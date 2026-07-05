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¿Qué le pasa a tu corazón si trabajas de noche? Descubre señales de alerta y cómo prevenir problemas de salud

Los médicos advierten que trabajar en horario nocturno altera el ritmo natural del cuerpo y aumenta el riesgo de infartos, hipertensión y otros problemas cardíacos

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Un hombre con sudadera trabaja en un teclado frente a un monitor en una oficina oscura de noche. Una imagen de corazón rojo brillante aparece sobre su pecho.
¿Trabajas de noche? Descubre cómo los turnos nocturnos pueden afectar tu corazón, qué señales de alerta debes vigilar y qué cambios pueden ayudarte a proteger tu salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo nocturno representa un desafío biológico para el corazón, cuyos efectos han sido documentados por instituciones internacionales como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA).

Estas entidades advierten que la alteración del ritmo circadiano, esencial para el funcionamiento cardiovascular, transforma a quienes laboran de noche en una población vulnerable a alteraciones cardíacas y vasculares.

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Impacto inmediato de los turnos nocturnos en el corazón

El corazón y los vasos sanguíneos dependen de señales precisas del reloj biológico central para regular la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la reparación tisular.

Al invertir el ciclo sueño-vigilia, los trabajadores nocturnos desarrollan un patrón denominado “non-dipper”, caracterizado por la falta de descenso nocturno de la presión arterial.

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Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), este fenómeno multiplica el riesgo de hipertrofia cardíaca, daño renal y accidentes cerebrovasculares.

Dormir de día no compensa el daño: los estudios muestran que la presión arterial permanece elevada, y el sistema nervioso simpático se mantiene activado, generando sobrecarga cardíaca persistente.

Además, la exposición a luz artificial inhibe la producción de melatonina, una hormona protectora que, según la Asociación Estadounidense del Corazón, actúa como antioxidante y ayuda a mantener la flexibilidad de las arterias.

Ilustración del ciclo sueño-vigilia con un sol, una persona activa y el texto VIGILIA, y una luna, una persona durmiendo y el texto SUEÑO.
Al invertir el ciclo sueño-vigilia, los trabajadores nocturnos desarrollan un patrón denominado “non-dipper”, caracterizado por la falta de descenso nocturno de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta: síntomas y biomarcadores

Las primeras manifestaciones pueden pasar desapercibidas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que la fatiga extrema, el dolor torácico, las palpitaciones irregulares, la dificultad respiratoria y los episodios de mareo o síncope constituyen señales de alarma que exigen atención médica inmediata.

Estos síntomas reflejan la sobrecarga del corazón y, en algunos casos, la presencia de arritmias como la fibrilación auricular, que incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular.

En la práctica clínica, se recomienda buscar indicadores subclínicos como el engrosamiento de la pared de las arterias carótidas, la elevación de triglicéridos en sangre y la disminución del colesterol HDL.

Según los NIH, también es relevante medir la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que indica inflamación vascular persistente.

Trastornos metabólicos y coagulación alterada

El metabolismo energético también sufre con el trabajo nocturno.

Comer de madrugada, señala la Asociación Estadounidense del Corazón, favorece la resistencia a la insulina, eleva los niveles de glucosa y promueve el desarrollo de obesidad e hipertensión. A largo plazo, estos factores potencian el riesgo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.

En paralelo, el sistema de coagulación sanguínea se desregula. Los NIH han descrito que la alteración de los ritmos circadianos aumenta la liberación de moléculas como el inhibidor del activador del plasminógeno-1, que dificulta la disolución de coágulos y predispone a infartos y accidentes cerebrovasculares.

Corazón humano, tensiómetro, hamburguesas, papas fritas, refrescos en lata, bolsas de papas fritas, chocolates, galletas y caramelos.
Comer de madrugada, señala la Asociación Estadounidense del Corazón, favorece la resistencia a la insulina, eleva los niveles de glucosa y promueve el desarrollo de obesidad e hipertensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para reducir el riesgo cardiovascular

Aunque el trabajo nocturno no puede eliminarse en muchos sectores, la evidencia científica respalda medidas efectivas para disminuir sus consecuencias.

Una de las más recomendadas es la alimentación de tiempo restringido, consistente en limitar la ingesta calórica a una ventana de 10 a 12 horas durante el día.

Ensayos clínicos avalados por la Asociación Estadounidense del Corazón han demostrado que esta estrategia mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la presión arterial y disminuye los marcadores de inflamación.

El ejercicio físico debe realizarse preferentemente en la tarde, antes del turno, para evitar la fragmentación del sueño y la fatiga adicional.

Estudios de los NIH confirman que la actividad física planificada en ese horario potencia los efectos vasodilatadores y mejora el control de la presión arterial.

Higiene del sueño y vigilancia médica

Mantener horarios regulares para dormir, crear un ambiente oscuro y fresco para el descanso diurno, y evitar pantallas electrónicas antes de acostarse son prácticas recomendadas por los CDC.

Las siestas cortas durante el turno nocturno pueden ayudar a reducir la fatiga y mejorar la atención, siempre que no excedan los 30 minutos.

La vigilancia médica debe incluir el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en condiciones reales de trabajo y descanso, así como el control periódico de marcadores metabólicos e inflamatorios.

Infografía sobre riesgo cardiovascular en trabajo nocturno con ilustraciones de personal médico, industrial y de transporte; corazón, síntomas y estrategias.
Riesgo cardiovascular en trabajo nocturno: síntomas, biomarcadores y prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta estrategia, respaldada por los NIH permite identificar patrones de riesgo y actuar antes de que se presenten complicaciones graves.

Estas medidas buscan reducir el impacto sobre el sistema cardiovascular y limitar la aparición de complicaciones asociadas a la alteración del ritmo circadiano.

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