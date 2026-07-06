¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de julio?

11:19 hsHoy
Modificación en tres líneas del Metrobús
Por un evento temporal, el Metrobús suspendió este lunes el servicio en tres líneas en el norte de la Ciudad de México. Las afectaciones fueron reportadas entre las 04:33 y las 04:35 horas.
Líneas sin servicio:
- Línea 1: De los Misterios ↔ Gustavo A. Madero
- Línea 7: De los Misterios ↔ Gustavo A. Madero
- Línea 6: Hospital Infantil La Villa ↔ De los Misterios
11:10 hsHoy
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús comenzaron a operar de forma normal este lunes 6 de julio.