Así intervino el Primer Ministro británico para evitar el cambio de horario del México vs Inglaterra (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Inglaterra eliminó a México en los octavos de final de la Copa Mundial 2026, con un marcador de 2 - 3, los Tres Leones seguirán en la competencia para llegar a las instancias finales; el juego que se vio en la cancha del Estadio Ciudad de México causó una serie de reacciones entre las aficiones, y es que, previo al silbatazo inicial existió la posibilidad de que el partido se reprogramara.

El viernes 3 de julio surgió el reporte de que la FIFA estaba considerando mover el horario para que se disputara a las 12:00 horas (centro de México), lo que implicaba una serie de cambios en la logística de ambas federaciones, finalmente, el juego se mantuvo en su horario principal a las 18:00 horas y por condiciones climáticas empezó hasta las 19:00 horas.

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Durante las horas de incertidumbre ante los posibles cambios, hubo una figura de autoridad británica que intervino para que no se cambiara la hora del juego. Este lunes 6 de julio se dio a conocer que el primer ministro se encargó de intervenir para que esto no sucediera.

¿Cómo intervino el primer ministro de Inglaterra para evitar modificaciones en el horario de los octavos de final?

La intervención en el horario del partido entre México e Inglaterra quedó bajo atención este lunes, luego de que el primer ministro británico Keir Starmer admitió que actuó para que la FIFA no adelantara el inicio del duelo de octavos de final del Mundial 2026.

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Keir Starmer dijo que intervino junto con la Federación Inglesa de Futbol (FA) para evitar que el encuentro se jugara seis horas antes por las condiciones meteorológicas adversas en Ciudad de México. La FIFA mantuvo el partido a las 18:00 horas, aunque después el inicio se retrasó y comenzó a las 19:00 horas locales del domingo.

El jefe del gobierno laborista hizo la declaración durante una recepción en Downing Street. “Tuvimos que luchar junto con la FA (la Federación Inglesa de Fútbol) para que el partido volviera a disputarse en el horario previsto inicialmente”, señaló.

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Starmer se opuso a adelantar el arranque del juego porque eso habría dejado menos tiempo a los jugadores ingleses para aclimatarse a la altitud. Según el material, esa condición habría representado una ventaja para la selección mexicana.

La Federación Inglesa pidió apoyo al gobierno británico al considerar que adelantar el juego beneficiaría al Tri, porque recortaría el tiempo de adaptación de Inglaterra a la altitud.

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