La variedad de atún en lata es una presencia constante en la despensa de los hogares mexicanos. Disponible en presentaciones en agua o en aceite, este alimento básico se adapta a diferentes gustos, necesidades nutricionales y tipos de recetas.
Aunque a simple vista parecen similares, el tipo de líquido en el que se conserva el atún modifica su sabor, textura y aporte nutricional. Elegir entre atún en agua o en aceite puede marcar la diferencia en el resultado de cada platillo.
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Aquí te explicamos cuáles son sus principales diferencias y cómo seleccionar la mejor opción según el uso que le quieras dar en tu cocina.
Atún en agua o atún en aceite: cuál usar según la receta que quieras preparar
La elección entre atún en agua o en aceite depende del tipo de receta, la textura y el sabor que buscas lograr. La siguiente es una guía práctica según el platillo que quieras preparar:
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Atún en agua: ¿Cuándo usarlo?
- Ensaladas frescas: Ideal para ensaladas ligeras, como la ensalada de atún con verduras, porque no agrega grasa extra y mantiene el platillo bajo en calorías.
- Tostadas, sándwiches y wraps: Perfecto cuando prefieres un sabor más neutro y quieres controlar el contenido de grasa añadiendo tus propios aderezos.
- Platillos fríos: Recomendado para ceviches, ensaladas frías o preparaciones donde el atún no es el ingrediente principal y prefieres que no predomine el sabor a aceite.
- Dietas bajas en grasa: Si buscas una opción más saludable o con menos calorías.
Atún en aceite: ¿Cuándo usarlo?
- Pasta y arroz: El atún en aceite aporta sabor y suavidad a platillos como pasta con atún, arroz a la jardinera o paella.
- Tapas y bocadillos: Ayuda a que el atún no quede seco en tapas, bruschettas o canapés.
- Platillos calientes: En guisos, tortillas o empanadas, el atún en aceite resiste mejor el calor y mantiene una textura jugosa.
- Recetas donde el aceite se aprovecha: Si vas a usar el aceite del atún para cocinar o como parte del aderezo, puedes aprovechar el sabor extra que aporta.
En resumen:
- Para recetas ligeras, frescas o bajas en grasa: Elige atún en agua.
- Para platillos calientes, recetas tradicionales o cuando quieres más sabor y textura: Elige atún en aceite.
Puedes adaptar según tus preferencias personales y necesidades de dieta. Si buscas sabor más intenso y textura jugosa, el atún en aceite es la mejor opción; si prefieres un platillo más ligero, elige atún en agua.
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Cuál es la diferencia entre la lata de atún en agua y en aceite y cuál es mejor para la salud
La diferencia principal entre la lata de atún en agua y la de atún en aceite está en el líquido de cobertura y el impacto que esto tiene en la textura, sabor y valores nutricionales del producto.
Atún en agua
- Líquido de cobertura: Agua.
- Calorías: Menor cantidad de calorías y grasa.
- Sabor y textura: Sabor más neutro, textura más seca.
- Perfil nutricional: Más bajo en grasas, especialmente si se escurre bien el agua.
Atún en aceite
- Líquido de cobertura: Aceite vegetal (a veces aceite de oliva, pero suele ser aceite de soya o girasol).
- Calorías: Más calorías y mayor contenido de grasa.
- Sabor y textura: Sabor más intenso y textura más suave.
- Perfil nutricional: Más alto en grasas, dependiendo del tipo de aceite puede aportar ácidos grasos monoinsaturados (si es de oliva) o poliinsaturados.
¿Cuál es mejor para la salud?
- Atún en agua: Es preferible si buscas reducir consumo de grasas y calorías, por ejemplo en dietas para bajar de peso, personas con problemas cardiovasculares o quienes cuidan su colesterol.
- Atún en aceite: Puede ser opción si buscas mayor saciedad, sabor o si el aceite es de buena calidad (como el de oliva). Sin embargo, aporta más calorías y grasas, y en la mayoría de marcas el aceite suele ser vegetal refinado.
Para la mayoría de las personas, el atún en agua es la opción más saludable porque tiene menos calorías y grasa.
Si eliges atún en aceite, es preferible escurrirlo bien para reducir el consumo de grasa extra, y elegir presentaciones en aceite de oliva si están disponibles y se ajustan a tu presupuesto.
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Si tienes alguna condición médica específica o dudas sobre tu dieta, consulta a un nutriólogo.
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