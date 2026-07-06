El hábito de picar entre comidas que acelera el envejecimiento celular, según la ciencia

El picoteo frecuente, sobre todo con ultraprocesados, estaría vinculado con daños en el ADN y mayor riesgo de enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de picar entre comidas es tema de interés creciente en centros de investigación de Estados Unidos y Reino Unido.

Recientes estudios sugieren que esta conducta alimentaria podría estar vinculada con alteraciones en los procesos de reparación celular y con la aparición temprana de señales biológicas asociadas al envejecimiento.

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Aunque la costumbre de consumir alimentos fuera de los horarios establecidos ha sido vista como inocua, nuevas evidencias señalan que podría tener efectos adversos sobre la salud molecular.

Picoteo y procesos de envejecimiento celular

Investigadores del National Institutes of Health (NIH) han analizado los efectos de una ingesta frecuente y fragmentada de alimentos, especialmente ultraprocesados, sobre el metabolismo humano.

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Los resultados de estos trabajos apuntan a que mantener al organismo en un estado de actividad metabólica casi constante dificulta la activación de mecanismos fisiológicos clave para la limpieza y reparación celular.

Según los equipos del NIH, este patrón alimentario estaría relacionado con la acumulación de daños en el ADN y con el acortamiento de los telómeros, estructuras esenciales para la protección del material genético durante la división celular.

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De acuerdo con la evidencia disponible, la sobrecarga metabólica provocada por la entrada continua de nutrientes podría aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno, moléculas que dañan el ADN y favorecen una inflamación de bajo grado.

Este estado, sostienen los especialistas, contribuye al desgaste celular y a la aparición de enfermedades crónicas vinculadas a la edad.

Aunque estos hallazgos se observan en modelos celulares y animales, los investigadores advierten que existen señales similares en estudios con personas adultas.

Mantener al organismo en un estado de actividad metabólica casi constante dificulta la activación de mecanismos fisiológicos clave para la limpieza y reparación celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horario de comidas y ritmos circadianos

El momento en que se consumen los alimentos también es objeto de atención científica.

Investigadores del Mass General Brigham han documentado que la ingesta de alimentos en horarios nocturnos o fuera de las comidas principales puede alterar los ritmos circadianos.

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Estos ritmos regulan funciones fundamentales en órganos como el corazón y el hígado.

Los equipos sostienen que el picoteo nocturno o en horarios irregulares desincroniza estos ciclos, lo que favorecería el envejecimiento órgano-específico y aumentaría el riesgo metabólico en quienes mantienen este hábito.

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En términos prácticos, los estudios estadounidenses sugieren que comer fuera de los horarios recomendados, especialmente por la noche, interrumpe el descanso metabólico y los ciclos de reparación celular.

Esta interrupción se asocia con cambios en marcadores de envejecimiento biológico, sobre todo cuando los alimentos ingeridos son ultraprocesados.

Aunque la relación directa todavía se estudia, la tendencia observada es consistente en diferentes grupos poblacionales.

Autofagia, reparación celular y ventanas de ayuno

El Instituto Einstein para la Investigación del Envejecimiento, bajo la dirección de la doctora Ana María Cuervo, ha investigado el impacto de la frecuencia alimentaria en los procesos de autofagia.

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La autofagia es el mecanismo mediante el cual las células reciclan y eliminan componentes dañados. Las investigaciones del instituto indican que separar adecuadamente las comidas es clave para permitir la activación de estos sistemas de limpieza celular.

El consumo constante de alimentos, típico del picoteo moderno, limitaría la entrada en fases de ayuno fisiológico, lo que dificulta la eliminación eficiente de residuos intracelulares y podría contribuir al deterioro progresivo de los tejidos.

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La ingesta de alimentos en horarios nocturnos o fuera de las comidas principales puede alterar los ritmos circadianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conducta alimentaria y atención plena

La Universidad de Bristol ha explorado la relación entre el picoteo, el contexto en el que ocurre y la percepción de saciedad.

Sus investigaciones muestran que la mayoría de los episodios de picoteo suceden durante situaciones de distracción, como el uso de celulares o la exposición a pantallas.

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Este ambiente disminuye la percepción de saciedad, induce una masticación más rápida y favorece el consumo excesivo.

Los equipos británicos observan que comer distraídamente retrasa la aparición de señales de saciedad y eleva la ingesta calórica total diaria, manteniendo al organismo en un estado de sobrecarga metabólica continua.

Microbioma, inflamación e impacto sistémico

El NIH también ha reportado que el hábito de picar entre comidas, sobre todo con snacks ultraprocesados, influye en la composición del microbioma intestinal.

El consumo frecuente de estos alimentos modificaría la diversidad bacteriana benéfica y promovería una inflamación de bajo grado.

Este mecanismo se ha relacionado con un envejecimiento acelerado y con mayor predisposición a enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

El NIH también ha reportado que el hábito de picar entre comidas, sobre todo con snacks ultraprocesados, influye en la composición del microbioma intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y cautelas

Las investigaciones publicadas en Estados Unidos y Reino Unido coinciden en señalar que el hábito de picar entre comidas, en especial por la noche y con productos ultraprocesados, podría ser un factor de riesgo para el envejecimiento celular acelerado.

Los equipos científicos sugieren priorizar comidas estructuradas, respetar ventanas de ayuno fisiológico y limitar el consumo de snacks industriales.

Asimismo, recomiendan prestar atención plena al acto de comer para favorecer la saciedad y reducir el estrés metabólico.

Es importante mencionar que, si bien la evidencia apunta hacia estos riesgos, las recomendaciones generales deben adaptarse a las características individuales de cada persona y contar con la orientación de profesionales de la salud.

El análisis y la implementación de cambios en los hábitos alimentarios corresponden a un enfoque integral y personalizado.