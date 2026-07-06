Gobierno CDMX eleva a 5 la cifra de muertes por festejos mundialistas (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó un fallecimiento más durante los festejos que provocó el Mundial 2026. Este lunes 6 de julio en conferencia de prensa Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Secretaria de Salud Pública, explicó que hasta el momento han contabilizado cinco muertes como saldo de los eventos realizados en calles de la capital.

Fue durante los festejos del México vs Ecuador que se registraron las primeras defunciones, esto como consecuencia de las aglomeraciones, estampidas y la ingesta de bebidas alcohólicas. Tras el juego ante Inglaterra, las autoridades dieron un balance de los operativos que se realizaron en calles de la capital durante el domingo 5 de julio.

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Nadine Gasman explicó que en la categoría roja de los operativos —asignada a situaciones graves y con prioridad de traslado— sumó 11 casos. En la clasificación negra, correspondiente a personas fallecidas, se reportaron cinco defunciones relacionadas con los eventos realizados hasta el 5 de julio. Anteriormente las autoridades reportaron la muerte de cuatro aficionados en las inmediaciones de la calle Lancaster y Reforma.

Un grupo de personas levanta a una joven en el aire en medio de una multitud. La persona cae al suelo, y varias personas con camisetas verdes y otros atuendos se congregan alrededor. Algunos se inclinan sobre la joven, que permanece en el suelo. El incidente ocurre en un entorno exterior con muchos espectadores, algunos sosteniendo bebidas y teléfonos móviles. Las personas observan la situación.

Aumenta la cifra de aficionados fallecidos por celebraciones mundialistas en CDMX

Según con lo que explicaron en rueda de prensa, desde el inicio del Mundial el 11 de junio y hasta la madrugada de hoy 6 de julio se han registrado un total de tres mil 563 atenciones por parte de los servicios de emergencia, informó la institución encargada de la respuesta sanitaria durante el evento. Del total de casos atendidos, se realizaron 93 traslados de personas, abarcando situaciones que van desde traumatismos hasta infartos, tanto en pacientes nacionales como extranjeros.

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“Rojos, que son graves, con prioridad de traslado, que han sido 11 situaciones. Y negro, que son las personas fallecidas, con cinco lamentables defunciones”, expresó la titular de la Secretaría de Salud.

Los festejos en números: más de tres mil fanáticos atendidos

La titular de la SSa aseguró que “desde el 11 de junio que empezó el Mundial, hasta la madrugada de hoy, hemos dado un total de 3 mil 563 atenciones y hemos trasladado a 93 personas, donde atendemos, como hemos dicho aquí, desde casos de traumatismos hasta infartos, a personas tanto nacionales como extranjeras”.

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(REUTERS/Roberto Hernandez)

Durante este operativo, el día de ayer se brindaron 801 atenciones, con un total de 26 traslados, de las cuales, 490 fueron en el Paseo de la Reforma, con 20 traslados; 71 en el Zócalo, con un traslado y 240 atenciones dentro del estadio, con cinco traslados.

La clasificación de las atenciones se realizó conforme al sistema de triage institucional. En la categoría verde, correspondiente a atenciones no graves, se contabilizaron 3,438 casos, representando la mayoría de las incidencias. En la clasificación amarilla, que contempla casos no graves pero que requieren atención médica, se atendieron 109 personas.

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Entre los puntos donde se concentraron los operativos de seguridad y atención médica resaltaron: Paseo de la Reforma, así como en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana hasta la Glorieta del Ahuehuete, así como en Zócalo donde se ubica el Fan Fest.

Los festejos en números: más de tres mil fanáticos atendidos (REUTERS/Luis Cortes)

Investigan muerte de cuatro aficionados en los festejos del México vs Ecuador

Los festejos por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026 dejaron cuatro personas muertas en Paseo de la Reforma, en CDMX, y llevaron a la Fiscalía capitalina a abrir cuatro investigaciones, tres de ellas por homicidio culposo. La concentración masiva en las calles ocurrió después de la victoria de 2-0 que metió a la Selección Mexicana a octavos de final.

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Antes del pitazo final, más de un millón de personas ya ocupaban vías públicas de la capital. El Zócalo registró lleno total pese a la lluvia, y al terminar el partido se saturaron en minutos Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución y la Torre del Caballito.

Las víctimas identificadas son Emilin Yumith Téllez, de 48 años; Joshami Irais Robles, de 19, y Leonardo Ruiz, de 44. El cuarto fallecido fue un hombre de 35 años que vivía en Huixquilucan, Estado de México, y fue identificado horas después de su muerte tras la difusión de sus características físicas en redes sociales.

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La secretaria de Salud capitalina Oliva Gasman Zylbermann confirmó que los cuatro decesos ocurrieron en las inmediaciones de Paseo de la Reforma. El Gobierno de la Ciudad de México también informó que dará acompañamiento institucional a las familias.