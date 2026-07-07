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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 7 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 19,94 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,22% en comparación con el cierre anterior de 19,99 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un descenso de -0,12%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un -9,15%.

En los últimos dos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, reflejando presiones de devaluación en la moneda local.

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La volatilidad actual del 1,93% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,56%, lo que indica un período de estabilidad en el mercado cambiario.

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