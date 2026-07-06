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Quién es Ale Jaramillo, la influencer “funada” por celebrar la derrota de México contra Inglaterra

El festejo de la joven se hizo viral y recibió críticas hasta de otros conductores

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(Ig/@ale_jaramillo)
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La reacción de Alejandra Jaramillo tras la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra ha puesto el foco sobre la conductora ecuatoriana, cuya celebración se viralizó en redes sociales y desató una ola de comentarios entre aficionados y usuarios de plataformas digitales.

Ahora muchas personas se preguntan quién es ella y por qué se hizo famosa.

Un video difundido en las historias de Instagram de la presentadora mostró a Jaramillo saltando de emoción junto a un grupo de amigos, aplaudiendo el triunfo inglés con marcador de 3-2.

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La escena, compartida después del partido disputado el 5 de julio, fue rápidamente replicada y discutida.

Quién es Alejandra Jaramillo

Nacida en Ecuador, Alejandra Jaramillo ha construido una carrera como actriz, conductora y creadora de contenido. Comenzó en la televisión ecuatoriana y, con el tiempo, amplió su presencia en el ámbito hispano en Estados Unidos.

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En la actualidad, forma parte del equipo de “Siéntese quien pueda”, un programa de debate en el que ha destacado por sus posturas en temas de espectáculos. Además, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte entrevistas con personalidades como Peso Pluma y fragmentos de su vida cotidiana como presentadora.

(Ig/@ale_jaramillo)
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A pesar de la polémica, buena parte de su audiencia reconoce su estilo directo y su capacidad para conectar con seguidores de distintos países, incluidos muchos mexicanos.

Alejandra Jaramillo y su reacción ante la derrota de México

La conductora, quien actualmente trabaja para TelevisaUnivision en el programa “Siéntese quien pueda”, se mostró especialmente efusiva tras el triunfo de Inglaterra.

En sus publicaciones, expresó: “Yo necesitaba una sola cosa hoy” y agradeció a los jugadores ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, mencionando en tono humorístico que “le dicen que tienen raíces esmeraldeñas”.

Jaramillo también hizo referencia a un reel previo en el que había bromeado sobre su supuesta “mala suerte” al tocar la camiseta de México.

Aunque en esa ocasión el resultado fue distinto, retomó la publicación tras la eliminación mexicana para insistir en el tono lúdico: “Yo les dije que les salaba la camiseta que tocaba. Solo que no les avise que tardaba por más días”.

La difusión del video alimentó la polémica y generó reacciones divididas.

Mientras algunos usuarios criticaron el festejo, otros defendieron el derecho de la conductora a expresar su alegría tras la eliminación del equipo mexicano.

Varios comentarios en redes sociales señalaron: “Alguien se va a quedar sin trabajo si no pide disculpas” y “A ella se le olvidó que Univisión es parte de Televisa”.

En respuesta a la controversia, Alejandra Jaramillo compartió una reflexión en la que subrayó la importancia de la humildad en el deporte:

“Todo lo que sube tiene que caer, por eso vale la pena ser siempre humilde se gane o se pierda. Al visitante se lo recibe bien, no se lo humilla ni se le trata mal. Yo no me alegro del mal ajeno… pero si se meten conmigo y con mi país, un poco sí”.

De forma paralela, la conductora ecuatoriana hizo alusión a reportes sobre supuestas estrategias de la afición mexicana para afectar el descanso del equipo ecuatoriano antes de un partido previo.

Añadió: “Hoy jugó Inglaterra más 18 millones de ecuatorianos”, resaltando el apoyo de su país a los ingleses en ese encuentro mundialista.

Para quienes buscan una síntesis clara: Alejandra Jaramillo, presentadora ecuatoriana de TelevisaUnivision, se volvió tendencia al celebrar de manera enfática la derrota de México frente a Inglaterra.

Su actitud generó mensajes de rechazo y apoyo en redes sociales y motivó un debate sobre la rivalidad deportiva y el papel de las figuras públicas en este tipo de situaciones.

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