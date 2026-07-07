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Ernesto Laguardia: sus más grandes polémicas y escándalos amorosos previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4

Actualmente, el actor combina su carrera artística con actividades empresariales y mantiene presencia en redes sociales

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Hombre de traje oscuro sentado en sofá azul con cojines fucsia, fondo borroso con periódicos tabloides y corazones rotos.
Ernesto Laguardia posa en un set de televisión con un fondo que sugiere noticias de espectáculos sobre su vida personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revelación de Ernesto Laguardia como participante de La Casa de los Famosos México 4 genera expectativa y revive viejos capítulos de su vida personal y profesional.

El anuncio oficial se realizó este lunes 6 de julio de 2026, siendo anunciado en todas las redes sociales del reality show y de forma simultanea a través de ViX, Canl 5, Las Estrellas y Canal 9.

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Claves de la vida y trayectoria de Ernesto Laguardia

Originario de la Ciudad de México, Ernesto Laguardia nació el 5 de octubre de 1959 y cuenta con una carrera de más de cuatro décadas en televisión. Saltó a la fama como protagonista de la telenovela Quinceañera en 1987, producción de Televisa donde compartió créditos con Adela Noriega y Thalía. Su personaje de Pancho lo consolidó como figura principal en la pantalla chica mexicana.

A lo largo de su trayectoria, Laguardia ha participado en melodramas emblemáticos como Alondra, Desencuentro, Amor real y Corona de lágrimas. Además, fue conductor del programa matutino Hoy, espacio donde su salida estuvo marcada por desacuerdos con la producción, episodio que él mismo calificó como “una injusticia” en entrevista con Milenio.

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Actualmente, el actor combina su carrera artística con actividades empresariales y mantiene presencia en redes sociales, donde suma más de 491,000 seguidores y comparte aspectos de su vida personal, así como su afición por la poesía.

Hombre sonriente con saco marrón y camisa rosa, junto al logo azul de La Casa de los Famosos México, con un fondo de luces de neón azules y rosas.
Claves de la vida y trayectoria de Ernesto Laguardia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parejas, romances y escándalos amorosos

La vida sentimental de Ernesto Laguardia ha estado bajo el reflector desde sus primeros años de fama. El actor ha sostenido relaciones con figuras públicas y ha sido objeto de rumores sobre romances dentro y fuera de los foros de grabación.

Entre sus relaciones más conocidas figura la que mantuvo con la modelo Cynthia Yedid, con quien estuvo casado antes de su unión con Patricia Rodríguez. El matrimonio con Rodríguez inició en mayo de 2007 y juntos son padres de tres hijos: Bárbara, Santiago y Emiliano. La pareja ha enfrentado comentarios por la diferencia de edad, pues Laguardia le lleva 27 años a Rodríguez.

Durante la época de Quinceañera, los medios especularon sobre una cercanía especial entre Adela Noriega y Laguardia, aunque ambos siempre manejaron el tema con discreción. En el plano público, el actor también fue vinculado sentimentalmente con otras actrices a raíz de las telenovelas en las que participó, como Lucero en Los parientes pobres, aunque ambos han aclarado que la relación fue exclusivamente profesional.

En los últimos años, no se han reportado escándalos de infidelidad o rupturas públicas en su matrimonio, aunque en entrevistas recientes ha compartido que junto con su esposa consideraron la posibilidad de buscar un cuarto hijo, lo que generó comentarios en el ámbito del espectáculo.

Parejas, romances y escándalos amorosos (Instagram: ernestolaguardiaoficial)
Parejas, romances y escándalos amorosos (Instagram: ernestolaguardiaoficial)

Otras polémicas y controversias públicas

Más allá de sus relaciones sentimentales, Ernesto Laguardia ha enfrentado episodios controvertidos en su carrera profesional. Su salida del programa Hoy fue motivo de debate en medios y redes sociales. El propio actor declaró que la decisión fue dolorosa y derivada de diferencias con la producción, aunque nunca hubo conflictos con sus compañeros.

El actor también protagonizó un episodio viral en 2025 tras denunciar públicamente el mal servicio de emergencias en la Ciudad de México después de sufrir un accidente automovilístico junto a su familia. Laguardia relató en redes sociales que estuvo más de nueve horas esperando la llegada de una patrulla, lo que generó debate sobre la eficiencia de los servicios públicos.

Dentro de los foros de grabación, hubo reportes de tensiones con colegas, como el caso de Sebastián Ligarde en Quinceañera, quien declaró que la rivalidad en pantalla reflejaba una distancia real detrás de cámaras.

En el ámbito personal, Laguardia sufrió una lesión de rodilla durante las grabaciones de La antorcha encendida, al interpretar a Ignacio Allende. El incidente lo llevó al hospital, pero decidió regresar al set al día siguiente para evitar perder el papel, lo que le dejó una secuela permanente.

A pesar de polémicas y escándalos, Ernesto Laguardia mantiene una imagen de profesionalismo y cercanía con el público, atributos que ahora pondrá a prueba al ingresar a la cuarta edición de La Casa de los Famosos México, uno de los realities más vistos del país.

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