mensaje a Donald Trump tras eliminar a Estados Unidos del Mundial 2026: “Revoca esto”

Giuliana Olmos, tenista mexicana, avanza a los cuartos de final de Wimbledon

Citlalli Hernández se solidariza con Mbappé y acusa a la ultraderecha de “normalizar el odio”

¿Le tocará a Inglaterra? “La maldición” que acecha a quienes eliminan a México cuando es anfitrión de un Mundial

Gilberto Mora rompe el silencio tras la eliminación de México del Mundial 2026