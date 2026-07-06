Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

Victoria Ruffo recuerda el proceso legal con Eugenio Derbez por la manutención de José Eduardo Derbez y afirma que el acuerdo no cumplió sus expectativas. - (Archivo)

Victoria Ruffo volvió a hablar de uno de los capítulos más comentados de su historia con Eugenio Derbez. Durante un encuentro con los medios de comunicación, la actriz recordó el proceso legal que ambos enfrentaron por la manutención de su hijo, José Eduardo Derbez, y aseguró que el acuerdo alcanzado en aquel momento estuvo lejos de cumplir con sus expectativas.

Explicó que, más allá del tema económico, su principal interés siempre fue que José Eduardo pudiera convivir con su padre. Aunque reconoció que el conflicto quedó atrás desde hace muchos años, no ocultó que el resultado del proceso en los juzgados familiares la dejó inconforme.

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Sus declaraciones surgieron luego de ser cuestionada sobre Eugenio Derbez, tema que suele acompañarla en sus encuentros con la prensa. Sin esquivar la pregunta, Victoria recordó aquella etapa y aseguró que hoy forma parte de una historia que ya quedó en el pasado.

“Siempre luché porque mi hijo tuviera a su papá”

La actriz sostiene que su prioridad siempre fue que José Eduardo conviviera con su papá, más allá del tema económico. - (jose_eduardo92, Instagram)

Victoria Ruffo aseguró que desde el inicio buscó que José Eduardo mantuviera una relación con su padre, aunque reconoció que la situación terminó resolviéndose en los tribunales.

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“Lo que pasa es que yo siempre luché porque mi hijo tuviera a su papá, porque Eugenio lo viera. Pero bueno, sí estuvimos en juzgados y todo, mucho tiempo”, comentó la actriz al recordar el proceso legal.

Al hablar del resultado, no dudó en expresar su inconformidad. “Finalmente llegamos a un arreglo muy malo, por cierto, para mí, ¿verdad? Porque para él... ya dio muy poquito para la manutención de José Eduardo. Pero bueno, eso ya no importa, ya pasó”, afirmó, dejando claro que considera ese episodio como un asunto superado.

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El día que pensó que se habían llevado a José Eduardo

Victoria Ruffo asegura que el conflicto quedó atrás desde hace muchos años, aunque dice que el resultado en los juzgados familiares la dejó inconforme.

Durante la conversación, Ruffo también recordó uno de los momentos que más angustia le provocó cuando su hijo era pequeño. Según explicó, Eugenio Derbez acudió a recoger a José Eduardo a la escuela sin avisarle previamente.

“Si no me avisan, imagínate. Tiene meses sin verlo y de repente llegan a la escuela y van por él. Yo voy por mi hijo y no está. Pues dije: ‘ya me lo robó, ya se lo llevó’”, relató la actriz.

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Aunque reconoció que en ese momento vivió una gran preocupación, aseguró que se trata de una situación que quedó atrás. “Ya pasó, ya tiene eso mucho tiempo y es historia muy añeja. Ellos están bien, hacen sus programas, sus viajes”, dijo al referirse a la relación que actualmente mantienen José Eduardo y su padre.

Una relación marcada por diferencias tras su separación

José Eduardo Derbez mantiene una relación cercana con ambos y comparte proyectos y momentos familiares con su padre y sus medios hermanos. - (Foto: Instagram)

La historia entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ha estado rodeada de controversias desde su separación. Ambos mantuvieron una relación sentimental de la que nació José Eduardo Derbez, pero con el paso de los años protagonizaron distintos desacuerdos públicos relacionados con la convivencia de su hijo, la manutención y las versiones que cada uno ofreció sobre lo ocurrido durante esa etapa.

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Mientras Victoria Ruffo ha sostenido en diversas ocasiones que su intención siempre fue que José Eduardo mantuviera una relación con su padre, Eugenio Derbez ha afirmado públicamente que enfrentó dificultades para convivir con él durante su infancia. Estas posturas contrapuestas han alimentado durante años uno de los conflictos familiares más mediáticos del espectáculo mexicano.

Con el paso del tiempo, tanto Victoria Ruffo como Eugenio Derbez han asegurado que esos episodios forman parte del pasado. Actualmente, José Eduardo mantiene una relación cercana con ambos y ha compartido proyectos y momentos familiares con su padre y sus medios hermanos, mientras que la actriz ha señalado que prefiere dejar atrás las diferencias que marcaron aquella etapa de su vida.

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