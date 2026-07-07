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¿Le tocará a Inglaterra? “La maldición” que acecha a quienes eliminan a México cuando es anfitrión de un Mundial

Los dos equipos que eliminaron a México en sus Mundiales como anfitrión llegaron a la final y la perdieron

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CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- La Selección de Inglaterra venció 3-2 a la Selección Mexicana, en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, que se llevaron a cabo en el Estadio Ciudad de México. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- La Selección de Inglaterra venció 3-2 a la Selección Mexicana, en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, que se llevaron a cabo en el Estadio Ciudad de México. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Dos veces en la historia México fue eliminado cuando el Tri era anfitrión de un Mundial. En ambos casos, el equipo que lo eliminó llegó a la final, pero perdió. Este domingo, Inglaterra venció 3-2 al Tri en el Estadio Azteca y ahora esta “maldición” podría acecharlos.

El patrón tiene números precisos. El primero de los antecedentes tiene 56 años. México organizaba su primer Mundial y cayó ante Italia en cuartos de final por 4-1, en Toluca. Los italianos avanzaron con paso firme, ganaron sus siguientes partidos y llegaron a la final del 21 de junio de 1970 en el Estadio Azteca.

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Brasil los aplastó con el mismo marcador con el que Italia había vencido al Tri: 4-1. Pelé, Jairzinho, Rivelino y Tostão hicieron añicos las aspiraciones italianas ante más de 80 mil espectadores. El equipo que había dejado fuera al anfitrión se fue a casa subcampeón.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Los jugadores de Inglaterra celebran la victoria. REUTERS/Paul Childs
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Los jugadores de Inglaterra celebran la victoria. REUTERS/Paul Childs

Dieciséis años después, México organizaba su segundo Mundial. Esta vez cayó ante Alemania Occidental en cuartos de final en Monterrey. El partido terminó 0-0 en 90 minutos y en la prórroga. En penales, los alemanes ganaron 4-1. Siguieron avanzando hasta la final.

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El 29 de junio de 1986, el Azteca los esperaba. Argentina y Diego Maradona los derrotaron 3-2 en uno de los partidos más recordados de la historia del futbol. Alemania Occidental volvió a irse subcampeona. El equipo que había eliminado al Tri en casa no pudo con el último escalón.

Ahora la pregunta que flota desde el domingo en la noche es si Inglaterra repetirá el destino.

Sin embargo, hay factores que distinguen el Mundial 2026 de los dos precedentes. En 1970 y en 1986, las finales donde los verdugos del Tri cayeron se jugaron en el Estadio Azteca; la final de este Mundial será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a miles de kilómetros de Ciudad de México.

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Jude Bellingham, de Inglaterra, marca el primer gol de su equipo. REUTERS/Henry Romero IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Jude Bellingham, de Inglaterra, marca el primer gol de su equipo. REUTERS/Henry Romero IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Además, a diferencia de Toluca en 1970 y Monterrey en 1986, la eliminación de México en 2026 sí ocurrió en el Azteca, lo que rompe otra parte de la geometría del patrón.

El partido del domingo

Este domingo, ante 80,000 aficionados que habían arropado al Tri con la frase viral “¿Y si sí?”, Jude Bellingham anotó de palomita al 36′ tras centro de Bukayo Saka y marcó de nuevo dos minutos después para el 2-0, con ambos goles en apenas 98 segundos. Fue el primer doblete de su carrera con Inglaterra.

México no se rindió. Julián Quiñones descontó al 42′ y Raúl Jiménez convirtió un penal al 69′ para el 3-2.

Harry Kane anotó el 3-1 de penal al 60′, su sexto gol en el torneo. El Tri llegó a jugar con superioridad numérica tras la expulsión de Jarell Quansah al 54′, pero no pudo revertir el marcador. Fue la tercera derrota del Tri en juego oficial dentro de su propio estadio y la séptima eliminación consecutiva en octavos de final.

El entrenador inglés Thomas Tuchel calificó el triunfo como si hubieran “ganado la final”. “La historia de Inglaterra en este estadio era muy triste, hoy hicimos las paces”, dijo.

Lo que viene para Inglaterra

El jugador inglés anotó gol de penal y fue factor en el triunfo de Inglaterra sobre México en el Estadio Azteca. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)
El jugador inglés anotó gol de penal y fue factor en el triunfo de Inglaterra sobre México en el Estadio Azteca. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Para que el patrón histórico se active y los ingleses lleguen a la final Inglaterra tendría que superar primero a Noruega en cuartos de final el sábado 11 de julio en Miami. Los noruegos vienen de eliminar a Brasil 2-1 con dos goles de Erling Haaland y son una de las sorpresas del torneo.

Si supera a los noruegos, Inglaterra enfrentaría en semifinales al ganador del cruce entre Argentina o Egipto contra Colombia o Suiza, duelos que se disputarán este martes 7 de julio.

Solo entonces, de ganar también esa semifinal, los ingleses llegarían a la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, donde la maldición de haber eliminado al anfitrión de México podría cobrar su tercera víctima.

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