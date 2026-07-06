Majo Aguilar asegura que fue el mejor Mundial en la historia del Tri tras perder contra Inglaterra: “¡Viva más que nunca!″

(Instagram)

La cantante Majo Aguilar expresó su orgullo por la Selección Mexicana tras la derrota ante Inglaterra en el Mundial 2026.

A través de redes sociales, Aguilar compartió su sentir sobre el desempeño del equipo, sumándose a los mensajes positivos que surgieron luego de la eliminación.

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Majo Aguilar: “Para mí, cien por ciento ganamos”

En un video difundido en Instagram, Majo Aguilar señaló que la Selección hizo historia pese al marcador final.

“Oigan, no sé ustedes, pero para mí cien por ciento ganamos. Me parece que jugamos el mejor mundial de nuestra historia”, afirmó.

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Destacó que el Tri logró metas nunca antes vistas: “Hicimos cosas que nunca había logrado la selección mexicana en toda la historia de los mundiales. Darle batalla al país donde se inventó el futbol, que es Inglaterra”.

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La cantante también aprovechó para bromear sobre los pronósticos previos:

“Liam, no te voy a hacer la seña, pero ahí te va tu cinco-cero… que obviamente no sucedió”, dijo entre risas. Aguilar finalizó su mensaje reiterando su orgullo:

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“Estoy muy, muy, muy orgullosa de cómo jugamos. Y más que nunca, viva México”. Subrayó además el espíritu de la afición:

“El mundo vio lo hermosos, cálidos, divertidos, amorosos que somos también con los otros países cuando permdían. Entonces, para mí ganamos. Viva la Selección exicana. Viva México más que nunca”.

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La grabación es un comentario en redes sociales donde Majo Aguilarcelebra el desempeño de la Selección Mexicana de fútbol en la Copa Mundial, destacando el orgullo nacional.

Otras reacciones tras la eliminación: Memo Ochoa y Tala Rangel

La reacción de Majo Aguilar se sumó a la de otras figuras que compartieron mensajes emotivos tras la eliminación del Tri.

El portero Memo Ochoa publicó una despedida en Instagram con la frase: “Por México, todo. Fue el mayor privilegio de mi vida. Gracias por hacernos vibrar, por creer, por acompañarnos siempre. Te amo, México”.

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(Instagram)

Las imágenes lo mostraron llorando en la cancha, rodeado de compañeros y recibiendo el aplauso de la afición.

Por su parte, Tala Rangel agradeció el apoyo recibido durante el torneo:

“Gracias afición por este gran apoyo, pero sobre todo gracias Dios por esta enorme bendición”, escribió en redes sociales junto a una foto en el campo. Estas reacciones reflejaron el ambiente de orgullo y agradecimiento que prevaleció entre jugadores y seguidores después del partido ante Inglaterra.

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