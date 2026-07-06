México Deportes

Prensa inglesa pide un partido contra México, pero ahora en Wembley: “Ha sido un anfitrión maravilloso”

El último antecedente entre ambas selecciones en territorio europeo ocurrió en 2010

Guardar
Google icon
Jude Bellingham habló sobre la afición mexicana en el Estadio Azteca y la actuación del mediocampista Erik Lira. (X/Yuri CORTEZ / AFP)
Jude Bellingham habló sobre la afición mexicana en el Estadio Azteca y la actuación del mediocampista Erik Lira. (X/Yuri CORTEZ / AFP)

La solicitud de un sector de la prensa inglesa para organizar un nuevo partido entre México e Inglaterra en el estadio Wembley surge tras el reciente enfrentamiento entre ambas selecciones en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026.

El pedido circula en redes sociales, donde se destaca el ambiente generado por los aficionados mexicanos durante el torneo y la convivencia entre ambos públicos, elementos que han llamado la atención de seguidores y analistas británicos. Cabe indicar que la última vez que México jugó en Wembley fue en 2010, en un amistoso previo al Mundial de Sudáfrica.

PUBLICIDAD

Un futbolista con camiseta morada y el número 8 corre con los brazos abiertos. Otros futbolistas con camisetas blancas y shorts azules lo acompañan. Hay público de fondo
Jordan Henderson festeja con los brazos abiertos en el campo de juego, mientras sus compañeros Harry Kane y Declan Rice lo acompañan durante un partido de fútbol con la selección de Inglaterra.

La petición se respalda en la percepción positiva que dejó la afición mexicana en su papel de anfitrión. En el mensaje dirigido a la Federación Inglesa de Futbol, se lee: “¿Podemos invitar a México para un amistoso en Wembley, por favor? Fuera del Azteca, aficionados ingleses intercambiando camisetas con mexicanos, aficionados ingleses y mexicanos bebiendo y cantando juntos. México ha sido un anfitrión maravilloso. Sería genial verlos a ellos y a sus aficionados en Wembley. No ha pasado desde 2010”.

La solicitud de un sector de la prensa inglesa para organizar un nuevo partido entre México e Inglaterra en el estadio Wembley surge tras el reciente enfrentamiento entre ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026 (Captura de pantalla)
La solicitud de un sector de la prensa inglesa para organizar un nuevo partido entre México e Inglaterra en el estadio Wembley surge tras el reciente enfrentamiento entre ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026 (Captura de pantalla)

El antecedente más reciente: un duelo mundialista con tribunas unidas

El partido más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar este 5 de julio de 2026, en el Estadio Ciudad de México, durante los octavos de final del Mundial. Inglaterra se impuso 3-2 a México y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega. El resultado dejó fuera al conjunto mexicano, pero el ambiente en la tribuna se distinguió por la convivencia entre las aficiones, con intercambios de camisetas y cánticos compartidos.

PUBLICIDAD

Hinchas de México reaccionan tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en los 16vos de final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Hinchas de México reaccionan tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en los 16vos de final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El encuentro representó el último partido del Mundial que se disputó en territorio mexicano antes del traslado del torneo a Estados Unidos. La televisión abierta y plataformas digitales reportaron altos niveles de audiencia, con la transmisión gratuita en Canal 5 y Azteca 7, así como en TUDN y ViX Premium. Además, la comunidad internacional, incluida la prensa británica, subrayó la hospitalidad de la afición mexicana y el ambiente festivo en la ciudad.

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)
Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)

Un recuerdo de 2010 y la expectativa de Wembley

En aquel partido de Wembley en 2010, cuando el equipo también era dirigido por Javier Aguirre en un amistoso previo al Mundial de Sudáfrica, los ingleses ganaron 3 a 1, con goles de Ledley King, Peter Crouch y Glen Johnson, mientras que Guillermo Franco descontó para el tricolor. El técnico mexicano alineó un cuadro alternativo para observar variantes tácticas antes de definir la lista definitiva para el Mundial.

