México

EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

Las autoridades identifican a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo como armados y peligrosos

Guardar
Google icon
Los Chapitos recompensa EEU
Foto: X/@HSI_HQ

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) reiteró la recompensa millonaria que mantienen por la captura de los dos hijos que permanecen prófugos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, actuales líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, son buscados tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses, esta última ofrece 10 millones de dólares para quien brinde información que permita su arresto.

PUBLICIDAD

“Estos hermanos infames, conocidos como Los Chapitos, heredaron redes de tráfico de drogas de su notorio padre Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera", publicó la oficina en sus redes sociales.

Además, las autoridades estadounidenses señaló que los hermanos deben ser considerados armados y peligrosos, por lo que no se debe intentar “apresar a ningún sujeto”.

PUBLICIDAD

Desde 2025 se anunció la recompensa

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Los Chapitos
Foto: Jesús Aviles / Infoabe México

Fue desde el año 2023 cuando el gobierno estadounidense dio a conocer que ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares a quienes proporcionara información que conduzca al arresto de Iván Archivaldo Guzmán, a quien se considera el principal líder de la facción criminal.

Días después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa también de 10 millones de dólares por información para capturar a Jesús Alfredo Guzmán.

Las autoridades estadounidenses identifican a los hermanos como responsables de introducir grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a través de la frontera hacia los Estados Unidos. Además de la obtención de armas, sobornar a funcionarios públicos, asesinatos, secuestros y agresiones contra elementos de seguridad u otros criminales.

El 6 de abril de 2023 se emitió una orden de arresto contra Iván Archivaldo Guzmán en el Distrito Norte de Illinois por conspiración para distribuir sustancias controladas, dirigir una organización criminal y lavado de dinero.

Al mismo tiempo, y en el mismo Distrito, se emitió una orden de arresto contra Jesús Alfredo Guzmán por conspiración para distribuir sustancias controladas, dirigir una organización criminal y lavado de dinero.

Los hermanos estarían en negociaciones con EEUU para una posible entrega

Recompensa por Los Chapitos
Por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar la DEA ofrece hasta 10 millones de dólares, ya que son considerados como los actuales líderes de 'Los Chapitos' (Foto: DEA)

Los hijos de “El Chapo” Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, podrían encontrarse en medio de negociaciones con autoridades de Estados Unidos para explorar una posible entrega negociada, según reveló The Los Angeles Times en mayo pasado.

De acuerdo con el periodista Keegan Hamilton, quien citó a dos fuentes familiarizadas con los casos para señalar que los hermanos se han mantenido en contacto con las autoridades de ese país para explorar la posibilidad de una entrega negociada desde hace al menos un año.

Una de las fuentes afirmó que esta duración sería una sospecha de que estaban esperando conocer el desenlace de los procesos judiciales de sus hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López antes de tomar una decisión definitiva, ya que se encuentran bajo su custodia como informantes.

El contexto en que surgieron las conversaciones incluyó al menos once acusaciones recientes contra figuras políticas, entre ellas el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa a través del Cártel de los Soles, del que Maduro sería líder.

Los procesos judiciales de los hermanos cooperantes

Los Chapitos; Cártel de Sinaloa; El Mayo Zambada
La captura de "El Mayo" habría marcado una de las reconfiguraciones más grandes de la facción sinaloense. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Ovidio Guzmán fue arrestado en enero de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde mantuvo colaboración con las autoridades. Su hermano Joaquín, por su parte, fue capturado el 25 de julio de 2024 junto a Ismael “El Mayo” Zambada y en diciembre de 2025 aceptó su culpabilidad por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Durante la audiencia de Joaquín quedó establecido que fue él quien orquestó el secuestro de “El Mayo” para entregarlo a las autoridades estadounidenses, en un aparente intento de obtener beneficios en su sentencia. Las autoridades de ese país, no obstante, afirmaron que no recibiría recompensa alguna por esa acción.

Los casos de Ovidio y Joaquín Guzmán López avanzaron en medio de aplazamientos. La sentencia de Ovidio, conocido como “El Ratón”, estaba prevista para el 27 de julio de 2026, mientras que la siguiente audiencia de Joaquín había sido fijada para el 31 de agosto de 2026.

Temas Relacionados

Los ChapitosEl Chapo GuzmánCártel de SinaloaEstados UnidosrecompensaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senador del PVEM afirma que tregua mundialista “terminó” y critica desconfianza de Estados Unidos del T-MEC

Luis Armando Melgar afirma en X que la desconfianza de Estados Unidos impide renovar el T-MEC y obligará a renegociarlo cada año

Senador del PVEM afirma que tregua mundialista “terminó” y critica desconfianza de Estados Unidos del T-MEC

Tres razones por las que debes comer kiwi: estos son los beneficios que aporta a tu salud

Este fruto destaca por su aporte de nutrientes y puede convertirse en un aliado para el bienestar cuando forma parte de una alimentación equilibrada

Tres razones por las que debes comer kiwi: estos son los beneficios que aporta a tu salud

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de julio

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 6 de julio

De disparos a la TV a golpes contra la pared: los videos más polémicos de aficionados tras eliminación de México

Las escenas que desatan críticas por descontrol y abren una discusión paralela por estigmas

De disparos a la TV a golpes contra la pared: los videos más polémicos de aficionados tras eliminación de México

Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana martes 7 de julio

El calendario oficial del bimestre julio-agosto marca una nueva jornada de pagos, en la que sigue la distribución del apoyo

Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana martes 7 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Otra periodista asesinada en México: Academia de la Comunicación exige fin a la impunidad

Otra periodista asesinada en México: Academia de la Comunicación exige fin a la impunidad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: ataque contra la Marina en Sinaloa habría sido perpetrado por Los Chapitos

Sheinbaum pidió transparentar la detención del “Mayo” Zambada: “Es importante que esto se abra, se discuta”

Los Chapitos estarían detrás del ataque contra la Marina en Sinaloa que dejó un elemento muerto y tres lesionados

Denuncian nueva incursión de presuntos miembros del CJNG en Aquila, Michoacán: un policía comunitario resultó herido

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

Majo Aguilar asegura que fue el mejor Mundial en la historia del Tri tras perder contra Inglaterra: “¡Viva más que nunca!″

Fátima Bosch alienta a la Selección Mexicana tras su eliminación en el Mundial 2026: “Seguiremos luchando”

Maestro Shifu sufre duro golpe tras apostar por México en el duelo ante Inglaterra: “Perdí dos millones”

Aldo de Nigris rompe en llanto durante transmisión en vivo tras derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra

DEPORTES

Este fue el emotivo momento que se vivió entre Chicharito y la Hormiga González tras terminar el México vs Inglaterra

Este fue el emotivo momento que se vivió entre Chicharito y la Hormiga González tras terminar el México vs Inglaterra

Los cinco minutos que le costaron el Mundial a México, según Erik Lira

Jugadores de NFL describen el México vs Inglaterra como el mejor juego en lo que va del Mundial 2026

México se mostró inoperante e incapaz de inquietar al equipo inglés en desventaja numérica

Licencia de conducir Edomex 2026: agenda de unidades móviles y documentos para tramitar el permiso rápido