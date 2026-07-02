México

Resistencia a los antibióticos: por qué la ciencia prohíbe tomarlos para un resfriado común

La mitad de las amputaciones en diabéticos mexicanos están ligadas a infecciones que los antibióticos ya no controlan

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Ilustración de una mujer sentada en un sofá bajo una manta, sosteniendo un termómetro y una taza. Hay pañuelos de papel y medicamentos en la mesa.
La resistencia antimicrobiana es una de las diez principales amenazas para la salud pública mundial, según la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México los antibióticos se prescriben con frecuencia para infecciones de origen viral, como el resfriado o la gripe, aunque estos fármacos no tienen ningún efecto sobre los virus, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) a través de su gaceta oficial.

La automedicación agrava el cuadro: el país enfrenta uno de los niveles más altos de automedicación antibiótica en toda la región latinoamericana, de acuerdo con el INSP.

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Cada antibiótico que se toma sin necesidad deja huella en el organismo. Y la ciencia tiene una respuesta clara sobre por qué esa puerta no debería abrirse.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada vez que se toma un antibiótico innecesario, las bacterias del organismo desarrollan mayor resistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar antibióticos sin necesidad acelera una crisis que cobra vidas

Cuando alguien toma un antibiótico sin necesitarlo, el fármaco no ataca al virus que provoca el resfriado, pero sí elimina bacterias del organismo, incluidas las benéficas.

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Ese proceso de selección favorece la supervivencia de las cepas bacterianas más resistentes, que se multiplican y pueden transferir esa resistencia a otras bacterias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en octubre de 2025 el Informe mundial sobre la vigilancia de la resistencia a los antibióticos, el más extenso hasta la fecha.

Blísteres de tabletas y cápsulas, frascos abiertos con pastillas redondas blancas y amarillas, y píldoras sueltas sobre una mesa blanca.
La automedicación con antibióticos en México es tan frecuente que se presciben para infecciones que no los requieren, según el INSP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2023, una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio era resistente a los tratamientos disponibles.

Entre 2018 y 2023, esa resistencia creció en más del 40% de las combinaciones patógeno-antibiótico monitoreadas, con un aumento anual de entre 5% y 15%.

E. coli y Klebsiella pneumoniae son las principales bacterias farmacorresistentes detectadas en infecciones sanguíneas, que con frecuencia desembocan en sepsis, insuficiencia orgánica y muerte, según la OMS.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La resistencia bacteriana complica tratamientos médicos que van mucho más allá del resfriado, incluidas cirugías y quimioterapias, según el INSP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 40% de las infecciones globales por E. coli y más del 55% por K. pneumoniae son ya resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, el tratamiento de primera elección para esas infecciones.

La resistencia a los carbapenémicos, antibióticos de último recurso, crece de forma acelerada y obliga a recurrir a fármacos costosos, de difícil acceso y con frecuencia no disponibles en países de ingreso bajo y medio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los antibióticos de último recurso son cada vez más la única opción ante infecciones resistentes, pero su acceso es limitado y su costo elevado, según la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los antibióticos son inútiles contra el resfriado, según la ciencia

El resfriado común es una infección viral del tracto respiratorio superior. Los antibióticos actúan exclusivamente sobre bacterias, no sobre virus.

En bacterias, estos medicamentos destruyen su pared celular o bloquean su replicación. Sobre los virus no tienen efecto biológico alguno.

La organización internacional Cochrane publicó en noviembre de 2025 su revisión sistemática más reciente sobre el tema.

Infografía sobre antibióticos y resfriado común con ilustraciones de un virus, pastillas, persona estornudando y gráficos con datos científicos.
La infografía explica por qué los antibióticos no curan el resfriado común, basándose en la revisión sistemática de Cochrane de 2025 y los riesgos de efectos adversos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta red de investigación en salud analizó once ensayos controlados aleatorizados que sumaron un total de 1,938 participantes estudiados.

La conclusión científica es muy clara: los antibióticos no ayudaron a curar el resfriado ni redujeron los días de enfermedad, ofreciendo el mismo resultado que tomar una sustancia sin efecto médico (placebo).

Los adultos que tomaron antibióticos para el resfriado tuvieron 2.62 veces más riesgo de efectos adversos que el grupo placebo, según la misma revisión.

Tres científicos en un laboratorio. Una mujer con guantes azules muestra una placa de Petri etiquetada "Staphylococcus aureus (MRSA)" a dos colegas masculinos.
La resistencia antimicrobiana crece más rápido que el desarrollo de nuevos antibióticos, advierte la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diarrea, reacciones alérgicas e infecciones secundarias por hongos encabezan la lista.

Los autores concluyen que el uso habitual de antibióticos para el resfriado no está recomendado bajo ninguna circunstancia.

México tiene una estrategia, pero el problema persiste

En 2017, México publicó la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia Antimicrobiana.

El 5 de junio de 2018, el Diario Oficial de la Federación la declaró obligatoria para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, según documenta el INSP.

El compromiso incluye vigilancia epidemiológica, uso responsable de antimicrobianos en salud humana e investigación, con el objetivo de que los antibióticos sigan siendo efectivos para curar enfermedades.

Representación microscópica de virus esféricos rojos con púas uniendo hebras de ADN azul cristalinas, en un fondo borroso azul con luces bokeh.
E. coli y Klebsiella pneumoniae son las principales bacterias resistentes detectadas en infecciones sanguíneas que derivan en sepsis e insuficiencia orgánica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud reporta que más del 50% de las amputaciones en pacientes diabéticos están asociadas a infecciones resistentes, una consecuencia directa del avance de la resistencia antimicrobiana en el país, según el INSP.

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