La petición actual retoma ese antecedente y plantea la posibilidad de un reencuentro en Londres. La frase “México ha sido un anfitrión maravilloso” se utiliza para resaltar la experiencia vivida en la Copa del Mundo y justificar la invitación. Hasta el momento, ni la Federación Inglesa ni la Federación Mexicana han respondido oficialmente a la propuesta, pero el interés mediático y el respaldo de las aficiones incrementan la expectativa de un posible amistoso internacional en el mítico estadio inglés.

Temas Relacionados

Selección México Mundial 2026Selección Inglaterra Mundial 2026Estadio de WembleyMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este fue el emotivo momento que se vivió entre Chicharito y la Hormiga González tras terminar el México vs Inglaterra

Ambos canteranos rojiblancos se abrazaron al culminar el encuentro, en uno de los momentos que quedarán enmarcados entre el pasado y futuro de la selección mexicana

Este fue el emotivo momento que se vivió entre Chicharito y la Hormiga González tras terminar el México vs Inglaterra

Los cinco minutos que le costaron el Mundial a México, según Erik Lira

El mediocampista de Cruz Azul fue uno de los jugadores más destacados del equipo de Javier Aguirre

Los cinco minutos que le costaron el Mundial a México, según Erik Lira

Jugadores de NFL describen el México vs Inglaterra como el mejor juego en lo que va del Mundial 2026

La selección inglesa se impuso al tricolor por marcador de 3-2, obteniendo así su boleto a los cuartos de final, donde se medirán a Noruega

Jugadores de NFL describen el México vs Inglaterra como el mejor juego en lo que va del Mundial 2026

Checo Pérez agradece a la Selección Mexicana por haber unido al país durante el Mundial 2026: “Sin chairos, ni fifís”

La afición nacional apoyó al tri tras su derrota contra Inglaterra en la Copa del Mundo

Checo Pérez agradece a la Selección Mexicana por haber unido al país durante el Mundial 2026: “Sin chairos, ni fifís”

Isaac del Toro finaliza en noveno lugar dentro de la Etapa 3 del Tour de Francia

Después de haber ganado la segunda etapa, el ciclista mexicano se mantiene en cuarta posición de la clasificación general

Isaac del Toro finaliza en noveno lugar dentro de la Etapa 3 del Tour de Francia
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, dice la madre de Roxana Guzmán a horas de ser velada en Veracruz

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, dice la madre de Roxana Guzmán a horas de ser velada en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

Otra periodista asesinada en México: Academia de la Comunicación exige fin a la impunidad

Sheinbaum pidió transparentar la detención del “Mayo” Zambada: “Es importante que esto se abra, se discuta”

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

Majo Aguilar asegura que fue el mejor Mundial en la historia del Tri tras perder contra Inglaterra: “¡Viva más que nunca!″

Fátima Bosch alienta a la Selección Mexicana tras su eliminación en el Mundial 2026: “Seguiremos luchando”

Maestro Shifu sufre duro golpe tras apostar por México en el duelo ante Inglaterra: “Perdí dos millones”

Aldo de Nigris rompe en llanto durante transmisión en vivo tras derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra

DEPORTES

Este fue el emotivo momento que se vivió entre Chicharito y la Hormiga González tras terminar el México vs Inglaterra

Este fue el emotivo momento que se vivió entre Chicharito y la Hormiga González tras terminar el México vs Inglaterra

Los cinco minutos que le costaron el Mundial a México, según Erik Lira

Jugadores de NFL describen el México vs Inglaterra como el mejor juego en lo que va del Mundial 2026

México se mostró inoperante e incapaz de inquietar al equipo inglés en desventaja numérica

Licencia de conducir Edomex 2026: agenda de unidades móviles y documentos para tramitar el permiso rápido