Álvaro Fidalgo respalda a Rafa Márquez como nuevo técnico del Tri tras el Mundial 2026: “Fenomenal”

(REUTERS Pedro Nunes/Reuters)

El mediocampista Álvaro Fidalgo respaldó públicamente a Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, luego de la eliminación del Tri en el Mundial 2026.

En un encuentro con la prensa, Fidalgo habló sobre el futuro del equipo, el ambiente que se vivió durante el torneo y la llegada de Márquez al banquillo, sin adelantar detalles de su postura hasta responder directamente sobre el nuevo entrenador.

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Fidalgo respalda a Rafa Márquez como técnico del Tri

Durante la conversación con reporteros, Fidalgo expresó su confianza en el proceso que inicia con Rafa Márquez al frente de la Selección.

“No, bueno, fenomenal. Estuvimos todo el proceso. Al final fue con Rafa. A mí me tocó todos estos días más la anterior fecha FIFA. Y nada, estoy seguro que queda en muy buenas manos”, afirmó el jugador.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Alvaro Fidalgo looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha

Fidalgo remarcó el valor del trabajo realizado por el cuerpo técnico previo y cómo Márquez, junto con su equipo, supo consolidar un grupo fuerte:

“Rafa, Javier, Paul, Tony, creo que formaron algo muy único y muy difícil de conseguir”. Mostró agradecimiento a Javier Aguirre, pero dejó claro que confía plenamente en el nuevo ciclo con Márquez.

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Reconocimiento a Memo Ochoa y a la nueva generación

Fidalgo también habló sobre la despedida de Memo Ochoa del Tri, reconociendo la trayectoria del arquero:

“Lo conozco desde hace cinco años ya. Coincidí con él en el Ame y le tengo un cariño enorme. Es una leyenda, se merece todo lo que vivió en su carrera y lo que le dio a México”.

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El mexicano Álvaro Fidalgo celebra después de anotar el tercer gol de México en su partido ante Chequia por el Grupo A del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Sobre el joven Gil Mora, Fidalgo señaló: “Es un chico que no tiene techo, unas condiciones y cualidades impresionantes… lo que hizo en el mundial no es normal a los diecisiete años”. Además, pidió paciencia y apoyo para el joven.

El mediocampista resaltó el ambiente de unión y orgullo colectivo que generó la selección durante el torneo:

“La ilusión que se vivió, cómo estaba el país con nosotros cada día… todos soñamos que podíamos hacer algo grande”. Añadió que “el fútbol muchas veces no es justo y sí creo que merecíamos más ayer”, insistiendo en que el equipo va “por el buen camino”.

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Rafa Márquez toma el mando: el inicio de una nueva era

Rafa Márquez fue confirmado como director técnico de la Selección Mexicana tras la salida de Javier Aguirre.

Rafa Márquez será el director técnico de la Selección Mexicana para el proceso mundialista 2030 (REUTERS/Henry Romero)

Márquez, quien ya había trabajado como auxiliar, asumirá oficialmente el cargo en la siguiente fecha FIFA, con su primer partido programado en septiembre 2026.

La designación de Márquez fue recibida con optimismo tanto por jugadores como por la afición, quienes ven en él la oportunidad de dar continuidad al proyecto y consolidar una nueva generación de futbolistas.

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