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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: FGR plantea fortalecer la búsqueda de desaparecidos con datos forenses y coordinación entre instituciones

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13:18 hsHoy

FGR plantea fortalecer la búsqueda de desaparecidos con datos forenses y coordinación entre instituciones

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que la búsqueda de personas desaparecidas debe apoyarse en el Banco Nacional de Datos Forenses, el intercambio de información entre fiscalías y la coordinación con colectivos e instituciones de los tres órdenes de gobierno. En una columna compartida este lunes en su cuenta de X, señaló que la estrategia busca agilizar la localización e identificación de personas mediante el cruce de datos forenses y genéticos, además de fortalecer la atención a las familias.

12:47 hsHoy

Capturan en Sonora a prófugo de EEUU y a pareja acusada de ejecutar a un custodio

Durante la jornada de este domingo 5 de julio, entre los hechos más destacados en materia de seguridad, las autoridades informaron sobre dos avances en investigaciones de alto impacto en Sonora. En Hermosillo fue detenido Steven “N”, ciudadano estadounidense buscado por la justicia de Estados Unidos por presunta distribución de fentanilo en Miami, en un operativo coordinado entre corporaciones mexicanas y el U.S. Marshals Service. En un caso distinto, la Fiscalía de Sonora dio a conocer la captura de Eduardo “N” y Gladys Verónica “N”, señalados como presuntos responsables de planear el asesinato de un custodio del CERESO Uno, ocurrido el pasado 2 de julio en la capital del estado.

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