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Emilio Azcárraga manda emotivo mensaje tras la eliminación de México del Mundial 2026

El empresario Emilio Azcárraga rompe el silencio tras la culminación de la Copa del Mundo en México

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Hombre sentado de perfil con camiseta verde en un palco de estadio. En las pantallas se lee 'Copa Mundial de la FIFA 2026' y 'Mexico City'.
Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, observa el campo de un estadio que muestra en sus pantallas mensajes sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México. (X/@eazcarraga)

El empresario Emilio Azcárraga rompió el silencio tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial del 2026, así como la culminación de México como sede de la justa veraniega.

Fue a través de sus redes sociales que Azcárraga Jean mandó un emotivo mensaje agradeciendo a todos los involucrados que hicieron posible la realización del Mundial en territorio mexicano, incluyendo organizadores, familia, la Selección y la afición.

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México recibió 13 partidos de esta edición de la justa mundialista, que se repartieron en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, entre el 11 de junio y el 5 de julio.

El mensaje de Emilio Azcárraga a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. (Ulises RUIZ / AFP)
La Selección Mexicana cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. (Ulises RUIZ / AFP)

La Selección Mexicana realizó un gran papel en este Mundial, y el empresario destaca: “Convirtieron la presión en energía positiva que hizo reacción en cadena con todo una nación. Hicieron de sus monólogos interiores una conversación que se amplió más allá del vestidor e inspiró a que todo un país se sintiera unido.”

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Azcárraga hizo mención del orgullo que provocaron en la afición con sus grandes actuaciones en la cancha, tras llegar invictos y sin recibir gol hasta los Octavos de Final: “Cada paso que dieron lo dieron llevándonos a todos en sus hombros y hoy podemos decir que no hay quien vista la camiseta de México que no sienta un orgullo profundo por lo que ustedes lograron”.

En sus palabras, Azcárraga dedica un agradecimiento especial a la Federación Mexicana de Futbol por la gestión que permitió este logro mundialista: “A la Federación Mexicana de Futbol por no solo lograr la candidatura para ser sede del Mundial sino demostrar porqué México es tierra de gigantes cuando se celebra este deporte.” Este reconocimiento también incluye lo conseguido en materia organizativa y de infraestructura.

La afición, lo más importante del Mundial 2026 en México

El empresario enfatizó en la importancia de la afición en la Copa del Mundo en el país, señalando que son el eje central del éxito obtenido. Azcárraga puntualiza: “Lo más importante, a la afición mexicana por lograr que a México se le reconozca como el bastión de este evento. el himno, el júbilo, el entonar el cielito lindo, el abrazo entre extraños, los memes, el pato Merlin, la espuma, el grito desenfrenado, la bandera en todos lados.”

Enumera los elementos que configuraron el ambiente único durante la copa, desde la tradicional canción hasta los detalles virales, “El quiere volar!! Que aunque dura solo unos segundos … Yo me lo llevo para toda la vida!”, concluye.

Azcárraga enaltece a TUDN, su familia y el Estadio Azteca

Al recordar su historia familiar y la trascendencia del Estadio Azteca, Azcárraga señala: “A mi familia por perseguir este sueño juntos y a mi padre por construir La Catedral del Futbol.” Además, valora el aporte de operadores y trabajadores: “A los operadores y trabajadores del estadio por una labor titánica, no solo con la obra de remodelación sino en cada partido donde rugió el coloso y nos hizo vibrar de emoción en el retumbar del himno nacional.”

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico players look dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico players look dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez

El agradecimiento también se extiende a los medios, especialmente a TUDN, al cual describe como responsable de: “la mejor y más grande cobertura jamás vista en un mundial.” Asimismo, enfatiza la colaboración de la FIFA, su presidente y la oficina local en la organización del evento.

La influencia de Emilio Azcárraga en el Mundial del 2026

El empresario mexicano fue una pieza fundamental en la realización de la Copa del Mundo en México, ya que a lo largo de los años ha construido vínculos con dueños de equipos en Estados Unidos y Europa, lo que reforzó peso político y económico para traer el Mundial a Norteamérica.

Además, la inversión en la remodelación del Estadio Azteca también sumó un peso importante, y aseguró que el recinto cumpliera con las especificaciones de la FIFA para albergar por tercera ocasión en la historia partidos de Copa del Mundo.

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