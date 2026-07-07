SCJN falla a favor de Abelina López, descarta que Auditoría local pueda pedir información sobre 898.6 millones de pesos

El fallo dejó sin sanción a la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por negarse a entregar información a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero sobre 898.6 millones de pesos. (Foto: Facebook/Abelina López Rodríguez)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este 6 de julio que la fiscalización de recursos federales ejercidos por municipios corresponde de forma exclusiva a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que las auditorías estatales no pueden revisar directamente su aplicación, de acuerdo con un comunicado del Máximo Tribunal.

Dicha decisión deja sin sanción a la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por negarse a entregar información sobre el ejercicio de 898.6 millones de pesos a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE), luego de que el Máximo Tribunal concluyó que ese órgano carece de facultades para fiscalizar esos fondos; la SCJN precisó que la resolución no impide que los recursos sean auditados e investigados por la autoridad federal competente.

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El fallo se emitió al resolver una controversia promovida por el municipio de Acapulco de Juárez, en Guerrero, en la que el Pleno determinó que actos de la ASE invaden la esfera federal al pretender fiscalizar de manera directa recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) correspondientes a la Cuenta Pública 2023, según la SCJN.

La SCJN precisó que la resolución no impide que los recursos federales sean auditados e investigados por la autoridad federal competente. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Al interpretar los artículos 74, fracción IV, y 79, fracción I, de la Constitución, la SCJN sostuvo que la ASF es la única autoridad competente para revisar el ejercicio de recursos municipales de origen federal, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a autoridades locales sobre recursos de su competencia.

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Como parte de la resolución, la SCJN declaró inválido el Informe Individual de Auditoría relativo a la Cuenta Pública 2023 y el oficio ASE/1380/2025, con el que la ASE requirió al municipio información vinculada al ejercicio de recursos del FAISMUN. La determinación correspondió a la Controversia Constitucional 174/2025, resuelta en sesión del Pleno este 6 de julio.

Abelina López solicita una licencia indefinida en Acapulco y se perfila para la contienda de Morena en Guerrero

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, solicitó licencia indefinida para separarse del cargo. Crédito: Fb: Abelina López

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, informó de su solicitud de licencia indefinida el pasado 17 de junio para separarse del cargo y formalizar al día siguiente ante el Congreso de Guerrero un trámite que la coloca en la ruta por la gubernatura de la entidad rumbo a 2027.

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Dicha definición ocurre dentro del calendario interno que Morena trazó desde el 17 de marzo para renovar coordinaciones en 17 estados: el 22 de junio arrancó la selección de coordinaciones estatales, el 3 de agosto siguen las distritales federales, el 21 de septiembre las municipales y el 8 de noviembre las distritales locales.

La edil dijo que tiene sesión “como a las cuatro o cinco” y añadió: “Ahí habré de solicitar la licencia. Indefinida, para mañana temprano ir al Congreso, presentar mi solicitud de licencia indefinida”. López también sostuvo: “Abelina sale, pero la institución queda. Una etapa de mi vida, pero no tiene por qué a condición de la persona”.

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Fiscalía de Guerrero abre una investigación por presunto cohecho contra Abelina López

La FGE giró una orden de presentación para que Abelina López Rodríguez acuda a rendir declaración por los hechos relacionados con el collar. (Fb: Abelina López Rodríguez )

La Fiscalía estatal de Guerrero abrió una investigación contra Abelina López por un presunto caso de cohecho relacionado con un collar de la firma francesa Van Cleef & Arpels valuado en 227 mil pesos; además, giró una orden de presentación para que acuda a rendir declaración por los hechos.

Quedó registrada la carpeta de investigación con el folio 12022200300020071125 y, según Sur Acapulco, está “instruida contra Abelina López Rodríguez por el hecho que la ley señala por el delito de cohecho y lo que resulte”. El mismo medio informó que la indagatoria se abrió a partir de una denuncia formal.

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El caso se centra en una pieza de joyería que aparece con un valor de 224 mil pesos. La denuncia sostiene que la polémica comenzó después de que la presidenta municipal portó el collar durante una sesión de Cabildo.