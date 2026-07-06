Ingreso UNAM 2026: cuándo se publican resultados del examen para licenciatura

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha confirmado que los resultados del examen para licenciatura del Concurso de Selección 2026 se publicarán el 17 de julio.

Este proceso involucra a más de 158 mil aspirantes y está bajo estricta vigilancia para salvaguardar la integridad académica.

Un estudiante se prepara para el examen de admisión UNAM 2026 utilizando una plataforma en línea y un simulador digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fechas clave de ingreso UNAM

Presentación de denuncia penal ante autoridades por prácticas fraudulentas detectadas durante el examen- 3 de julio:

Publicación oficial de resultados del examen de ingreso a licenciatura UNAM 2026- 17 de julio

Entrega de documentos: del 27 al 31 de julio de 2026, presencialmente.

Inscripción: Del 3 al 7 de agosto de 2026.

Proceso de consulta de resultados

La infografía detalla el cronograma del proceso de admisión UNAM, incluyendo las fechas para el simulador, el examen en línea y la consulta de resultados, que culmina el 17 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aspirantes deben ingresar a la página oficial de la UNAM el 17 de julio para consultar su resultado individual. Es necesario contar con el número de folio y la contraseña generada al momento de realizar el registro.

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La UNAM recomienda no compartir datos personales y evitar caer en fraudes relacionados con la venta de resultados o servicios no autorizados.

Comunicado de la UNAM: acciones legales ante prácticas fraudulentas

La UNAM informó que durante la segunda jornada del examen de ingreso a licenciatura 2026 participaron 158,712 aspirantes. La gran mayoría realizó la prueba sin contratiempos.

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Sin embargo, la universidad detectó acciones contrarias a la convocatoria, incluyendo posibles prácticas ilegales por parte de personas y empresas que ofrecieron servicios fraudulentos para sustentar el examen.

Ante estos hechos, el 3 de julio la UNAM presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes para que se investigue y sancione a los responsables, y así evitar que más familias y aspirantes sean víctimas.

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La institución reiteró que los resultados se publicarán el 17 de julio y que actuará con firmeza contra quienes afecten el funcionamiento universitario, reafirmando su compromiso con la integridad y la honestidad académicas.

Reclamos por el uso de inteligencia artificial en las anulaciones

El examen de ingreso de este año se llevó a cabo en formato digital, lo que generó nuevas controversias entre los aspirantes. Diversos jóvenes manifestaron su descontento por la anulación de exámenes debido a fallas de conexión, ruidos en el hogar o interrupciones ajenas a su control. Estas acciones, según los testimonios, se atribuyen a un sistema de inteligencia artificial encargado de vigilar el proceso, que en ocasiones interpretó sucesos cotidianos como fraudes.

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Quienes se vieron afectados por estas cancelaciones organizaron una campaña en Change.org, exigiendo a la universidad una revisión de los criterios de anulación. Argumentan que “un examen debe evaluar conocimientos, no la calidad del internet ni el ruido de la calle”, y reclaman que el sistema penaliza injustamente a quienes enfrentan condiciones técnicas adversas.

Entre los casos reportados figuran anulaciones por cortes de luz, pérdida de señal o el simple paso del camión de la basura. Algunos relataron que el uso de lentes graduados fue interpretado como uso de dispositivos no permitidos, debido a reflejos captados por la cámara.

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Respuesta institucional y próximos pasos

La UNAM aclaró en su comunicado que la gran mayoría de los aspirantes pudo realizar la prueba sin incidentes. Además, informó que los resultados del concurso se publicarán el 17 de julio. Mientras tanto, la comunidad estudiantil espera una respuesta concreta ante las inconformidades por las anulaciones y el funcionamiento del sistema de vigilancia.