“Redenciones marginales”: la expo que rescata seis décadas de arte y activismo LGBT de la artista mexicana Marysole Wörner Baz

La muestra, que reúne 72 obras y documentos, permanecerá abierta con entrada gratuita hasta el 25 de octubre en el Museo de Arte Moderno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) inauguraron la exposición “Marysole Wörner Baz. Redenciones marginales”, una muestra que revisa seis décadas de producción artística de una de las creadoras más singulares del arte mexicano del siglo XX y reivindica su aportación al movimiento cultural LGBTTTIQ+ en el país.

La exhibición, instalada en el Museo de Arte Moderno (MAM), presenta un recorrido por la evolución creativa de Marysole Wörner Baz, desde sus primeras obras con personajes urbanos y una estética de tonos oscuros hasta sus paisajes llenos de luz y sus esculturas elaboradas en madera y metal. En total, el público podrá apreciar 72 piezas, entre pinturas, obra gráfica, esculturas y documentos históricos.

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Además de rescatar el legado artístico de la autora, la exposición pone en valor su participación en las primeras expresiones organizadas de la diversidad sexual en México, un aspecto poco documentado de su trayectoria que ahora cobra relevancia gracias a nuevas investigaciones y materiales inéditos.

¿Qué muestra la exposición?

La exposición representa una de las revisiones más completas realizadas sobre la obra de Marysole Wörner Baz, al reunir trabajos provenientes de colecciones públicas y privadas, así como archivos documentales que permiten comprender la evolución de su lenguaje artístico.

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Durante la inauguración, la subdirectora del Museo de Arte Moderno, Sandra Benito, destacó que el proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre instituciones culturales, investigadores, coleccionistas y particulares que facilitaron el préstamo y conservación de las piezas.

Asimismo, reconoció la colaboración del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, cuyos organizadores participaron en la recuperación de documentos históricos relacionados con la artista y su vínculo con la lucha por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

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Por su parte, el coordinador del festival, Salvador Irys, señaló que la exposición permite reconocer el trabajo de quienes abrieron camino en épocas mucho más adversas para la diversidad sexual.

De acuerdo con el especialista, hoy resulta fundamental recordar a las personas que hicieron posible que las nuevas generaciones puedan vivir con mayor libertad y reconocimiento de sus identidades, además de convertir las actividades del Mes del Orgullo en espacios permanentes de memoria, inclusión y reflexión.

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Recuperando el activismo LGBT de Wörner

Uno de los aspectos más relevantes de “Redenciones marginales” es la recuperación del papel que desempeñó Marysole Wörner Baz dentro de los primeros movimientos culturales de la diversidad sexual en México.

El curador de la muestra, Carlos Segoviano, explicó que la investigación permitió documentar la participación de la artista en la Semana Lésbico-Gay, antecedente directo del actual Festival Internacional por la Diversidad Sexual, una faceta prácticamente ausente en los estudios históricos sobre su trayectoria.

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Segoviano recordó que Marysole Wörner Baz mantuvo una estrecha relación con figuras fundamentales del arte como Margarita Nelken y Remedios Varo, además de señalar que, pese a que su obra forma parte de importantes acervos nacionales, todavía existía una deuda histórica con su reconocimiento.

Según el curador, la artista también llegó a exponer junto a integrantes de su propia familia, consolidando a los Baz Wörner como una dinastía artística que también se convirtió en referente de la resistencia y el orgullo de la comunidad LGBTTTIQ+.

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Nuevas investigaciones revelan obras inéditas y documentos históricos

La muestra incorpora resultados de investigaciones recientes que amplían el conocimiento sobre la vida y obra de Marysole Wörner Baz.

Entre los principales hallazgos destaca la reciente donación al Museo de Arte Moderno del archivo artístico y documental de la crítica e historiadora Graciela Kartofel, quien trabajó directamente con la artista durante varios años.

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Gracias a este acervo fue posible integrar obras inéditas que nunca antes habían sido exhibidas al público, además de documentos que permiten reconstruir episodios poco conocidos de su carrera artística y su participación en los primeros espacios culturales dedicados a la diversidad sexual.

Para Carlos Segoviano, estas investigaciones permiten reposicionar a Marysole Wörner Baz dentro de la historia del arte mexicano y acercar su legado a nuevas generaciones.

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El especialista destacó que la creadora desarrolló una propuesta estética única, alejada de las corrientes dominantes de su época, por lo que esta revisión busca que familias, jóvenes e infancias redescubran la importancia de su trabajo dentro del patrimonio artístico nacional.

¿Hasta cuándo estará abierta la exposición y dónde visitarla?

La exposición “Marysole Wörner Baz. Redenciones marginales” permanecerá abierta al público hasta el 25 de octubre de 2026 en el Museo de Arte Moderno, ubicado en Paseo de la Reforma esquina Gandhi s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Puede visitarse de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, y la entrada es completamente gratuita.

Con esta exhibición, la Secretaría de Cultura, el INBAL y el Museo de Arte Moderno buscan reivindicar tanto la relevancia artística de Marysole Wörner Baz como su compromiso con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, fortaleciendo los espacios de inclusión, memoria histórica y ejercicio pleno de los derechos culturales en México.