Otra periodista asesinada en México: Academia de la Comunicación exige fin a la impunidad

Exigen esclarecer el caso.

Ciudad de México, 6 de julio de 2026.- La Academia Mexicana de la Comunicación, A.C. (AMC) deploró el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, cuyos restos fueron identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, y exigió a las autoridades esclarecer plenamente los hechos, detener a todos los responsables —materiales e intelectuales— y garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo en el país.

En un comunicado firmado por su presidenta, la Dra. Lidia C. Camacho, la Academia se solidarizó con la familia, colegas y amigos de la comunicadora ante lo que calificó como “una pérdida irreparable” y advirtió que el crimen se suma a la “inadmisible lista” de periodistas asesinados en México por ejercer su labor informativa.

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La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

El caso: 24 días de búsqueda

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, fue privada de su libertad el 2 de junio por un grupo de hombres armados que ingresó a su domicilio en el municipio de Nanchital, Veracruz. La periodista alcanzó a grabar parte del secuestro con su celular antes de que uno de los agresores se lo arrebatara, y su hermano llegó a advertir a los atacantes que había una bebé dentro de la vivienda.

Casi un mes después, el pasado 3 de julio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el asesinato tras concluir el proceso de identificación científica de los restos localizados durante las diligencias de investigación. El hallazgo se produjo en un rancho ubicado entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, luego de que uno de los detenidos señalara el sitio a las autoridades.

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Por el caso hay ocho personas detenidas: cuatro integrantes de un grupo criminal identificado como “Grupo Sombra” y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados de brindar apoyo logístico.

La organización pide capturar y sancionar a quienes ordenaron y ejecutaron el crimen, y demanda medidas para proteger la labor informativa tras la confirmación pericial de la FGE veracruzana este 3 de julio

Antecedentes de violencia

El caso de Guzmán Ramírez no era el primero vinculado a la violencia en la región. En 2017 su esposo, también periodista, fue asesinado a balazos en Nanchital mientras ella se encontraba presente, lo que la obligó a salir de Veracruz por motivos de seguridad. Guzmán Ramírez había regresado al estado en enero de 2026 para fundar su propio medio digital, enfocado en cobertura hiperlocal de temas comunitarios, sociales y de seguridad.

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“No basta con condenar”: la exigencia de la AMC

En su comunicado, la Academia Mexicana de la Comunicación subrayó que, si bien ya han sido aprehendidos algunos de los presuntos autores materiales, es urgente que las autoridades esclarezcan plenamente los hechos y sancionen también a los autores intelectuales “con todo el peso de la ley”.

La organización insistió en que la condena no es suficiente: recordó que es obligación del Estado garantizar condiciones de seguridad para que periodistas puedan ejercer su labor sin miedo ni amenazas, pues consideró que la protección a quienes informan es indispensable para sostener una sociedad libre y democrática.

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SHEINBAUM: PRIMERO HALLAR A ROXANA GUZMÁN, LUEGO ACLARAR MOTIVOS DEL SECUESTRO. (Presidencia)

Un contexto que se repite

El homicidio de Guzmán Ramírez no es un caso aislado. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), se trata del tercer periodista asesinado en Veracruz y el cuarto en México en apenas seis meses, lo que la organización interpretó como una señal del deterioro de las garantías para ejercer el periodismo en la entidad. Además, diversos colectivos, entre ellos CIMAC y la Red Nacional de Periodistas, han pedido que el caso se investigue con perspectiva de género, al considerar que la calificación actual del delito —homicidio doloso calificado— no contempla el contexto de violencia que enfrentan las mujeres periodistas en la región.

La Academia Mexicana de la Comunicación cerró su comunicado con un mensaje de despedida: “Descanse en paz, Roxana Berenice Guzmán Ramírez”.