¿A qué se dedica Fer Serrano, esposa del delantero mexicano Santiago Giménez?

Santiago Giménez y Fer Serrano posan junto a una medalla de oro y un trofeo de campeonato. (Instagram/@ferserranoc)

El nombre de Santiago Giménez ha cobrado gran relevancia en las últimas horas, luego de que finalizara su participación en el Mundial del 2026 con una angustiante lesión, que encendió las alarmas en la Selección Mexicana y en su club, el AC Milan.

Además de su rendimiento en cancha, aficionados mexicanos han puesto especial atención en su vida fuera del campo, principalmente en el ámbito amoroso, ya que su esposa Fer Serrano lo ha acompañado en gran parte de su carrera.

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Aunque Giménez no hace pública su vida personal, su esposa es activa en redes sociales, y en Infobae México te contamos a qué se dedica actualmente la influencer y cómo se conocieron.

¿Quién es Fer Serrano, esposa de Santi Giménez?

Fernanda Serrano, la actual novia de Santiago Giménez. Foto: Jovani Pérez

María Fernanda “Fer” Serrano Coto, nacida el 18 de noviembre de 1997 en Ciudad de México, es una influencer y actriz que construyó un perfil público combinando trabajo en comerciales con créditos en televisión y, más adelante, conducción y series juveniles.

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Antes de enfocarse de lleno en la actuación, Serrano practicó tenis de manera competitiva durante su niñez. Después fortaleció su preparación profesional con estudios de actuación en la New York Film Academy en Los Ángeles.

En pantalla, su trayectoria incluyó participaciones en la telenovela "La esposa virgen", "Pablo y Andrea" y episodios de "Mujer, casos de la vida real". Con el paso del tiempo amplió su presencia en contenidos juveniles y de entretenimiento.

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Su nombre se vinculó a la conducción de "Pijama Party", programa transmitido por Disney Channel Latinoamérica, y a su participación en la serie musical "Kally’s MashUp", producción de Nickelodeon que le dio mayor proyección internacional.

La novia del canterano de Cruz Azul vivió el debut de Giménez desde las gradas del Feyenoord Stadium.

¿A qué se dedica actualmente Fer Serrano?

Desde muy pequeña, Fer Serrano se incorporó al medio artístico con comerciales y, más adelante, producciones televisivas. En paralelo, mantuvo una actividad deportiva competitiva antes de tomar la decisión de concentrarse en la actuación.

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En esa ruta de formación, estudió en la New York Film Academy en Los Ángeles, una de las escuelas más reconocidas para la preparación de actores y cineastas.

Actualmente, Serrano ha dejado a un lado la actuación y las producciones televisivas, pero sigue manteniendo una presencia importante como figura pública, ya que constantemente realiza campañas publicitarias colaborando con diferentes marcas como Bimbo, LG, Lala, Palacio de Hierro, Sketchers, Suburbia y Telcel.

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Además, la influencer es activa en redes sociales compartiendo aspectos de su día a día, junto con los viajes y momentos que comparte con Santi Giménez.

La esposa de Santiago Giménez, Fer Serrano (Instagram/ferserranoc)

La relación con Santiago Giménez: de Call of Duty a una boda en Punta Mita

La relación entre Fer Serrano y Santiago Giménez comenzó durante la pandemia por Covid-19. En el 2020, ambos coincidieron jugando Call of Duty en línea, hablaron con frecuencia y después decidieron conocerse en persona; lo que arrancó como amistad virtual se convirtió en una relación sentimental.

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El noviazgo se hizo público en 2020. Tras varios años juntos, se casaron en mayo del 2024 en Punta Mita, Nayarit.

Serrano ha acompañado a Santi Giménez desde su etapa en Cruz Azul hasta su paso por Feyenoord, y posteriormente por el AC Milan, con apoyo en cambios de país y momentos importantes de su carrera. Incluso, ella misma contó que su interés por el futbol creció a partir de su relación con el delantero mexicano.

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Santiago Giménez responde a las críticas recibidas

El jugador del Milán respondió las preguntas de sus seguidores y habló sobre la posibilidad de fichar para otro de los grandes de México. Crédito: IG Santiago Gimenez

El ‘Bebote’ fue uno de los principales señalados por la afición tras la eliminación de México en el Mundial, debido a su bajo rendimiento a lo largo de todo el torneo, sin embargo, Santi no le prestó atención a las críticas y compartió un breve mensaje en redes.

“Simplemente gracias mi México hermoso!!”, escribió el atacante en una publicación donde subió varias imágenes de su participación en la Copa del Mundo.