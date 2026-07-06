Prensa inglesa pide un partido contra México, pero ahora en Wembley: “Ha sido un anfitrión maravilloso”

Jude Bellingham habló sobre la afición mexicana en el Estadio Azteca y la actuación del mediocampista Erik Lira. (X/Yuri CORTEZ / AFP)

La solicitud de un sector de la prensa inglesa para organizar un nuevo partido entre México e Inglaterra en el estadio Wembley surge tras el reciente enfrentamiento entre ambas selecciones en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026.

El pedido circula en redes sociales, donde se destaca el ambiente generado por los aficionados mexicanos durante el torneo y la convivencia entre ambos públicos, elementos que han llamado la atención de seguidores y analistas británicos. Cabe indicar que la última vez que México jugó en Wembley fue en 2010, en un amistoso previo al Mundial de Sudáfrica.

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Jordan Henderson festeja con los brazos abiertos en el campo de juego, mientras sus compañeros Harry Kane y Declan Rice lo acompañan durante un partido de fútbol con la selección de Inglaterra.

La petición se respalda en la percepción positiva que dejó la afición mexicana en su papel de anfitrión. En el mensaje dirigido a la Federación Inglesa de Futbol, se lee: “¿Podemos invitar a México para un amistoso en Wembley, por favor? Fuera del Azteca, aficionados ingleses intercambiando camisetas con mexicanos, aficionados ingleses y mexicanos bebiendo y cantando juntos. México ha sido un anfitrión maravilloso. Sería genial verlos a ellos y a sus aficionados en Wembley. No ha pasado desde 2010”.

La solicitud de un sector de la prensa inglesa para organizar un nuevo partido entre México e Inglaterra en el estadio Wembley surge tras el reciente enfrentamiento entre ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026 (Captura de pantalla)

El antecedente más reciente: un duelo mundialista con tribunas unidas

El partido más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar este 5 de julio de 2026, en el Estadio Ciudad de México, durante los octavos de final del Mundial. Inglaterra se impuso 3-2 a México y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega. El resultado dejó fuera al conjunto mexicano, pero el ambiente en la tribuna se distinguió por la convivencia entre las aficiones, con intercambios de camisetas y cánticos compartidos.

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Hinchas de México reaccionan tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en los 16vos de final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El encuentro representó el último partido del Mundial que se disputó en territorio mexicano antes del traslado del torneo a Estados Unidos. La televisión abierta y plataformas digitales reportaron altos niveles de audiencia, con la transmisión gratuita en Canal 5 y Azteca 7, así como en TUDN y ViX Premium. Además, la comunidad internacional, incluida la prensa británica, subrayó la hospitalidad de la afición mexicana y el ambiente festivo en la ciudad.

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)

Un recuerdo de 2010 y la expectativa de Wembley

En aquel partido de Wembley en 2010, cuando el equipo también era dirigido por Javier Aguirre en un amistoso previo al Mundial de Sudáfrica, los ingleses ganaron 3 a 1, con goles de Ledley King, Peter Crouch y Glen Johnson, mientras que Guillermo Franco descontó para el tricolor. El técnico mexicano alineó un cuadro alternativo para observar variantes tácticas antes de definir la lista definitiva para el Mundial.

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La petición actual retoma ese antecedente y plantea la posibilidad de un reencuentro en Londres. La frase “México ha sido un anfitrión maravilloso” se utiliza para resaltar la experiencia vivida en la Copa del Mundo y justificar la invitación. Hasta el momento, ni la Federación Inglesa ni la Federación Mexicana han respondido oficialmente a la propuesta, pero el interés mediático y el respaldo de las aficiones incrementan la expectativa de un posible amistoso internacional en el mítico estadio inglés.