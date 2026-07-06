Dos recipientes con atún en agua y en aceite, rodeados de vegetales frescos cortados, se disponen sobre una tabla de madera para preparar una ensalada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad de atún en lata es una presencia constante en la despensa de los hogares mexicanos. Disponible en presentaciones en agua o en aceite, este alimento básico se adapta a diferentes gustos, necesidades nutricionales y tipos de recetas.

Aunque a simple vista parecen similares, el tipo de líquido en el que se conserva el atún modifica su sabor, textura y aporte nutricional. Elegir entre atún en agua o en aceite puede marcar la diferencia en el resultado de cada platillo.

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Aquí te explicamos cuáles son sus principales diferencias y cómo seleccionar la mejor opción según el uso que le quieras dar en tu cocina.

El atún en conserva es un alimento básico en muchos hogares y destaca por su practicidad y valor nutricional, siendo fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atún en agua o atún en aceite: cuál usar según la receta que quieras preparar

La elección entre atún en agua o en aceite depende del tipo de receta, la textura y el sabor que buscas lograr. La siguiente es una guía práctica según el platillo que quieras preparar:

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Atún en agua: ¿Cuándo usarlo?

Ensaladas frescas: Ideal para ensaladas ligeras, como la ensalada de atún con verduras, porque no agrega grasa extra y mantiene el platillo bajo en calorías.

Tostadas, sándwiches y wraps: Perfecto cuando prefieres un sabor más neutro y quieres controlar el contenido de grasa añadiendo tus propios aderezos.

Platillos fríos: Recomendado para ceviches, ensaladas frías o preparaciones donde el atún no es el ingrediente principal y prefieres que no predomine el sabor a aceite.

Dietas bajas en grasa: Si buscas una opción más saludable o con menos calorías.

Esta apetitosa ensalada casera de pasta fusilli incluye atún, morrón rojo, zanahoria rallada, arvejas, vainas de arveja y huevos duros, ofreciendo una comida completa y nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atún en aceite: ¿Cuándo usarlo?

Pasta y arroz: El atún en aceite aporta sabor y suavidad a platillos como pasta con atún, arroz a la jardinera o paella.

Tapas y bocadillos: Ayuda a que el atún no quede seco en tapas, bruschettas o canapés.

Platillos calientes: En guisos, tortillas o empanadas, el atún en aceite resiste mejor el calor y mantiene una textura jugosa.

Recetas donde el aceite se aprovecha: Si vas a usar el aceite del atún para cocinar o como parte del aderezo, puedes aprovechar el sabor extra que aporta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen:

Para recetas ligeras, frescas o bajas en grasa: Elige atún en agua.

Para platillos calientes, recetas tradicionales o cuando quieres más sabor y textura: Elige atún en aceite.

Puedes adaptar según tus preferencias personales y necesidades de dieta. Si buscas sabor más intenso y textura jugosa, el atún en aceite es la mejor opción; si prefieres un platillo más ligero, elige atún en agua.

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Cuál es la diferencia entre la lata de atún en agua y en aceite y cuál es mejor para la salud

La diferencia principal entre la lata de atún en agua y la de atún en aceite está en el líquido de cobertura y el impacto que esto tiene en la textura, sabor y valores nutricionales del producto.

Atún en agua

Líquido de cobertura: Agua.

Calorías: Menor cantidad de calorías y grasa.

Sabor y textura: Sabor más neutro, textura más seca.

Perfil nutricional: Más bajo en grasas, especialmente si se escurre bien el agua.

Atún en aceite

Líquido de cobertura: Aceite vegetal (a veces aceite de oliva, pero suele ser aceite de soya o girasol).

Calorías: Más calorías y mayor contenido de grasa.

Sabor y textura: Sabor más intenso y textura más suave.

Perfil nutricional: Más alto en grasas, dependiendo del tipo de aceite puede aportar ácidos grasos monoinsaturados (si es de oliva) o poliinsaturados.

¿Cuál es mejor para la salud?

Atún en agua: Es preferible si buscas reducir consumo de grasas y calorías, por ejemplo en dietas para bajar de peso, personas con problemas cardiovasculares o quienes cuidan su colesterol.

Atún en aceite: Puede ser opción si buscas mayor saciedad, sabor o si el aceite es de buena calidad (como el de oliva). Sin embargo, aporta más calorías y grasas, y en la mayoría de marcas el aceite suele ser vegetal refinado.

Una lata de atún abierta con el pescado visible se encuentra sobre una estera de arpillera y una mesa de madera rústica, lista para ser consumida con un tenedor al lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría de las personas, el atún en agua es la opción más saludable porque tiene menos calorías y grasa.

Si eliges atún en aceite, es preferible escurrirlo bien para reducir el consumo de grasa extra, y elegir presentaciones en aceite de oliva si están disponibles y se ajustan a tu presupuesto.

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Si tienes alguna condición médica específica o dudas sobre tu dieta, consulta a un nutriólogo.