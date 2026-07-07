Pensiones del Bienestar: las formas más sencillas de saber si ya me llegó el depósito de julio-agosto

El periodo de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto comenzó el lunes pasado. Como es costumbre, los recursos se entregan de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario o beneficiaria.
Cabe indicar que las iniciativas que están entregando los recursos son las Pensión Adultos Mayores, la Pensión Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el programa Madres Trabajadoras.
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Formas sencillas de saber si ya me llegó el pago de la Pensión Bienestar
El acceso inmediato a la información financiera se ha vuelto una herramienta clave para las personas que reciben apoyos sociales en México. La aplicación móvil del Banco del Bienestar simplifica la consulta de saldos y movimientos, permitiendo que las beneficiarias realicen estas operaciones desde cualquier teléfono Android o iOS.
La consulta presencial sigue disponible para quienes prefieren métodos tradicionales. Los cajeros automáticos del Banco del Bienestar brindan la posibilidad de revisar el saldo al insertar la tarjeta y seguir las indicaciones del sistema, lo cual representa una alternativa para quienes no utilizan dispositivos móviles.
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Para quienes reciben pensiones, el calendario oficial de pagos es un recurso esencial. Gracias a esta herramienta, las personas pueden conocer el día exacto en que se realizará el depósito de los recursos, lo que favorece la organización y elimina incertidumbre sobre la fecha de disponibilidad.
El proceso de consulta tanto en la aplicación como en los cajeros automáticos está diseñado para resguardar la seguridad de los datos personales. Así, las beneficiarias pueden acceder a su información con confianza, sabiendo que sus datos están protegidos durante toda la operación.
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Montos que entregan las pensiones en 2026
- Pensión de las Personas Adultas Mayores | 6 mil 400 pesos.
- Pensión Mujeres Bienestar | 3 mil 10 pesos.
- Pensión de las Personas con Discapacidad | 3 mil 300 pesos.
- Madres Trabajadoras | 1,650 pesos (para la mayoría).
¿Cómo se distribuyen los recursos?
Los recursos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar para que el dinero llegue seguro y sin ningún problema.
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Primera parte
- Letra A: lunes 6 de julio
- Letra B: martes 7 de julio
- Letra C: miércoles 8 de julio
- Letra C (Sembrando Vida): jueves 9 de julio
- Letras D, E, F: viernes 10 de julio
- Letra G: lunes 13 de julio
- Letra G: martes 14 de julio
- Letras H, I, J, K: miércoles 15 de julio
- Letra L: jueves 16 de julio
Segunda parte
- Letra M: viernes 17 de julio
- Letra M: lunes 20 de julio
- Letras N, Ñ, O: martes 21 de julio
- Letras P, Q: miércoles 22 de julio
- Letra R: jueves 23 de julio
- Letra R: viernes 24 de julio
- Letra S: lunes 27 de julio
- Letras T, U, V: martes 28 de julio
- Letras W, X, Y, Z: miércoles 29 de julio
Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez, titular de la misma.
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