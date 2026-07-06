EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

Foto: X/@HSI_HQ

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) reiteró la recompensa millonaria que mantienen por la captura de los dos hijos que permanecen prófugos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, actuales líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, son buscados tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses, esta última ofrece 10 millones de dólares para quien brinde información que permita su arresto.

PUBLICIDAD

“Estos hermanos infames, conocidos como Los Chapitos, heredaron redes de tráfico de drogas de su notorio padre Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera", publicó la oficina en sus redes sociales.

Además, las autoridades estadounidenses señaló que los hermanos deben ser considerados armados y peligrosos, por lo que no se debe intentar “apresar a ningún sujeto”.

PUBLICIDAD

Desde 2025 se anunció la recompensa

Foto: Jesús Aviles / Infoabe México

Fue desde el año 2023 cuando el gobierno estadounidense dio a conocer que ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares a quienes proporcionara información que conduzca al arresto de Iván Archivaldo Guzmán, a quien se considera el principal líder de la facción criminal.

Días después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa también de 10 millones de dólares por información para capturar a Jesús Alfredo Guzmán.

PUBLICIDAD

Las autoridades estadounidenses identifican a los hermanos como responsables de introducir grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a través de la frontera hacia los Estados Unidos. Además de la obtención de armas, sobornar a funcionarios públicos, asesinatos, secuestros y agresiones contra elementos de seguridad u otros criminales.

El 6 de abril de 2023 se emitió una orden de arresto contra Iván Archivaldo Guzmán en el Distrito Norte de Illinois por conspiración para distribuir sustancias controladas, dirigir una organización criminal y lavado de dinero.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, y en el mismo Distrito, se emitió una orden de arresto contra Jesús Alfredo Guzmán por conspiración para distribuir sustancias controladas, dirigir una organización criminal y lavado de dinero.

Los hermanos estarían en negociaciones con EEUU para una posible entrega

Por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar la DEA ofrece hasta 10 millones de dólares, ya que son considerados como los actuales líderes de 'Los Chapitos' (Foto: DEA)

Los hijos de “El Chapo” Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, podrían encontrarse en medio de negociaciones con autoridades de Estados Unidos para explorar una posible entrega negociada, según reveló The Los Angeles Times en mayo pasado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el periodista Keegan Hamilton, quien citó a dos fuentes familiarizadas con los casos para señalar que los hermanos se han mantenido en contacto con las autoridades de ese país para explorar la posibilidad de una entrega negociada desde hace al menos un año.

Una de las fuentes afirmó que esta duración sería una sospecha de que estaban esperando conocer el desenlace de los procesos judiciales de sus hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López antes de tomar una decisión definitiva, ya que se encuentran bajo su custodia como informantes.

PUBLICIDAD

El contexto en que surgieron las conversaciones incluyó al menos once acusaciones recientes contra figuras políticas, entre ellas el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa a través del Cártel de los Soles, del que Maduro sería líder.

Los procesos judiciales de los hermanos cooperantes

La captura de "El Mayo" habría marcado una de las reconfiguraciones más grandes de la facción sinaloense. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Ovidio Guzmán fue arrestado en enero de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde mantuvo colaboración con las autoridades. Su hermano Joaquín, por su parte, fue capturado el 25 de julio de 2024 junto a Ismael “El Mayo” Zambada y en diciembre de 2025 aceptó su culpabilidad por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia de Joaquín quedó establecido que fue él quien orquestó el secuestro de “El Mayo” para entregarlo a las autoridades estadounidenses, en un aparente intento de obtener beneficios en su sentencia. Las autoridades de ese país, no obstante, afirmaron que no recibiría recompensa alguna por esa acción.

Los casos de Ovidio y Joaquín Guzmán López avanzaron en medio de aplazamientos. La sentencia de Ovidio, conocido como “El Ratón”, estaba prevista para el 27 de julio de 2026, mientras que la siguiente audiencia de Joaquín había sido fijada para el 31 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD