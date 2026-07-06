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“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, dice la madre de Roxana Guzmán a horas de ser velada en Veracruz

Ocho personas fueron detenidas por su asesinato, de los cuales cuatro son integrantes del Grupo Sombra y el resto policías municipales de Ixhuatlán del Sureste

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La periodista fue localizada sin vida más de 20 días después de su secuestro. (Redes sociales/Captura de pantalla)
La periodista fue localizada sin vida más de 20 días después de su secuestro. (Redes sociales/Captura de pantalla)

Luego de confirmarse el hallazgo del cuerpo de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista que grabó su secuestro en un rancho del municipio de Nanchital en Veracruz, este lunes será velada en el mismo domicilio junto a sus familiares y seres queridos.

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, dijo Rubicelia Ramírez, madre de la periodista, mientras espera el arribo del cuerpo de su hija para despedirse de ella.

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Aunque agradeció el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y de la Fiscalía General de la República (FGR), instituciones que, afirmó, la siguen apoyando hasta la fecha, la madre de la periodista no dudó en decir que la justicia que esperará no será principalmente la de las autoridades.

“Yo creo que yo la única justicia que voy a esperar es la de Dios. Es la de Dios la que voy a esperar. Que él se encargue, que él se encargue de esas personas. Es muy difícil”, declaró ante medios de comunicación.

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Investigaciones continúan para esclarecer el caso: hasta el momento van 8 detenidos

Agentes de policía custodian la vivienda de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada por hombres armados no identificados en su domicilio el 2 de junio, en Nanchital, estado de Veracruz, México, el 12 de junio de 2026. REUTERS/Angel Hernandez
Agentes de policía custodian la vivienda de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada por hombres armados no identificados en su domicilio el 2 de junio, en Nanchital, estado de Veracruz, México, el 12 de junio de 2026. REUTERS/Angel Hernandez

Su respuesta dejó en evidencia la desconfianza de una madre que atravesó días de búsqueda sin obtener el resultado que esperaba: encontrar a Roxana Guzmán con vida.

La periodista había sido secuestrada en su propia casa el pasado 2 de junio. Su cuerpo fue localizado posteriormente en un domicilio tras la detención de José Del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7″, en Coatzacoalcos, quien señaló el lugar donde fue ultimada.

“La investigación va a seguir y yo sigo esperando noticias y seguiré esperando hasta que, hasta que Dios decida que termine esto”, explicó.

El asesinato de la también directora del portal Pulso Informativo del Sureste ocurrió 24 días después de su secuestro en Nanchital. Su cuerpo apareció en un rancho del municipio de Moloacán tras la detención del “Delta 7”.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz formalizó cargos contra ocho personas: cuatro integrantes del Grupo Sombra y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste que presuntamente prestaban apoyo logístico al grupo criminal.

Las investigaciones refieren que tres miembros del Grupo Sombra participaron directamente en el secuestro: Javier Iván, alias “Delta 1”, identificado como jefe operativo del Cártel Mafia Veracruzana o Fuerzas Especiales Grupo Sombra; Cadena Escayola, alias “Delta 7”; y Luis Arturo, alias “Delta 11” o “El Pelón”. Los tres actuaron, según la investigación ministerial, en complicidad con Karen Monserrat, alias “La Hiena”, en el homicidio posterior de la comunicadora.

La periodista fue secuestrada desde el pasado 2 de junio. Crédito: Especial
La periodista fue secuestrada desde el pasado 2 de junio. Crédito: Especial

Los cuatro policías municipales —identificados como Julio César, Luis Enrique, Juan Carlos e Ismael— habrían facilitado recursos, alimentos y apoyo operativo a la célula criminal. Todos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, que resolverá su situación jurídica en una audiencia inicial.

Cómo ocurrió el secuestro el 2 de junio

Alrededor de las 6:00 horas del 2 de junio, tres hombres armados y encapuchados irrumpieron en el domicilio de Guzmán Ramírez en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo. La periodista alcanzó a grabar parte de la irrupción con su teléfono antes de que uno de los agresores se lo arrebatara.

En el video, los sujetos vestidos de negro golpeaban la puerta con un marro mientras el hermano de Roxana les pedía que se detuvieran y les advertía que había una bebé en el interior. Cuando lograron entrar, uno apuntó con un arma larga, sometieron a los presentes y se llevaron a la periodista. Ahí se cortó la grabación.

Una periodista que regresó del exilio para fundar su propio medio

La periodista fue sacada de su vivienda por hombres armados. Crédito: Redes Sociales
La periodista fue sacada de su vivienda por hombres armados. Crédito: Redes Sociales

El caso de Roxana Guzmán tiene antecedentes que se remontan a 2017, cuando su esposo, Carlos Fernández Escalante, fue ejecutado a balazos en la colonia Brunet de Nanchital. Tras ese crimen, la organización CIMAC confirmó que Guzmán Ramírez abandonó Veracruz por motivos de seguridad; en ese momento trabajaba en Diario del Istmo.

Nueve años después de ese exilio, en enero de 2026, la periodista regresó al estado y fundó Pulso Informativo del Sureste, también conocido como Pulso Nanchiteco, un medio digital de perfil hiperlocal que en pocos meses sumó 19.000 seguidores en redes sociales.

La cobertura del medio se concentraba en quejas comunitarias, temas sociales y de seguridad en la zona sur de Veracruz. En los días previos al secuestro, Guzmán Ramírez publicó textos sobre una denuncia ciudadana por la venta de huevos en mal estado y sobre las exigencias de una familia al ayuntamiento por gastos médicos derivados de un accidente con una camioneta oficial.

Un compañero declaró a Milenio que “en ningún momento nos dijo o nos platicó que había algo de ese tipo de temas”, en referencia a posibles amenazas.

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